L’horitzó d’un conveni autonòmic de 0-3

Des de l’STEI, com a sindicat de treballadors, creiem fermament (de fet, aquesta és l’essència d’un sindicat) que qualsevol avenç en la millora dels col·lectius de persones treballadores és sempre una bona notícia que cal enfrontar des de l’optimisme i l’esperit constructiu, mai des de la praxis «trumpista» de la por i el desassossec.

El passat 7 de maig sortia en un mitjà digital un article de Marc González, advocat de la patronal Escola Catòlica, on parlava de «El conflicto de las escoletas públicas 0-3».

El conflicte de les escoletes de titularitat pública amb gestió externalitzada és el mateix per a tots els centres de Mallorca i Ibiza, i rau en unes condicions laborals i salarials indignes i completament en desacord amb la tasca educativa que desenvolupen les seves professionals. I això és per mor de la vigència d’un conveni estatal de 0-3 que és d’aplicació a Balears perquè no n’existeix un de propi d’àmbit autonòmic. Sí que n’existeix un a Menorca, vigent des de 2010, el qual ha estat clau per iniciar el camí de la dignificació del col·lectiu 0-3, dignificació que de cap manera considerem assolida encara.

El fet que hi hagi escoletes del Patronat de Palma que no són de gestió directa municipal i unes altres sí (amb les conseqüents diferències salarials que això implica), cosa que també passa a les escoletes del Patronat Municipal de Ciutadella, per exemple, és producte d’una decisió política que es va prendre al seu moment i que no tindria perquè haver estat així. De fet, si des d’un inici s’hagués tractat l’educació 0-3 d’acord a la important tasca que desenvolupen aquests centres educatius, possiblement ara per ara no estaríem parlant de precarietat laboral ni de precarietat de gestió.

El «pequeño sector» al qual es refereix el Sr. González, amb la intenció de «minimitzar» i qüestionar les dimensions del col·lectiu, abasta més de 150 centres educatius de 0-3, els quals estan afectats pel conveni estatal de 0-3, que podríem rebatejar com «Conveni de la ignomínia i la vergonya».

Davant l’oferiment fet per la Conselleria d’Educació i de Treball del GOIB, que pretén mediar perquè s’emprengui la negociació d’un conveni autonòmic de 0-3 a Balears, el Sr. González només veu niguls negres de tempesta i trasllada una sèrie d’afirmacions categòriques i aparentment «irrefutables» amb les quals no hi podem estar en absolut d’acord.

Quan es signa un conveni amb la majoria de les parts (tant patronals com sindicats) que tenen representativitat en el sector i en el territori on serà d’aplicació, el conveni resultant adquireix «caràcter estatutari», és a dir, s’aplicarà a tots els centres d’aquell àmbit quan una empresa entri a concursar per obtenir la gestió d’aquella escoleta, encara que sigui una empresa d’un altre lloc del país. Així ha succeït, efectivament, a l’àmbit de Menorca des que és vigent el nostre conveni insular de 0-3. És més, quan un ajuntament hagi de redactar uns plecs de licitació i establir el preu de sortida de la licitació, s’haurà d’adequar al conveni vigent, d’obligat compliment, en aquell territori i àmbit, i calcular el cost de la licitació en funció de les taules salarials que figurin en aquell conveni, i no a cap altre. Com, si no, podrien ser reals els càlculs d’una licitació si depengués de cada conveni d’empresa potencial?

El «principi d’unitat de conveni» és una norma generalista que, com tot a l’àmbit jurista, pot ser desplaçada per múltiples particularitats. La realitat laboral ens mostra que molts altres escenaris són possibles i que dins una mateixa empresa, depenent de circumstàncies específiques, hi pot haver diferents convenis d’aplicació.

L’horitzó d’una integració del personal treballador de les escoletes de titularitat pública, un cop el GOIB assumeixi, en el futur, la gestió directa de tots aquests centres (fita que haurà d’arribar perquè les competències educatives són autonòmiques), és un horitzó real a treballar, amb temps i amb determinació. I existeixen, de fet, mecanismes legals, aplicats a altres territoris de l’Estat, que possibiliten incorporar, com a personal propi i a extingir en el moment de la seva jubilació, aquests treballadors en qualitat de «personal laboral» (Decret Llei 10/2019 de 28 de maig, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya). Deures, per tant, que han d’ocupar als responsables polítics de ca nostra.

La darrera perla que deixa anar el Sr. González és un atac contra «algunos departamentos del Govern» als quals acusa de voler erigir-se en salvadors d’una situació sobre la qual no ostenten cap competència.

No hi podem estar més en desacord!

És d’agrair que l’administració pública s’interessi per les precàries condicions laborals d’un col·lectiu molt ampli de treballadores i que vulgui que es dignifiquin, tot oferint-se com a mediador i possibilitador d’un conveni dignificador. I no hem d’oblidar que, des de la gratuïtat parcial de 0-3, el Govern és qui destina la major quantitat de diners per al seu sosteniment, per tant, no els és en absolut aliena la qüestió.

Cal aprofitar la bona disposició, amb convicció i positivitat, per fer realitat l’oferiment i caminar cap a una progressiva «normalització» de l’etapa educativa de 0-3.

A l’STEI ens hi trobareu en el camí d’aquesta dignificació.