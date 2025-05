Per una Universitat compromesa i responsable

Avui 21 de maig hi ha eleccions a rector de la UIB, i és un moment important per a reflexionar sobre què és i per a què ha de servir una Universitat pública al s. XXI. Ens trobam en un moment de la història extremadament complex, en el que conflueixen problemes greus d’escala planetària, sovint interrelacionats, com ara la crisi climàtica i ambiental, amb una crisi de les estructures socials, polítiques i normatives i un augment de les desigualtats i la conflictivitat global. Tot això, en un context de desinformació creixent i d’una apologia de la ignorància i de rebuig del coneixement científic que sembla que també guanya adeptes.

En aquest context, és més important que mai apostar per una educació pública de qualitat, que permeti donar eines per comprendre aquesta realitat i donar-hi resposta. En el marc de l’educació pública, la Universitat juga un rol cabdal. És des de la Universitat que es fa principalment la recerca per entendre tots aquests processos, naturals i socials, i és també des de la Universitat que s’elaboren, des del coneixement científic, propostes d’actuació que permetin minimitzar els riscos i augmentar les oportunitats. És, a més, un espai privilegiat de formació, tant de la nostra joventut, que cerca entendre aquest mon caòtic que els estam deixant, com de la resta de la societat a través de la formació contínua o la Universitat per a Majors.

La Universitat no pot ser aliena a totes aquestes coses, precisament perquè té les claus per comprendre-les millor, per donar-los resposta, per teixir confiança i enfortir el lligam social. Per tornar a la societat la confiança que hi deposita. El coneixement és fonamental, i transmetre aquest coneixement a la societat, ho és en igual mesura.

Per això m’he sumat a la candidatura a rector de Jaume Carot, per ajudar a fer una universitat més compromesa i responsable, cap a dedins, amb la comunitat universitària, i cap a defora, amb la nostra societat i amb la resta del món. A partir d’avui, si la comunitat universitària ens dona la seva confiança, treballarem des del vicerectorat de Relacions Internacionals, Solidaritat i Justícia Global per promoure una UIB activa en aquests aspectes.

Ja s’han donat passes importants, com per exemple el pla de sostenibilitat de la UIB, que està permetent a la nostra Universitat ser un referent i avançar de manera responsable en la transició energètica. O la participació al programa internacional Scholars at Risk, que permet acollir a investigadores i investigadors perseguits o en situació de risc al seu país. Son línies que enfortirem i promourem des de dos eixos bàsics.

Per una banda, facilitant els intercanvis amb universitats i centres de recerca de tot el món, amb centres de reconeguda excel·lència i també promovent vincles amb universitats d’altres latituds, que aporten epistemologies i mirades diverses i enriquidores per afrontar i entendre un mon complex.

Per altra banda, assumint que les desigualtats estructurals tant a nivell local com mundial, es troben a la base, reforcen o agreugen, moltes de les crisis que ens afecten: des de les pandèmies i riscos sanitaris, fins a les amenaces als sistemes democràtics, passant per l’emergència climàtica i ambiental o l’espiral bèl·lica mundial.

Tot està lligat, és el lema del LINCC, el Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic al què pertanyo. I precisament per desentrellar les causes d’aquestes amenaces i contribuir a la seva resolució, cal una Universitat compromesa i responsable. La Universitat que seguirem construint a partir d’avui.