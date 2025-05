La presidenta del Govern, Marga Prohens. / CAIB

De ben segur que en els propers mesos no li vendrà al cap la mala pensada de proposar a la família o als amics d’agafar el cotxe i arribar-se fins a Sóller o Valldemossa a passar el dia. Deu estar informada que, senzillament, no s’hi pot anar sempre que hom vol. Si prescindís dels seus privilegis protocol·laris de transport i es veiés en la necessitat, urgent o no urgent, d’agafar un taxi a Palma, comprovaria que els taxistes, tan seus, han desaparegut de la zona urbana, interessats, només, en els turistes que els garanteixen unes carreres prou llargues (i, eventualment, un recorregut impune en cercle). Si hagués d’acompanyar algú amb mobilitat escassa al centre de salut de la Casa del Mar, posem per cas, comprovaria que aparcar és una autèntica quimera capaç de sollevar l’estat d’ànim més temperat. Vol anar a la platja, potser a Cala s’Almunia, o a es Trenc, o a Formentor? Desisteixi, li convé, és un bon consell.

Hem acabat així, senyora Prohens, confinats a casa nostra, talment uns estranys esmaperduts, aclaparats per la magnitud del desastre, en la vana —del tot vana— espera que passi aquest temps angoixant que ja dura massa. A vostè, emperò, d’acord amb allò que proclama sovint, aquesta situació d’insuportable col·lapse li va bé. Troba que no poder caminar per Palma els dies de creuers, que ja són gairebé la majoria de dies, és quelcom que hem de dur amb elegància, sense alterar-nos gens. També troba que els embossos a les carreteres són una invenció i que els mallorquins, si no podem anar a qualsevol lloc quan ens ve de gust, no passa res, ens hi hem d’acostumar en benefici d’un bé superior. Que la sanitat pública es veu superada perquè la població resident creix exponencialment i desborda la capacitat del servei? Es nega la realitat o es diu que són coses d’un pressupost insuficient i etcètera. Que l’ensenyament ha d’assumir, en qualsevol època del curs, nous alumnes que trastoquen l’organització dels centres i malmeten la qualitat de la prestació? Dirà que el problema no existeix i, si de cas, invocarà l’esperit heroic dels mestres i la seva destresa per superar els entrebancs (i més etcèteres).

A veure, presidenta, si és capaç —pot ser sí que ho sigui— de sostreure’s, per una estona, de les innombrables ocupacions quotidianes que li exigeixen tant. S’ha d’entendre que això d’anar d’aquí cap allà sense aturall, reunir-se amb mil persones i entitats diverses, inaugurar tot quant sigui susceptible de ser inaugurat, complaure tothom, estrènyer mans i donar besades a tort i a dret, riure i somriure sense descans i fer el posat d’interessar-se pels temes que li expliquen, deu ser certament esgotador. S’ha d’entendre. Però, per favor, trobi un instant d’assossec. Demani als seus vicaris i aduladors que la deixin tranquil·la, absolutament sola. A la cambra, que la claror sigui tènue i que regni el silenci. S’assegui. Es posi còmoda. Recolzi el front sobre una mà. Acluqui els ulls. Fet? Ara, ens ho deu i ens ho mereixem, dediqui el temps que faci falta a meditar sobre el futur de llarg abast del nostre poble. Ens ho deu i ens ho mereixem.

Però no es confongui, presidenta. El futur no rau a fer els malabarismes dialèctics que calguin —normalment, del tot pedestres, sigui dit— per trobar sofismes i complicitats que la duguin a guanyar les properes eleccions. D’això, de guanyar eleccions, sabem ben bé que en té un doctorat. No es tracta d’això. No es tracta de cercar la immediatesa i el trampolí per pujar en la consideració dels seus i garantir-se, en els temps a venir, un càrrec d’un rang més alt que acompleixi les seves expectatives polítiques. Es tracta, més aviat, d’un projecte molt més ambiciós i encoratjador. Es tracta d’analitzar —per això se li demana que s’ho pensi lluny del renou eixordador de les adulacions i de les pressions dels insadollables poders econòmics— si la pervivència del nostre sistema productiu actual ens garanteix, a mitjà termini, els recursos bàsics, el benestar, l’equilibri amb l’entorn, el gaudi del paisatge i la preservació del nostre sistema de vida i de la llengua i cultura que ens són pròpies.

A veure, senyora presidenta. Pot ser que les paraules li resultin una mica gruixudes, però constitueix una actitud profundament immoral —del tot immoral— que vostè no només s’abstingui d’actuar en el sentit de canviar el model econòmic que ens du vers l’augment exponencial de la població i, com a conseqüència afegida, vers la desaparició del nostre poble com a col·lectiu identificable, sinó que, ben al contrari, fomenti el creixement desbocat de totes les variables vinculades amb el turisme massiu i la construcció. La colonització de nous espais del territori que, per paga, han estat entregats premeditadament a fons d’inversió —això equival a enriquir els més rics a costa del conjunt de la població— i la derogació de les normatives que poguessin representar uns impediments a l’increment de l’activitat turística, van en aquesta direcció destructiva.

És a les seves mans, senyora Prohens, actuar. Abandoni els bàrbars i cerqui aliances, cerqui grans consensos amb els grups polítics i les entitats mediambientals, socials i culturals que denuncien la situació i veuen el nostre estat de coses actual com impossible d’assumir per més temps. Tothom sap que això no dona més de si. Però vostè, al davant de l’evidència, indica el camí equivocat. El camí de seguir la inèrcia fàcil però suïcida del creixement sense límits, ans que no pas el de la lluita, difícil però gratificant, en pro de revertir aquest deriva que ens du vers el no res. Paga la pena que mediti lluny dels focus i pensi que la seva victòria no raurà a guanyar les properes eleccions. Bastir les condicions perquè això passi, no té cap mèrit especial. La seva victòria èpica, allò que faria que la recordessin, seria, si ho fes, haver fet passes decidides i fermes per aturar la disbauxa, mudar radicalment la situació i garantir el futur del nostre, del seu, poble.