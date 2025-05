El futuro de la UE, ¿es nuestro futuro?

Es muy posible que el título de estas líneas les resulte extraño. El contenido tiene como punto de referencia a Josep Borrell, recién jubilado, ex jefe de la Diplomacia Europea (2019-2024). «Yo soy un europeísta convencido, pero no soy un eurobeato de los que menciona Europa y hacen cuatro genuflexiones. Porqué sé que lo que hemos hecho, aun siendo extraordinariamente importante, no es suficiente».

Los diversos países ubicados en Europa sufrieron las consecuencias de la segunda Guerra Mundial, siendo vencedores o vencidos. La primera institución procedió de los Socialdemócratas alemanes y de los Demócratas Cristianos de Italia que ofrecían, a los demás países físicamente europeos, un proyecto político y socioeconómico basado en una Unión Federal cuyos protagonistas debían de ser los derechos de los ciudadanos, a través de una Unión (UE) donde la cesión de soberanía y de respeto a la diversidad no ha sido una suma cero, sino un multiplicador del potencial de cada uno de los socios. Sus primeros asociados fueron Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, Benelux (Bélgica y Luxemburgo). La ampliación fue lenta pero segura. España se integró a la Comunidad Económica Europea (ahora Unión Europea) el 1 de enero de 1986, tras firmar el Tratado de Adhesión en Madrid el 12 de junio de 1985.

En un mundo cada vez más inestable, intolerante y ajeno a las normas de la UE ha seguido avanzando en libertades, derechos sociales, cuidado del medio ambiente y respeto a las minorías y diferencias de todo tipo. Europa se ha convertido en un lugar privilegiado en el que millones de personas compartimos un inmenso espacio sin fronteras donde podemos elegir con toda libertad donde vivir, estudiar, trabajar o retirarse.

El mayor peligro presente y futuro procede de las fuerzas internas partidarias de dar marcha atrás en el proceso de integración. Valga como ejemplo la vacuna del Brexit con todas las tendencias centrifugas comienza a diluirse. Los líderes como el húngaro Viktor Orban, la francesa Marine Le Pen, la alemana Alice Weidel o el español Santiago Abascal, pretenden convertir a la Comisión y, en particular a su presidenta Ursula Von Der Leyen, en la diana de campañas que retratan a la UE como un invento de las élites que van en detrimento del bienestar de la mayoría de los europeos.

En Europa existen ahora tres miedos: la guerra, la desindustrialización, la pérdida de capacidad competitiva, y el miedo a la vuelta de la extrema derecha; cuya vuelta responde, una vez más, a la agitación de los temores identitarios por parte de gente que no tiene escrúpulos en presentar las cosas como no son. «La democracia es un sistema que funciona en base a la información, desgraciadamente, hoy existen sistemas para distribuir la desinformación. Con mala información la democracia es de mala calidad» (Josep Borrell).

La UE no puede desacreditarse completamente ante el mundo por Gaza y Ucrania. Trump y Putin son dos caras de la misma moneda. De momento Putin no se presentó en una reunión con Zelenski, presidente de Ucrania, para concretar la retirada de Rusia y encontrar formas concretas de Paz y Autonomía en el territorio ucraniano. ¿Por qué la Unión Europea no participo en tal reunión? Mientras de manera explícita el presidente de USA afirma que la UE «es más desagradable que China». Sin comentarios. A su vez, parece ser que Trump ha llegado a un acuerdo de «distribución» de los aranceles (impuestos sobre la exportación y/o importación) especialmente con China.

A su vez, el presidente Trump se ha trasladado a la capital de Arabia Saudí, Riad, en su primera gira internacional desde que asumió el poder a Oriente Medio, que durará cuatro días y se reunirá con Qatar y Emiratos Árabes Unidos, para establecer convenios «financieros y comerciales». Y para más inri, Qatar ha regalado a Trump un polémico obsequio de un Boeing valorado en 400 millones de dólares. Vergüenza ajena.

Para concluir: Balears, nuestra Comunidad, se basa en el turismo. En el caso de adhesión positiva a la UE: ¿qué papel debe jugar en el presente y futuro de la Unión Europea? La base debería ser apostar por un turismo sostenible: rentable económica, empresarial y socialmente; así como mantener nuestro medio ambiente natural, medioambiental y cultural.