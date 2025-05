‘Pánico’, de la serie ‘6x6 Muerte’, 1993. / ©PEDRO COLL

Esta imagen formó parte de mi participación en una exposición colectiva. A comienzos de los 90, el galerista Joan Guaita propuso un interesante proyecto fotográfico que debería abordar tres temas: Sexo, Dinero y Muerte. Fuimos seis los fotógrafos invitados: Amparo Garrido, Carlos Agustín, Ramón Rabal, Pepe Cañabate, Pere Colom y yo. Cada uno de nosotros debía aportar seis imágenes. Aquello acabó en tres exposiciones sucesivas: 6x6 Sexo, en 1991, 6x6 Dinero, en 1992 y 6x6 Muerte en 1993, las tres celebradas en galería Joan Guaita. Voy a referirme a la última, a 6x6 Muerte. Mi colección llevaba por título Pánico y reconstruía seis situaciones vividas por mí en las que había visto de cerca las orejas al lobo. Una de ellas es la que ilustra este texto.

A pesar del tiempo transcurrido, en mi memoria guardo sensaciones e imágenes muy vivas de aquella experiencia.

Situémonos en 1985, más o menos. En aquellos años, los efectos demoledores de la heroína se evidenciaban en la vida cotidiana. Imagina que estás caminando por una calle estrecha y solitaria del barrio de La Calatrava, en Palma. Es domingo y, de golpe, eres abordado por un tipo de aspecto averiado que intenta seguir tu paso. Te pide que le des algo, y añade, soy un excarcelado, necesito ayuda. Por su tono te das cuenta de que sus intenciones pueden no ser buenas, está agitado. Sin dejar de andar, con él a tu espalda, buscas infructuosamente unas monedas en tus bolsillos, le dices que lo sientes, no llevas nada. Pero de manera tozuda él insiste e insiste, y aquello te irrita. Inconscientemente se te escapa un brusco ¡te he dicho que no tengo nada!, lo dices con tono hastiado, no te has dado cuenta aún de que en este instante podrías estar firmando tu sentencia de muerte. Sin dejar de caminar, por seguridad, le miras de reojo y ves que se ha detenido, que se lleva la mano al bolsillo. Entonces te mira y explota fuera de sí, ¿que no tienes nada? ¡cabrón!¡ ¡cabrón! ¡te voy a matar! En su mano brilla la navaja, abierta y dispuesta. Ves sus ojos de rabia infinita mientras arranca a por ti. Estás de él a unos dos metros, atisbas la presencia de dos mujeres que presencian la escena, consternadas, nadie más. De golpe tu cerebro, tu cuerpo, tus extremidades se quedan sin sangre, tu boca sin saliva y sientes una nausea profunda, el pánico casi hace que te desvanezcas... Pero entonces, una de aquellas dos mujeres te grita ¡¡¡corre!!! ¡¡¡corre!!! y te salva la vida. Saltas como un resorte, lanzado a una carrera a vida o muerte. Al principio lo sientes cerca, sus jadeos, el sonido de tus pisadas se confunde con el de las suyas, percibes que las suelas de tus zapatos carecen de adherencia sobre los adoquines gastados y te aterra poder resbalarte. Pisadas y respiraciones, nada más oyes, y la sensación de que el tiempo se ha detenido. Progresivamente consigues ir ganándole distancia, hasta que te das cuenta de que ha desistido. Con el corazón desbocado y sin aire en los pulmones tu también te detienes, ves cómo se dirige a un muro de piedra donde intenta clavar su navaja. Una de las dos mujeres le grita ¡contrólate, te estas perdiendo!, entonces intuyes que quizá se conozcan, es zona de trapicheos. Pero ahora su objetivo ya no eres tú, es aquel muro de piedra sobre el que descarga sin parar infinidad de puñaladas cargadas de odio, la hoja se parte, se corta, sangra, se chupa la herida, ya ni te mira, ya solo está él frente a él, le oyes gritándose a sí mismo, ¡no me aguanto, joder, joder, joder, no me aguanto!

La policía llegó casi inmediatamente, alguien la había alertado. Me llevaron en el coche patrulla por la zona por si podíamos localizarlo, pero yo estaba dispuesto a no ver nada, a pasar página. Pasó el tiempo y no volví a saber de aquel individuo, aunque de vez en cuando me venían a la mente aquellos minutos de angustia. Un día, transcurrido ya más de un año, caminando por la zona porticada de la Avenida de Jaume III, adelanté a un tipo tambaleante, andrajoso, que se paraba en las papeleras y las removía con sus manos. Algo me resultó familiar y la curiosidad hizo que me volviera... Era él, estaba acabado. Mi sentimiento entonces fue contradictorio, una mezcla complicada de digerir, odio y lástima. Seguí caminando, negándome a mirar hacia atrás.