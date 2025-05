El armario dentro del armario

Algunos armarios están hechos para guardar lo que no puede mostrarse. No importa si son de madera pulida o de acero inoxidable. Su función es la misma: contener, ocultar, preservar el secreto. Pero existe un armario dentro del armario. No guarda ropa, sino cicatrices. En él se esconden historias que nadie quiere contar porque admitirlas sería reconocer que, además del horror, también hubo silencio. Un silencio —el que oculta— sobre otro silencio —el que impide revelar—, como una capa de ceniza sobre un volcán dormido.

Ahora, gracias al hashtag #GayMenToo, que el profesor y activista Emilio López ha puesto en circulación, ese volcán ha comenzado a revelar historias, episodios, heridas. No grita, susurra una verdad incómoda: la de hombres gais y bisexuales que han vivido experiencias de abuso, violación o coacción y que, durante años, han guardado silencio, a veces para siempre.

Durante mucho tiempo nos contaron —nos contamos— que el enemigo estaba fuera. Que lo verdaderamente violento era el armario, la burla escolar, la paliza en la calle, la familia que expulsaba o negaba. Que el problema era la mirada del otro: la del cura que hablaba de pecado, la del médico que diagnosticaba desviación, la del psicólogo que ofrecía corrección. Y era cierto.

Pero como todo relato de resistencia, el nuestro también tenía sus zonas ciegas. Para sobrevivir, tejimos una imagen luminosa de nosotros mismos: la del deseo liberado, el cuerpo emancipado, la fiesta como consagración. ¿Dónde cabía, en esa coreografía, el testimonio de quien dijo «no» y nadie lo escuchó?

Hay silencios que no son simples omisiones, sino mecanismos de defensa colectiva. Durante años, callar fue el precio de pertenecer. Silencio sobre lo que ocurría en las saunas, en los cuartos oscuros, en las zonas de cruising, en las habitaciones prestadas, en las chemsex, en las apps donde el consentimiento es una cláusula en letra pequeña. No se hablaba, no debía hablarse, porque nombrar la violencia dentro del propio grupo —entre iguales, entre deseantes, entre militantes— era arriesgarse a debilitar la causa.

Pero esa lógica protectora acabó por producir su propio daño. Como si, para defendernos de la homofobia exterior, tuviéramos que tragarnos la violencia interior. Lo más fácil era no mirar. O mirar con esa especie de benevolencia teñida de sospecha: «Algo habrá pasado. Seguro que fue un malentendido».

Lo que ahora emerge de ese archivo no es solo una colección de traumas individuales. Es la grieta de un relato político que confundió emancipación con indulgencia. Lo que se resquebraja no es solo el tabú del abuso; es también una creencia tan reconfortante como falsa: la de que el deseo entre iguales siempre es inocente. Porque a los hombres nos enseñaron, desde niños, que somos los cazadores, nunca la presa. Que nuestra masculinidad opera como un escudo infalible. Que, si algo nos sucede, es porque lo permitimos o, peor aún, porque lo provocamos. Pero esa narrativa se quiebra ante una evidencia perturbadora: los cuerpos masculinos también pueden convertirse en territorio de conquista, en propiedad ajena, en carne de otro.

Tal vez esta sea nuestra verdadera mayoría de edad: atrevernos a mirar donde duele, sin coartadas ni escudos. Nombrar la violencia no como una traición a lo que somos, sino como un acto necesario para reparar un nosotros aún incompleto. Porque si algo nos enseñó la lucha LGTBIQ es que la dignidad comienza cuando una voz, antes muda, se atreve a decir: «Esto me pasó». Y más aún: cuando esa voz encuentra otras que la reconocen, la escuchan y le dan lugar.

Lo que está ocurriendo no es un ataque al colectivo, sino el señalamiento de una deuda pendiente. No destruye la causa, la completa. La vuelve más veraz: menos heroica, tal vez, pero también más justa, más compleja, más humana. Quizá nos incomode porque sacude nuestras seguridades, nuestras amistades, nuestras memorias. Pero hay una ética en esa incomodidad. No es contra nosotros: es por nosotros. Porque cada Día Mundial contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia nos recuerda que la lucha continúa, que las historias calladas merecen ser escuchadas y que la visibilidad es el primer paso para erradicar el miedo.

Escuchar estos testimonios no debe conducirnos a un juicio sumario ni a un linchamiento moral. Lo que está en juego no es eso. Es algo más profundo y exigente: asumir que, incluso entre iguales, puede haber dominación; que los espacios que creíamos seguros pueden ser también lugares de vulnerabilidad; que la unidad del colectivo no debe ser sinónimo de silencio ni olvido. Y que no basta con denunciar lo que viene de fuera si no somos capaces de cuestionar lo que callamos dentro.

El #GayMenToo no reclama venganza. Busca justicia simbólica, reconocimiento, un lugar. Y, sobre todo, que construyamos un nosotros donde ninguna historia tenga que esperar diez años —o una vida— para ser contada sin miedo. El orgullo que merecemos no es el que oculta el daño, sino el que lo mira sin temor y lo convierte en memoria, para que la historia no vuelva a escribirse contra nosotros.