¿Puede acogerse una escisión con fines sucesorios al régimen fiscal especial?

Al abordar una operación de reestructuración societaria, tan relevantes como los acuerdos entre las partes implicadas —habitualmente, la sociedad y sus socios— resultan las consecuencias fiscales que puedan derivarse de la misma. En este terreno, la Agencia Tributaria se convierte en un actor invisible pero determinante: no participa en la toma de decisiones, pero su eventual interpretación de la operación puede hacerla inviable o inasumible por el elevado coste fiscal que comporte.

Este riesgo se acentúa cuando hablamos del controvertido concepto de «motivo económico válido», exigido para aplicar el régimen fiscal especial de reestructuraciones previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La indefinición de este requisito legal introduce un considerable margen de subjetividad, generando inseguridad jurídica. Su apreciación —a menudo incierta— puede determinar la viabilidad o no de la neutralidad fiscal de la operación.

Este debate ha sido reavivado por la reciente Consulta Vinculante V0223-25, emitida el 26 de febrero de 2025 por la Dirección General de Tributos (DGT).

El supuesto analizado

El caso planteado parte de una sociedad con dos socios (madre e hijo, con participaciones del 99,94 % y 0,06 %, respectivamente), dedicada al arrendamiento de inmuebles y con una persona empleada a jornada completa. Se propone una escisión total mediante la que se dividiría su patrimonio entre dos nuevas sociedades, en las que ambos socios mantendrían la misma proporción de participación.

La razón principal invocada es la planificación sucesoria: se busca facilitar la herencia futura y prevenir conflictos entre los herederos (hermanos entre sí), que carecen de relación personal.

El pronunciamiento de la Dirección General de Tributos

La DGT considera que esta escisión puede acogerse al régimen fiscal especial siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normativa que lo regula.

Dicho régimen comporta ventajas relevantes en la tributación de las plusvalías latentes, tanto para la sociedad como para los socios. Además, la operación no estaría sujeta a la modalidad de operaciones societarias del ITP-AJD, ni al IIVTNU (la llamada «plusvalía municipal»).

Pero lo más destacable es que la DGT acepta como «motivo económico válido» una finalidad sucesoria. Reconoce expresamente que razones como la previsión de conflictos futuros o la ordenación del relevo generacional pueden justificar la aplicación del régimen especial.

¿Un criterio nuevo o consolidado?

Aunque alentadora, esta interpretación no puede considerarse todavía una doctrina administrativa consolidada. La consulta responde a un caso concreto y no constituye jurisprudencia ni doctrina general. Por tanto, no garantiza que otras operaciones similares reciban el mismo tratamiento.

Habrá que observar si este enfoque se repite en futuras consultas o es refrendado por los Tribunales Económico-Administrativos y los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo.

Una interpretación alineada con la realidad empresarial

Aun así, la interpretación de la DGT es coherente con la doctrina del Tribunal Supremo, que ha reiterado que los motivos económicos válidos no deben limitarse a criterios estrictamente operativos o productivos. Basta con que persigan un objetivo empresarial legítimo, como lo es garantizar la continuidad y estabilidad de la empresa familiar mediante una reordenación patrimonial hereditaria.

Se trata, por tanto, de una visión más realista y acorde con las necesidades de muchas sociedades familiares, que requieren herramientas jurídicas seguras para planificar su relevo generacional sin que ello suponga una penalización fiscal desproporcionada.

La consolidación de esta línea interpretativa sería muy deseable, ya que contribuiría a reducir la incertidumbre y ofrecer un marco más previsible y justo para las reestructuraciones societarias con una motivación familiar legítima.