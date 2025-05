Un respeto para Francisco Casas

Nacido en Palma el año 1905, Francisco Casas Llompart se licenció en Arquitectura por la Escuela de Barcelona, aunque inició sus estudios en Madrid. Obtuvo el título a la edad de 24 años. Es considerado uno de los arquitectos mallorquines más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Su trabajo profesional se extendió hasta finales de 1973; tres años después, murió. Ha dejado un legado de edificios de gran calidad en la que fue su ciudad natal, siendo uno de los principales representantes del racionalismo como estilo y concepto arquitectónico.

Es obra suya el edificio que conocemos como Casa Gilet, en la esquina de Avenidas con calle Jesús, también el imponente del chaflán de Plaza Fortí con Paseo Mallorca. Y muy cerca de éste, casi enfrente, uno más sencillo que da forma a una esquina muy visible y perfectamente acabada, ensamblando el citado paseo Mallorca con la calle Rubén Darío. Esta construcción, exponente de arquitectura contemporánea que ha convivido con nosotros toda nuestra vida, tiene ahora casi todos los números para ser amputada y reducida a un decorado solo de fachada coronada con un nuevo edificio superpuesto que, ese sí, tiene vocación de hacerse ver.

Esta esquina, construida como edificio de viviendas para Damiana Tous Vives en 1940, es más querida aún por quienes vivimos aquí, porque allí estaba el bar Niágara y los bares de entonces, como otros comercios, llevan incrustada nuestra memoria.

Este inmueble sobrio, simple, sin ornamentos, debería estar incluido en el Catálogo de elementos protegidos de Palma y, como tantos otros que ya han desaparecido o lo harán, no lo está. Bueno, a decir verdad, le otorgaron una categoría de protección mínima que parece que permite reducirlo a un muro fachada, y poco más.

El racionalismo es un estilo arquitectónico funcional, sin florituras, que, incorporando materiales y técnicas modernas, simplificó las estructuras y aportó sencillez al paisaje urbano.

La Comisión de Centro Histórico acaba de aprobar un proyecto de transformación para este inmueble que demuestra las carencias en el planeamiento urbanístico de la ciudad. Una Comisión que está concebida como filtro para garantizar la preservación del Patrimonio, no debería dejarse llevar por la ambición de empresas promotoras que buscan sacar rendimiento económico, especialmente en lugares céntricos. Ese cuerpo superpuesto que han aprobado, con aberturas acristaladas más grandes, desproporcionado respecto a lo anterior, solo busca aprovechamiento urbanístico y por tanto monetario. Las nuevas viviendas que puedan salir les aseguro que no serán para gente normal, tan necesitada de lugares para habitar; serán abono de la escalada de precios por la abundancia de futuros propietarios ricos extranjeros.

Me contaba mi profesora de piano que allí vivían sus amigas de infancia. Era parte de un barrio vivo.

Vivimos un momento en el que muchísimo dinero busca invertir. Eso sin duda puede tener aspectos positivos, pero también los tiene negativos. Deberíamos coger las riendas de nuestra ciudad y, con las leyes en la mano, protegerla de la lenta destrucción a la que se la está sometiendo. A veces, los casos particulares nos abren los ojos para darnos cuenta de que hay que parar y pensar, y buscar las alternativas mejores para el interés general de la ciudadanía.

Preservar los signos de identidad es fundamental. Nuestro paisaje es nuestra identidad; es donde nos reconocemos como parte de una vida compartida, con gente conocida y desconocida, Y también con visitantes esporádicos. Conservar nuestros edificios de verdad y no ridiculizarlos es parte de ese camino de preservación.

El Ayuntamiento de Palma tiene la responsabilidad. No puede otorgar licencias por imperativo aplicando solo algunas leyes, casi nunca las de preservación de Patrimonio o, al contrario, poner trabas infinitas, como si fuese una máquina. Hay que racionalizar y priorizar. Lo importante no es crear viviendas para ricos, que en este caso, además, expolian nuestro paisaje. Utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance. No puede ser que ARCA se quede demasiadas veces tan sola en la defensa de nuestra memoria, tanto en las votaciones de la Comisión de Centro Histórico como en su trabajo altruista diario.

La pasada semana el teléfono de la entidad conservacionista recibió más de 200 mensajes contra el despropósito que se pretende en el edificio de Francisco Casas, figura que merece nuestro respeto. Muchos eran de arquitectos, otros de historiadores, de algún hotelero, de geógrafos y de gente normal que no se resigna a perder tanto. El más amargo y divertido fue este: «Haurem de tancar els ulls quan passem per davant, amb el risc que ens atropelli un patinet».