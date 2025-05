Por qué está tan asustado Jaume Carot

En medio siglo no he asistido a una movilización de la Universitat de les Illes Balears como la desatada contra Jaume Carot, que paradójicamente es el único ganador posible de las elecciones que mañana le llevarán de rector a jubilado, en cuanto aspirante en solitario al cargo. Cuesta creer que la revuelta interna contra el hombre que más ha hecho por la universidad privada en Mallorca no haya cristalizado en una lista alternativa, pero así será la UIB por los siglos de los siglos, el reino de los candidatos fantasma.

Bajo esta premisa de la victoria asegurada, por qué está tan asustado Carot. La agitación en su contra, sin precedentes incluso en el ámbito político balear, debe coagular según los amotinados en un voto en blanco mayoritario equivalente al rechazo a Negueruela/Armengol por parte de los socialistas palmesanos. Frente a esta ilusión, y en lugar de fiarse de su condición de lista única, el rectorado prodiga los pasos en falso. El pasado viernes, con la patética carta del vicerrector Antoni Bordoy a todo el profesorado, que obligaría a intervenir a una Comisión Electoral independiente pero no a un ente que oculta los candidatos en un escrito oficial. Si ha perdido los papeles hasta el vicecardenal del rector, que empezó el mandato de contratado y lo acaba de catedrático, el equipo diezmado está al borde de un ataque de nervios.

La hostilidad a Carot desafía cualquier análisis, incluso sus defensores de pago serán los primeros en abandonarlo si crece la marea. Ahora bien, lograr que más de la mitad de los votos ponderados apunten al blanco supondría un avance ético, que ningún precedente en la realidad mallorquina permite respaldar. El prejubilado que quiere acabar su carrera sin dar clase ganará según los cánones dominantes, y podrá volver a refugiarse en el escondrijo donde ha vivido los últimos cuatro años, ajeno de nuevo por completo a departamentos y facultades. El aterrorizado Carot viene definido por su actuación imposible de empeorar en Minerval. Le desprecian incluso quienes van a votarle, pero es improbable que pierda ante una mayoría silenciosa que al menos ha apostado por la dignidad.