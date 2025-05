No te des por vencido, ni aun vencido

Había algo en su semblante que me recordaba a mi abuelo, Luis León. Sin embargo, no era solo su rostro; también su modo de explicar las cosas, su visión tan pedagógica y filosófica de la política. Su temple y talante transmitían una seguridad en sus ideas que pocas personas que se dedican a la política poseen. Vivimos en tiempos donde hacer ruido para tener visibilidad es más importante que transmitir ideas de largo alcance. Momentos en los que nos entretenemos no con lo que los cargos públicos hacen, sino con lo que dicen y cómo lo dicen. En ese contexto, Mujica fue una persona consecuente que intentó, en la medida de sus posibilidades, dar la batalla.

Pepe es, en el fondo, el síntoma de una derrota; sin embargo, no renunció a la victoria. Sabiendo que el sistema es implacable, inmundo y —digámoslo así— casi invencible, no se dio por vencido en la batalla de las ideas. Su magistral pedagogía residía en saber predicar en el desierto de necedad en que se ha convertido nuestro mundo. Y es que había sed de palabras sabias y verdaderas. Sabíamos que, en una época en la que la verdad parece no importar, su verdad era el auxilio que necesitábamos: la certidumbre que se pronunciaba sobre las líneas invisibles del capitalismo dominante. Contaba que pasó mucho tiempo en la cárcel sin leer un solo libro. Y eso le hizo tener a su propia mente como aliada. Pasaba horas y horas conversando consigo mismo, elucubrando, repensando. Solo alguien que ha pensado mucho es capaz de transmitir con la clarividente lucidez que caracterizaba el discurso del expresidente de Uruguay.

Pepe fue un adelantado, pues pertenecía a una extraña vanguardia política que comprendía que no cabe otra que bucear en lo profundo del alma humana y de la sociedad para, ya en la superficie, con sencillez filosófica y libertad existencial, hacer un diagnóstico preciso de los problemas tanto materiales como ideológicos que nos acucian. Sabía que es pobre quien mucho necesita, y que eso no es abogar por la precariedad, sino por la sobriedad; que el dinero —siguiendo a Marx— es tiempo que gastas en comprar tiempo de otros, para malgastar el tiempo que no tienes en cosas que no necesitas. Sabía que la lucha por la felicidad es una batalla diaria; que el éxito rotundo, en que alguien se hace con la victoria para siempre, ocurre cuando, cada vez que uno cae, vuelve a levantarse. Que darse por vencido era garantizar una derrota, y que esa derrota era elegida si preferíamos no dar la batalla. Porque, si el sistema nos convence de que un coche, una casa nueva o pagar la cuota es más importante que el amor o el cariño, entonces hemos sucumbido. Sabía que felicidad y libertad eran dos caudales cercanos que iban a parar al océano de la plenitud. ¿Y por qué era un adelantado? Porque el futuro está en discursos que desarmen y desnuden, individual y socialmente, la farsa aquí montada: la fantasía sobre la que se asienta esta esclavitud en la que nos encontramos. Vivir llenos de preocupaciones para, al final, morir insatisfechos. Solo alguien que estuvo encerrado durante años entendió que la libertad no era tenerlo todo, sino no necesitar nada.

Sabía que la obsesión por el crecimiento era lo que luego se trasladaba a nuestras vidas individuales como acumulación cuantitativa de cosas, enseres y experiencias intercambiables. En realidad, la vida no consistía en nada, salvo en vivirla. La existencia era solo un accidente del que debíamos sacar el mayor provecho. La vida no sirve para nada. Por eso es un crimen malgastarla pensando que en algún momento llegará algo mejor. «Vivir para esto, vivir para lo otro». Perdidos en un «para» hacia un fin que jamás llega. El conocimiento, la curiosidad… esas cosas debían hacer de la vida algo bello y que valiera la pena. Cosa tan distinta a lo que nos ofrece este imperio llamado capitalismo: frustración disfrazada de felicidad momentánea.

Puedo oír en mi cabeza la voz de mi abuelo cuando recitaba el poema Piu avanti, de Almafuerte, ese que decía: «No te des por vencido, ni aun vencido». Un poema de una fuerza inusitada, que sirve para cuando uno se siente en retroceso, temeroso o incapaz de enfrentar su destino. Curiosamente, a veces al abuelo Luis que guardo en mi memoria se le pone acento rioplatense cuando dice: «Ten el tesón del clavo enmohecido que, ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo; no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido».

Luchó en la guerrilla, estuvo años en la cárcel e inventó un idioma para que no lo entendieran sus carceleros. ¡Qué curioso! Durante años hizo que no lo comprendieran arrastrando las palabras; y sin embargo, más tarde fue entendido por todo el mundo. Tradujo lo que muchos filósofos expresaron con palabras gruesas y abstractas al lenguaje del pueblo. Y, además, se dio cuenta de algo importantísimo: que el mundo se cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Por eso, la última de sus batallas la dio en su chacra, en su pequeña casita, donde acogía amablemente a mandatarios que, durante un rato, le daban la razón a Pepe, aunque creyeran que pecaba de un idealismo poco realista. En el fondo, creo que muchos de esos mandamases envidiaban a Pepe. Esos pobres de espíritu querrían no necesitar el poder para pensarse satisfechos. Ellos también sabían, aunque no lo admitieran, que Jose era rico. Y que, como sabía que a la muerte nada se llevaría, era mejor ir ligero de equipaje.

¡Hasta la vista, viejo!