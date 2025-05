Trump copia el yate ‘Fortuna’ de Juan Carlos I

El 'Air Force One' que han regalado a Trump. / .

Donald Trump es una pálida imitación de Silvio Berlusconi, pero en la elección de carroza ha copiado el comportamiento de Juan Carlos I. Harto de su avión Air Force One de cuarenta años de vejez, el presidente estadounidense ha disfrazado el regalo personal de un Boeing 747-800 valorado en 400 millones de euros del rumboso emir de Qatar como una oferta al departamento de Defensa. En efecto, un comportamiento calcado al que siguió el entonces y ahora Rey de España, para que los empresarios turísticos le compraran a escote un yate Fortuna bajo pretexto de que se entregaba a Patrimonio.

En ambos casos gemelos, Juan Carlos ayer y Donald hoy se ahorran con la treta estatal el costosísimo mantenimiento de sus vehículos de lujo. El ultranacionalista Trump ha traicionado sin complejos a MAGA, al declarar que «sería estúpido» no aceptar el avión qatarí con dos cubiertas, nueve baños y dos duchas. En el terreno emocional, comparó el obsequio a la Estatua de la Libertad recibida de Francia. También el Rey utilizó el chantaje emocional de que no podía defraudar a unos generosos empresarios a quienes previamente había movilizado, no necesariamente por procedimientos pacíficos.

Con el mismo fervor desplegado por Juan Carlos para cantar las bondades de Emiratos, el patriota Trump no ha tenido empacho en destacar que los aviones de los países del Golfo «son de otro planeta», por comparación con los logros autóctonos en el terreno de la aviación. De hecho, el presidente tilda de desastrosa a la norteamericana Boeing, por su flagrante incumplimiento de las fechas de entrega del doble pedido de aviones presidenciales que formalizó durante su primer mandado, y que debían entrar en funcionamiento en 2027. Las pruebas llevadas a cabo han cursado incluso con víctimas mortales.

Antes de seguir, y dada la insistencia de los pseudoeruditos en desmentir un aspecto banal del regalo, el Boeing de trece años de antigüedad de la familia real qatarí será el nuevo Air Force One. Esta definición alcanza por defecto a cualquier aparato donde viaja el presidente de Estados Unidos. Sin apearse de la nomenclatura, el Fortuna regalado por los hoteleros al Estado fue siempre el «yate real», nunca un «yate estatal». Se seguía la estela del Britannia, también definido como el Yate de Su Majestad británica.

El avión de Troya regalado a Trump, el más largo del mundo con sus 77 metros, no solo contiene también la suite aérea de mayor tamaño en su género, también ha desatado la suspicacia de los expertos en seguridad ante la probabilidad de un sabotaje. Incluso la fraternal Fox ha expresado cautelas, el lujoso aparato está siendo revisado y adaptado en San Antonio para cumplir con las especificaciones de un centro de mando desde el que puede dirigirse hasta una guerra nuclear. También la seguridad fue una consideración capital en los yates de Juan Carlos I, sobre todo cuando el Fortuna tuvo que ser remolcado a la costa de Sóller con Lady Di a bordo, propiciando un ridículo internacional.

En otra de sus intervenciones decisivas, Sabino Fernández Campo evitó que el Rey aceptara el yate envenenado que deseaban sufragar Mario Conde y Javier de la Rosa, en su época de esplendor. Trump carece de un consejero áulico, con capacidad para ilustrarle mínimamente sobre el conflicto entre lo público y lo privado. De ahí que haya sucumbido a la misma fascinación por el lujo que le ha llevado a transformar el Despacho Oval en un derroche de doraduras digno de María Antonieta.

La fascinación de Trump por el lujo equivale a la borrachera que experimenta Juan Carlos ante la velocidad. El Boeing qatarí no tiene rival en elementos decorativos, y el Fortuna se definió desde un principio como el Fórmula 1 de los mares. La potencia de sus motores le permitía alcanzar los 120 kilómetros por hora sobre las olas, una cifra que despertaba la incredulidad de los expertos y la exigencia de verificación de datos. Cabe imaginar el precio en combustible de mantener las prestaciones del barco y el avión, a costa del contribuyente. En el ejemplo náutico, 25 millones de euros durante trece años de funcionamiento, pese al amarre gratuito.

La foto del mayor chasco de la España contemporánea se captó en el año 2000 en los muelles de Palma. Los empresarios avalistas y ‘obolistas’ del yate regio se presentaron engalanados, aguardando a Juan Carlos I para hacerle entrega oficial del yate que habían costeado con notorio esfuerzo, en algún caso a regañadientes. Cuál no sería su sorpresa al comprobar que el monarca no aparecía por ninguna parte. En su lugar, un oscuro funcionario se adjudicaba protocolariamente la embarcación para ingresarla en Patrimonio. Es el mismo truco desarrollado por Trump, una cesión pública en el primer tramo para uso oficial exclusivo de la Casa Blanca, y un traspaso a la fundación presidencial en 2029, tomando el precedente de Ronald Reagan como modelo.

Yate real o jet presidencial pueden ser conceptos de amplio espectro. Cristina de Borbón y Urdangarin fueron usuarios en privado del Fortuna en circunnavegaciones mallorquinas, abusando de la hospitalidad antes de hundirse en el escándalo.