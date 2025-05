Chascarrillos intrascendentes

No hay semana sin noticias desasosegantes de la política o de graves anomalías en los servicios públicos. Hemos vivido un apagón que paralizó al país y cuyas causas no sabremos en muchos meses, o años; con el Gobierno culpando a operadores privados, incluyendo a uno como Red Eléctrica, que está dirigido por el propio Gobierno, que se escuda en inexistentes ciberataques. El desastre en la gestión ferroviaria por robo de cobre es atribuido por el ministro del ramo a sabotajes protagonizados por ignotos enemigos del Gobierno progresista, probablemente por la malvada ultraderecha. Se complementan los desastres con la ofensiva del Gobierno poniendo bajo sus peones políticos a las empresas privadas como Telefónica, a cuyo presidente se le cesa en Moncloa y se le coloca como alto ejecutivo a un hijo del presidente del Tribunal Constitucional que ratificará la ley de amnistía. A la bendición de la CNMC a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, una operación de sus accionistas privados, la contrarresta el Gobierno con una supuesta consulta popular que pueda justificar su veto a la misma para satisfacer a Puigdemont.

Pero ha sido la publicación en El Mundo de los wasaps entre Sánchez y Ábalos en 2021 lo que ha conseguido sacudir aún más las turbulentas aguas que agitan la nave gubernamental desde el mismo inicio de la legislatura. Ahí es nada la manera con la que el presidente del Gobierno se refiere a los que en aquel momento eran los presidentes socialistas de Aragón, Extremadura, Castilla La Mancha, y a Susana Díaz, presidenta de Andalucía hasta 2019. Les llama estultos, hipócritas, petardos. Se refiere a Page y a su entrevista «vomitiva» en La Razón; a Díaz la califica de jodida; a Vara, de impresentable. Apareció Lambán, como un espectro, hablando de las broncas por teléfono de Sánchez estallando de ira a propósito de su reflexión de que al PSOE le habría ido mucho mejor con Javier Fernández (expresidente de Asturias). También Page, que relató que las desavenencias con Sánchez tenían que ver con cuestiones de fondo desde 2015 a propósito de su intención de pactar con los independentistas y Bildu. Susana Díaz, compareció como una viuda de sí misma (recordemos que apoyó a Sánchez contra Madina), relató que cuando fue acosada y perseguida por Sánchez se sintió abatida; ahora, con los wasaps, sí se sentía jodida. De Vara, ahora en la ejecutiva de Sánchez, desmejorado, no hubo reacción. Mención aparte merece la referencia en los mensajes a Pablo Iglesias, «qué torpe es, lo suyo ya no es maldad, es estulticia», a cuenta de una rueda de prensa para chafarle la información de un consejo de ministros, «es un maltratador»( su vicepresidente). Como colofón ofrecen los mensajes el intercambio de información entre Sánchez y Ábalos para tramitar el rescate de Air Europa cinco días después de que, según Aldama, Javier Hidalgo, desesperado, llamara por teléfono a Begoña Gómez solicitando su activación.

La reacción de los hombres y mujeres del presidente ha sido fluctuante. Óscar López afirmó que la filtración de los mensajes era «muy grave», pues era un atentado contra la intimidad del presidente, de sus conversaciones privadas y enfatizó la necesidad de investigar a los responsables de la filtración al diario El Mundo. No hay intimidad pues son las conversaciones entre Ábalos (José Luís, el esclavo) y Sánchez (el presidente, el puto amo) sobre el PSOE y la acción del Gobierno. El PSOE en su momento no exigió investigar la famosa filtración del mensaje de Rajoy a Bárcenas, «Luís, sé fuerte». La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, les restó importancia, calificándolos como «chascarrillos intrascendentes». Bolaños, el ministro para todo, remató el victimismo frente a los bulos e infundios, diciendo que «no hay límites para los ataques a Pedro Sánchez». El PSOE dirige las miradas a la UCO, aunque no descarta a Ábalos (de perdidos, al río).

La realidad es que por mucho que el PSOE afirme su intrascendencia, los mensajes entre Sánchez y Ábalos son relevantes

La realidad es que por mucho que el PSOE afirme su intrascendencia, los mensajes son relevantes. No tanto por el lenguaje procaz, rencoroso, irascible, despótico, de Sánchez, seguramente frecuente entre los políticos de nuestra partitocracia, sino porque ofrecen a los ciudadanos una fotografía de la realidad del poder fuera de la liturgia institucional, el poder desnudo más allá de toda la fantasmagoría con la que se reviste de ideología o de interés público. Y son relevantes también para desentrañar el turbio proceso del rescate con los 500 millones de euros de la compañía de los Hidalgo. Voz Pópuli relata que en la primavera de 2021 una inspección de Hacienda a empresas de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, la misma del fraude de la trama de las mascarillas, revelaba indicios fundados de corrupción en el ministerio de Ábalos. La empresa ingresó en 2020 54,5 millones mientras en 2019 ingresó cero euros y 101.058 en 2018. Seguramente ése fue el detonante, tapado por Sánchez, de la destitución de Ábalos el 10 de julio de 2021. Cuatro meses más tarde Sánchez recupera la relación a raíz de los «infundios» con los que se manchaba la reputación Ábalos. Los «infundios» consistían en las informaciones de The Objective del 3 de noviembre de 2021 sobre los destrozos y fiestas de Ábalos en Paradores con señoritas de compañía, totalmente acreditados. Los mensajes, en los que se alternan las muestras de afecto a Ábalos con los ditirambos de éste a la magnífica gestión del presidente (sic) sólo tienen una explicación: La necesidad de Sánchez de calmar la indignación de un Ábalos poseedor de toda la información comprometida que pudiera afectarle. Así Ábalos le suministra sus análisis sobre la acción política y Sánchez le coloca en un sitio preferente para salir diputado en las elecciones de 2023 y después le sitúa en la presidencia de la comisión de Interior en el Congreso hasta que en febrero de 2024 estalla el escándalo de la trama Koldo, es suspendido de militancia en el PSOE y posteriormente es imputado por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal por el Tribunal Supremo, tras ser aprobado el suplicatorio por el Congreso de los diputados. Como se ve, los mensajes son cualquier cosa menos chascarrillos intrascendentes y sitúan a Sánchez en una situación insostenible en cualquier democracia que merezca ese nombre.