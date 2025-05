Semillas caducando

.

«Mi madre decía que hiciese mis cosas sin enredarme con el Mayor Tom» pero la nostalgia de lo no vivido está ahí. Tuve siempre una enorme inquietud y curiosidad con los diferentes vientos en acción sobre nuestro estado de ánimo. Estos días se atreven con las quejas por la lluvia cuando es un precioso mayo de libro en Mallorca: «pel maig cada dia un raig». Un cielo gris y ámbar marca el final del día en la Serra desde Galatzó hasta más o menos el Teix e incluso la Vall de Coa Negra, sobre el puig de n’Helena y n’Aimeric. Mientras escribo ha refrescado mucho el ambiente una brisa casi dulce, los árboles agradecen este riego diario que del cielo cae generosamente sobre los campos. Los caracoles a medio camino han quedado en los troncos viejos de almendro en su exhibición y público suicidio. No son pocos los que consideran la propensión a la nostalgia como algo negativo, casi un malestar físico y más hoy que la imbecilidad general obliga a fingir continuamente. A las puertas del verano que prometen días largos y encuentros ociosos en que las jornadas cunden más, este derrape ambiental nos trae frescas todavía las pérdidas del pasado otoño y cómo terminó el año y no es bueno mirar hacia atrás, dicen, ya no es bueno mirar a ninguna parte. La trituradora de vidas en el Este y en Gaza sigue desatada en la ineptitud y la depredación global. En lo privado no hay nada más alentador que contradecir e ir haciendo un personal repaso aunque sea por encima para poder ir procesando pues vivimos en una auténtica matrix que ordena arrodillarse ante la imposición de un gregarismo cuando menos nocivo, pero además cada día más cutre. Vaya que parece que cerrarse en uno mismo sea sinónimo de aburrimiento. Para nada. Personalmente de bien joven ya jugaba al juego de la añoranza de lo que nunca ha existido. A los recuerdos de todo aquello que tan solo fueron una farsa en tus fantasías. Allí donde interviene la memoria real las ilusiones pasadas y futuras se desvanecen. La memoria real es el verdugo más contundente de la tan necesaria introspección. La memoria o la nostalgia de lo nunca vivido puede ayudarnos a desarrollar ese esfuerzo tan aceptable y necesario de seguir siendo fiel a uno mismo. En el curso de la vida un exceso de imaginación siempre te lleva de cabeza al sufrimiento más duro, pero también a poder proyectar lo inimaginable y sobre todo a crear nuevas expectativas allí donde parece que nunca las hay ni nunca las hubo.

Siempre me inquietó la influencia del viento incluso en el color, sobre todo del viento del noroeste, el mistral, mucho. Quizás demasiado. Era como soñar despierto y a la vez perder la perspectiva de los rincones más familiares de golpe devueltos a un universo onírico que ya finalmente se retuerce de lo familiar que se ha ido volviendo. El silbido afilado de ese viento en los balcones altos de Son Espanyolet, esos tejados azotados de nuestra memoria infantil. Una noche se partieron los cristales sobre nuestros mayores pero pesa más la nostalgia de las arrugas que nunca va a tener esa amiga muerta en el tiempo. Y ahora ese cielo ámbar como una crema de calabaza. Esas voces lejanas y familiares trenzadas por un viento que las mece, las separa y las une, unas últimas palabras que nunca has pronunciado.

Cuanta gente marchando antes de hora… por Dios, un rumor que llega de la base de control: «estoy feliz, tengo la esperanza que ustedes también lo esten…» cantaba el genio «He amado todo aquello que he necesitado amar» nada más y en la maldita y creativa nostalgia el aullido de la nada pavonea su presencia bajo la sombra del jodidísimo Mayor Tom «llegando a lo más bajo nunca visto», ninguna maldita pistola humeante: Ashes to ashes (...y todo con fecha de caducidad).