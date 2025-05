Contrastes vaticanos

«Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y mujer les creó y los bendijo Dios» (Gn 1, 27)

Estas últimas semanas hemos vivido un momentáneo resurgir de la fe católica. Con motivo de la muerte de Francisco, preparativos del cónclave, su celebración en sí mismo y posterior elección del cardenal Prevost - en Francia se ha escrito «Prévost», al ser el nuevo Pontífice nieto de emigrantes galos - como León XIV. La bella liturgia vaticana, ensayada durante siglos, podría haber cautivado hasta al más agnóstico de los espectadores. Como lo hace la monarquía inglesa con sus bodas, coronaciones y funerales: ejercicios de propaganda soberbios. Con una finalidad : asentar el orden establecido. Tal como reflexionaba el príncipe de Salina en Il Gattopardo: «cambiar para que todo permanezca igual». Ha sido, si me lo permiten, un bello contraste entre grandeur y realidad.

Porque no nos deberíamos engañar. El incomparable marco que es la Capilla Sixtina e impecable mise en escène de los cardenales no debería ocultarnos un objetivable hecho: muy a su pesar, la Iglesia católica ya no es una referencia universal. Si hacemos caso a la cifra de comuniones y bodas por el rito religioso - verdadero baremo de la presencia del culto - hoy en día son África, América del Sur y parte de Oceanía las que aguantan al Vaticano. Y, por encima de todo, a sus finanzas. Más: así como no hace tanto - hasta el papado de Juan Pablo II, aproximadamente - la influencia de la Secretaría de Estado de la Santa Sede era una voz escuchada en las cancillerías internacionales, hoy tan sólo es respetada. Es un matiz importante.

Religión y mapas: el mayor desencanto con la cúpula católica viene de Europa, buena parte de Asia y América del Norte . Es decir, de las zonas «a priori» más desarrolladas, mayores índices de alfabetización y progreso en cuanto a los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI. Puntos ambos donde los prelados necesitan elaborar una importante introspección. Al estilo de la que en su día efectuó la Iglesia Anglicana: renovarse - abandonar definitivamente el celibato como obligación para celebrar, aceptar a las mujeres tanto en la promoción interna como en la dación de la Palabra, ser más permisivos con el hecho «gay», investigar fehacientemente a presuntos pederastas y no encubriéndolos - o tener que vender gran parte de sus activos, acuciada como estaba por las deudas la iglesia oficial de Inglaterra. Se optó por lo primero. Hoy en día, y sin llegar a tener una situación boyante - los ajustes patrimoniales no han dejado de ser importantes: se han cerrado parroquias y vendido bienes, mayormente rurales - su estado difiere bastante en cuanto a número de practicantes del que tenía a fines del s. XX. ¿Cuál ha sido el adalid de tal transformación? La entrada de obispas, apoyos a minorías inmigrantes y colectivos de homosexuales o seropositivos. Seguramente el nuevo Obispo de Roma sea consciente de ello.

Su Pontificado no debería ser otro que el de la renovación conceptual y efectiva de la Iglesia Católica Romana. No de su liturgia, milenaria ( no se trata de cantar espirituales negras en vez del Hosannah, ni de que nuestros curas se paseen micro en mano por las bancadas, agradeciéndole al Señor su existencia con alaridos ), sino de su organización y códigos de gobernanza. Abrir la institución - por ahora, cerrada tan sólo al dicasterio del sexo masculino - a la sociedad. Que, por suerte o por desgracia, es plural y diversa. Porque Dios así nos quiere: dispares. Ser consecuentes con los tiempos en que vivimos: la Humanidad ha pasado miles de años sin móviles, ni Internet, ni TikTok o redes 5G. Pero en menos de dos décadas los seres humanos han cambiado sus hábitos y preferencias en función de lo que reproduce una pequeña pantalla que se puede llevar en el bolsillo. No al del capellán o al de los Evangelios. Como ejemplo de lo que se comenta, el avance de las diferentes iglesias protestantes en América Latina se debe justamente al dominio del show televisivo y sus retransmisiones por Internet. Canales de Youtube, Twitch, X, Facebook, grupos de WhatsApp… Todo para ir ganando adeptos. Y robándoselos - perdón por la expresión - a Roma. Con un agravante: la mayoría de los que son seducidos por la vistosidad religiosa y mediática luterana, baptista o Adventistas Séptimo Día son jóvenes. Atención al dato, pues no es en absoluto baladí.

¿Demasiados retos para una sede «a priori» no demasiado larga? Veremos. Pero por ahora, la elección de León XIV puede sugerirnos más una colección de dudas más que de certezas. Otro contraste más, sin duda.