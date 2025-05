¿Qué pasará con los médicos?

Médicos / GOBIERNO DE ASTURIAS

Como todos los años los médicos que han hecho el examen MIR están escogiendo especialidad en función del número obtenido. La TV entrevistaba a uno de los primeros que había optado por dermatología. Sus razones eran claras, puedes montar consulta privada con una mínima inversión y ver a muchos pacientes en el día.

¡Sin complejos, a forrarse vamos! Se agotaron las plazas el primer día. Ya se deben haber agotado las de la segunda especialidad más demandada: cirugía plástica, creo que sobran comentarios. Las plazas de medicina de familia no se cubrirán… como todos los años.

Las expectativas y necesidades sentidas por los futuros especialistas no coinciden con las de la población ¿o sí? ¿Quién no querría ganar mucho dinero y ser un profesional prestigiado en la sociedad?

Pregunto a chatgpt qué noticias relacionadas con la medicina y las especialidades han aparecido últimamente. Es interesante comprobar que cuando se habla de servicios se refieren a alta tecnología: nuevo test no invasivo del cáncer de próstata, apuesta por la IA, comunicación del diagnóstico de cáncer vía app. Cuando alertan de problemas citan el aumento de enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol o de las enfermedades producidas por garrapatas.

¿La alta tecnología y los superespecialistas se ocuparán del incremento de las enfermedades hepáticas producidas por el alcohol o de las picaduras de garrapatas?

Como profesional no me reconozco, ni siquiera cuando ante la comunicación de un diagnóstico de cáncer por app no se cita al médico de cabecera (¡hubiera preferido tener a una persona delante!). No estamos presentes en los medios ni les preocupamos ¿y a la población?

Puede ser que como especialidad médica, el futuro de la medicina de familia sea extinguirse. No tengo la más mínima duda de que un robot, que ni siquiera tiene que estar en una institución sanitaria, puede recoger información de los pacientes, solicitar pruebas complementarias, hacer diagnósticos basados en la última evidencia científica, proponer respetuosamente tratamientos y después de la firma del consentimiento informado prescribir terapéuticas que podrán recoger en las farmacias (también robotizadas). Se habla de deshumanización de la asistencia. Pero eso pasa ya en los hospitales y esta penetrando en la atención primaria. Solamente sería un paso más.

A lo peor mis resquemores son de «viejuno» y lo que me enseñaron mis maestros esta pasado de moda, pero sigo pensando que no es cierto que cada consulta lleve aparejado un diagnóstico que pueda identificarse con un protocolo. Tampoco que frente a un diagnóstico sólo haya una forma de resolver el problema. Los que hemos trabajado en Primaria sabemos que la mayor parte de lo que atendemos no encaja en protocolos. No podemos tratar a un «sin techo» con protocolos ni evidencias, ni al dolor crónico, ni al sufrimiento mental. Por eso tenemos otro enfoque. El enfoque del «saber médico».

Nos hemos creído que nuestro trabajo tiene como objetivo principal mantener a la persona en las mejores condiciones para la vida diaria. La pregunta básica que nos surge después de una consulta no es ¿cuál es el diagnostico? sino ¿Mejorará el paciente con mi trabajo? La práctica del médico de familia centrada en la persona es la respuesta necesaria ante lo que los superespecialistas o la práctica «científica» descontextualizada no soluciona (síntomas sin explicación médica, los problemas emocionales cotidianos, pacientes con muchas enfermedades) o cuando lo hace genera más enfermedad (polimedicación, medicalización, sobrediagnóstico y sobretratamiento o iatrogenia).

Si esto lo puede hacer una máquina, bienvenida. Si esto lo hacen los hospitales de alta tecnología, bienvenidos. Si esto es lo que quiere la población, también bienvenido su deseo.

Lo que se seguro es que si tuviese que volver a escoger especialidad después del examen MIR, mi criterio prioritario no sería forrarme ni la facilidad para montar consulta privada. Lo mismo me hubiera dedicado a la medicina de familia.

Pero atención, porque parece que esta queja es personal (que lo es) pero no sabemos dónde se parará el «modelo máquina». Los robot ya hacen intervenciones quirúrgicas estupendamente. Tampoco sé si un modelo hospitalocéntrico sin atención primaria es lo que quiere la población. Yo ese problema personal lo tengo afortunadamente resuelto por mis amigos y compañeros.

Que cada palo aguante su vela.