Continuidad de Carot o repetición electoral en la UIB

Jaume Carot, rector de la UIB y aspirante a la reelección / Manu Mielniezuk

Las elecciones al rectorado de la Universitat de les Illes Balears (UIB), previstas para el próximo miércoles, presentan la disyuntiva de elegir entre la continuidad de Jaume Carot o ir a una repetición electoral. Aunque no es lo más frecuente ni lo óptimo para la salud democrática del campus, espacio crítico por excelencia, tampoco es la primera vez que un responsable en ejercicio se presenta a la reelección sin otro aspirante con el que confrontar su programa ante sus potenciales votantes. En este caso, más de 16.000 doctores, profesores e investigadores, estudiantes y personal administrativo. Sin embargo, nunca antes un candidato único al sillón de Son Lladó había tenido que hacer frente a una campaña promotora del voto en blanco con el objetivo de superar el cincuenta por ciento de los sufragios y obligar así a repetir el proceso, como ha ocurrido recientemente en la Universidad Autónoma de Madrid. Volver a la casilla de salida. No deja de ser un intento un tanto rocambolesco pero legítimo de cortar el paso que evidencia también un notable fracaso de fondo. La oposición a Carot ha sido incapaz de fraguar una alternativa en un contexto cargado por otra parte de enigmáticos episodios: desde de la insólita espantada de Joan Estrany, que montó un equipo y acabó por no presentarse alegando “motivos personales”, a la inaudita retirada de Jeroni Morey, que se registró candidato en solitario para retirarse a las 24 horas.

En la amplia entrevista concedida a Diario de Mallorca, que pueden leer en este ejemplar, Carot no rehuye ninguna cuestión. Se presenta alejado de estas extrañas maniobras y satisfecho por los hitos alcanzados, especialmente por haber multiplicado por seis los fondos obtenidos de forma competitiva para investigación, por haber ampliado el personal y mejorado sus condiciones, así como por la captación de talento foráneo. El rector pide seis años más de confianza para poder culminar el proceso transformador emprendido que permitirá al campus generar más energía de la que consume a partir del año que viene. Entre las espinas dolorosas del mandato, la cancelación de la presentación del libro Nadie nace en el cuerpo equivocado, tras el enfrentamiento entre activistas del feminismo clásico y el transfeminismo, y el aviso a la policía para desalojar a los acampados por Palestina, colectivo que anida la campaña del voto en blanco. Carot, físico de formación, formó parte de los equipos de Monserrat Casas y de Llorenç Huguet que le precedieron. Bregado en los equilibrios de la gestión universitaria y sus vasos comunicantes con la política, logró que el contrato programa que firmó Francina Armengol para dar estabilidad presupuestaria al campus lo renovara Marga Prohens. La presidenta popular ha redoblado el espaldarazo aprobando una oportuna subida salarial pendiente a tres días del inicio de la campaña. El rector ha buscado ampliar sus bases con la incorporación a su equipo de profesores como Pau de Vílchez, afiliado de Més y activista medioambiental, y resarcir daños pasados, con la entrada de Lucrecia Burges, la profesora que denunció desamparo ante el acoso que sufrió en su departamento y que mereció condena judicial. Guiños en varias direcciones de un rector que quiere seguir creciendo en titulaciones en un campus que se queda pequeño y que va a tener que competir con el despliegue de las privadas. Las urnas dirán si es Carot quien gestionará este nuevo tiempo.