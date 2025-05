Anècdotes del baró de Münchhausen

En Les aventures del baró de Münchhausen, personatge —pels qui no ho saben— que va existir de veritat, en la versió i la recopilació que va fer Gottfried August Bürger, es narra la història d’un general barbablanc que havia perdut la meitat de la closca en una batalla contra els turcs, per això mai es treia el barret per a saludar i així no espantar els convidats. Això em recorda l’epitafi que suposadament, remarco l’adverbi, es troba a la tomba de Groucho Marx, «perdonin que no m’aixequi», perquè és de bona educació i cortesia treure’s el barret i aixecar-se quan una persona es dirigeix cap a tu, la qual cosa ni l’un ni l’altre podien fer per raons òbvies. Es veu que aquest general tenia el costum de beure grans quantitats d’alcohol, però mai queia en un estat d’embriaguesa. El secret era que de tant en tant aixecava el barret i el baf de l’alcohol que s’havia empassat sortia de la seva closca i així no desbarrava. També es diu que el baró una vegada va caure amb el seu cavall en un pantà i que es va salvar gràcies a la força del seu braç, que el va treure d’allà tot estirant-se de la trena. Més enllà de les esbojarrades històries que explicava el baró, algunes d’elles molt semblant a les ocurrències que tenia el professor Bacterio amb Mortadel·lo i Filemó, és cosa bona destapar la closca i deixar que surtin totes les dèries, mals humors i els mil problemes que sovint s’amunteguen amb el temps i que si no surten cap a fora, poden perjudicar la nostra salut mental. Seria una excel·lent teràpia, ara que abunden tant. En fi, no és un consell forassenyat, perquè sovint tenim el cap com una olla de pressió, a punt d’explotar; per tant, si això succeís, només obrint el crani, talment com si fos una finestra amb les seves frontisses ben engreixades, podríem alliberar-nos dels vapors i dels fantasmes que s’hi acumulen. Potser així ja no necessitaríem ni els psicòlegs ni cap tractament terapèutic, un estalvi que a hores d’ara, pot ser beneficiós per a la butxaca. És l’únic avantatge que hi veig, baldament la realitat dels fets ho qüestiona tot. El nostre cap és com a una comunitat autònoma, com els daixonses, dues peces del cos que van, a dies, per lliure, sense control. A vegades una, la de més a baix, domina a l’altre, la de més amunt, i aleshores fa trabucar l’enteniment. No voldria estendre’m en el tema perquè no vull donar-li més publicitat, però si us fixeu, les violacions o agressions sexuals han augmentat malauradament, casos que realment són inversemblants, que mai ens haguéssim pogut ni imaginar, com la presumpta violació d’una dona de noranta anys en una residència del municipi de Calvià. El fet és que em fa recordar la pel·lícula La taronja mecànica —que no penso tornar a veure—, en la qual hi ha escenes que esgarrifen a causa de la seva violència gratuïta. No sé si al nostre general barbablanc se li va practicar una trepanació o no —el text no esmenta res d’això—, per a restablir les seves funcions més elementals o simplement li van deixar la closca a l’aire, millor no tocar allò que funciona per si mateix, gràcies als meravellosos misteris que trobem en la naturalesa, car hi ha realitats que no es poden explicar i que fugen al nostre coneixement, si més no per ara. Probablement, hauria d’anar amb peus de plom amb els refredats, ja que es trobava més exposat que altres a les inclemències del temps. Quant a la trepanació, hi ha descripcions medievals en forma de làmines, del cap del malalt i dels instruments que s’utilitzaven per a fer-la. Tot un art de la ciència d’aleshores. Només era recomanable en alguns casos molt especials. Ja en l’antigor, dins l’esfera de la sacralitat de la mort, existia el culte als cranis. L’exemple més conegut és la troballa d’infinitats de cranis que presenten una obertura de l’orifici occipital originada per una mutilació intencionada. És probable que un dels mòbils fos la d’alimentar-se de la força del difunt que, segons alguns, residia en el crani. No sé si va ser Descartes que va dir que l’ànima es trobava en la glàndula pineal, una part del cervell, remarcant la seva importància. En canvi, altres han volgut entreveure en tals accions una tendència al canibalisme, però aquesta afirmació s’ha de mirar amb cautela, ja que en nombroses ocasions no indica directament això. Les expressions més antigues parlen d’un culte pacífic, perquè consideraven el crani la part més noble i representativa del cos; endemés això suposaria la idea d’una continuïtat entre la comunitat dels vius i la dels morts. És a dir, que d’alguna manera, tota la nostra força radica en el nostre cap, i és fonamental tenir-lo ben moblat. És com un ordinador, amb múltiples finestres o calaixos, però cada cosa cal situar-la en el seu lloc. I de tant en tant cal reiniciar el sistema i així evitar que es col·lapsi.