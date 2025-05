Joan de Sagarra, quién como él

Joan de Sagarra se tomó la vida con la seriedad que merece, ni una copa menos. Si alguien contara la misma escena cotidiana que el periodista fallecido, no tendría la mínima gracia, aunque coloque las mismas palabras en idéntico orden. Hay lectores ocasionales y lectores auténticos de periódicos, anclados estos últimos en las columnas donde el barcelonés pero parisino llevaba la contabilidad de los hectolitros de alcohol que había consumido.

Desde el extrarradio, descubrimos a Sagarra en El País catalán, cuando la crítica teatral era el puntal de un periódico porque en escena ocurría algo digno de ser comentado. Aunque fallecido ahora en la vida real, ya había sido el único crítico fusilado con nombre y apellidos en un montaje de Els Joglars de Boadella. En aquellos tiempos se podía adaptar la leyenda de los «carniceros de Broadway» de la prensa neoyorquina, hoy todos los montajes son virtuosos y sobre todo pedagógicos, además de aburridos a muerte.

Sagarra captó la esencia del periodismo, su frivolidad callejera. Caprichoso pero generoso, creó un microcosmos que era imprescindible también para el lector que no compartía su dipsomanía ahumada. No deseaba complacer a su público ni a sus víctimas, el legendario Antonio Franco tuvo que agarrar la pluma para sellar su continuidad como crítico. Las virtudes del hijo de Josep Maria de Sagarra serían hoy insoportables, por la claudicación ante las hordas de la cancelación. En aquellos tiempos, la curiosidad vencía los complejos. De hecho, el afrancesado irrepetible no se fue apagando por la edad, sino por la dificultad de encajarlo en los géneros emergentes y complacientes que obligan a callar si no tienes algo bonito que decir. En este apartado insobornable, el desaparecido fue hermano gemelo de Gregorio Morán, aunque su género diarístico lo emparenta con los dos grandes Bernardos europeos, el francés Bernard Frank pero también el inglés Jeffrey Bernard. Su muerte permite confeccionar la tripleta imbatible de Vázquez Montalbán, Haro Tecglen y Sagarra. Ni te atrevas a imitarlo, pero su regla melódica sigue imbatible. Hazlo más sencillo. Si vale la pena, funcionará igual.