Trump amenaza a la ultraderecha

La política es pendular. Las «Personas Humanas» (programa de TV3) nunca estamos satisfechos con lo que tenemos; por insatisfacción, por la curiosidad de experimentar nuevas realidades o como reacción ante situaciones críticas: Podemos surgió frente a la indignación política y económica que generó la crisis de 2008-2011 y su antónimo, Vox, como respuesta a Podemos y a la Declaración Unilateral de Independencia de Catalunya.

Lo de Trump es diferente. Es la voladura institucional surgida tras la Segunda Guerra Mundial, en su variante histriónica. EE UU ha protegido a Europa con su poder militar, del que deriva su poder económico; nos defendió de potenciales agresiones externas y nos beneficiamos mutuamente del comercio. Hasta hace muy poco, pues ahora formamos parte del Eje del Mal a ojos de su presidente y séquito.

¿Por qué exportamos más que importamos a EE UU?: Porque necesitamos dólares pues constituyen la moneda de reserva internacional. Por lo cual, que EE UU tenga una balanza comercial negativa no les perjudica, como predica Trump, porque les financiamos su déficit exterior utilizando esos dólares para generar inversiones de alto valor añadido a tipos bajos. Y con lo que les pagamos invierten en activos de alto rendimiento que les permiten mantener su poder hegemónico. Hasta que llegó Trump y aisló a los EE UU.

Los aranceles unilaterales con los que se ha enemistado con el mundo -salvo con El Salvador, Hungría, Rusia, Arabia Saudí e Israel, principalmente- son una arista más de una nueva política que nos percibe como costosos lacayos. Se deduce del memorándum que circula por la Casa Blanca, de fecha 10 de abril, que revela sus verdaderas intenciones: recortar la ayuda humanitaria exterior en un 54 y la de la salud en un 55 por cien. Eliminar la ayuda a Naciones Unidas ¡y a la OTAN! y cerrar consulados. Depende de que lo apruebe el Congreso, pues forma parte del presupuesto del Departamento de Estado y requiere rango de ley.

Se trata de una política aislacionista, no proteccionista como vendió a sus electores, y constituye una renuncia a la influencia internacional norteamericana que será reemplazada por Rusia y China. Nos la anunciaron Trump y Vance en forma de insultos a la Unión Europea. Y nos lo anunciaron su ya ex nuevo mejor amigo, Elon Musk, junto con Vance, encorajinando a partidos de extrema derecha europeos a porfiar en políticas aislacionistas, excluyentes y desacomplejadas. Pidieron el voto para los neonazis de AfD, los ultras de la también condenada Le Pen, y lo confirmó Trump apoyando incondicionalmente el genocidio de Netanyahu, líder de otro país aislado. Apoya a Orban, aislado en la UE, y a Bukele, aislado en Latino América, al que utiliza como carcelero a cambio de 6 millones de dólares y al que le dijo que le enviará norteamericanos molestos. Frustrado por no poder con Putin, también aislado, se desentenderá de la Guerra de Ucrania porque no es su problema y porque quiere retomar relaciones comerciales con el ruso. Porque la presidencia es su mayor negocio.

Europa mira con estupor el aislacionismo americano y teme importar ese modelo autocrático y contrario a los ideales europeos basados en la inexistencia de fronteras comerciales y el reforzamiento de instituciones democráticas. Porque sabemos que, a mayor fortaleza institucional, mayor crecimiento del PIB, como demuestran estudios empíricos. Los partidos conservadores europeos que coquetean con Trump sufren en sus territorios los desastrosos efectos de las políticas de este nuevo mini imperialismo aislacionista y antipático, y advierten serias dificultades para explicar sus alianzas; los votantes conservadores que optaron por populistas antieuropeos están asustados por la depreciación de sus activos y el aumento de la inflación americana, y quienes esperábamos una reacción ciudadana desde el interior de EE UU valoramos que dejarle hacer es otra opción, porque serán sus políticas las que más le perjudiquen y las que debilitarán sus sucursales europeas. Toda una paradoja de un imaginario imposible.