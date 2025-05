Jo acuso...

Imagen de reparto de comida en Gaza / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Les poques imatges que ens han arribat dels infants desnodrits de Gaza, que ens venen totes elles dels mitjans locals, perquè les autoritats israelianes no deixen passar la premsa internacional, fan realment feredat, esborronen i ens fan preguntar, què estem fent com a humanitat? Per què deixem que això succeeixi? És que no tenim entranyes? Infants, estirats damunt un llit d’hospital, amb els ulls tristos, grossos i envidriats, amb els pòmuls xuclats, la boca mig oberta, a la vista estan les costelles, el tòrax i els ossos dels malucs, un cos completament cadavèric sense una unça de carn, mirada perduda i respiració feixuga, que es van consumint a poc a poc per manca d’aliments a causa del bloqueig, des de fa dos mesos, que està fent Israel a tota ajuda humanitària. Si és que hi ha un infern, aquests allà haurien d’estar. En un acte de coratge, fa pocs dies l’organització no governamental «Flotilla de la llibertat», conscients del perill que corrien, ha volgut portar queviures i altres necessitats bàsiques a Gaza, amb el vaixell Conscience i mentre navegava cap al seu destí ha estat bombardejat per Israel a través de drons, entre la zona de Malta i Itàlia, en aigües que són internacionals, de les quals Israel no té cap mena de jurisdicció, i que, en definitiva, sembla que avalen el seu control sobre aquesta mar. Sort que no hem hagut que lamentar víctimes mortals. Ara ja no és solament l’enclavatge marítim oriental de Palestina que dominen, ara tot el Mare nostrum és seu, expressió manllevada dels Romans quan triomfaven per tota la Mediterrània, oriental i occidental. Lògicament, Israel no ha dit res d’aquest atac, s’ha desentès totalment, com tantes altres accions seves que demostren en el que s’estan convertint, en una mena de monstre immisericorde, amb el benentès que gaudís de misericòrdia. I com diu una política d’àmbit estatal, això no hauria de succeir en ple segle XXI. La misèria a la qual han estat empesos els gazians ha deixat sense decència als israelians, excepte els qui superen banderes, fronteres, nacionalismes i qualsevol sionisme que tingui el segell d’exacerbat. Això no hauria de passar en ple segle XXI dèiem unes línies més amunt; tanmateix, malauradament, passa i tothom mira cap a una altra direcció. I és preocupant l’apatia d’Europa envers el drama que es viu en tota aquesta zona, després d’haver fet fortuna amb el seu imperialisme cultural i econòmic d’antany; més encara, d’haver creat nacions sense territori i fronteres artificials mancades de drets, lleis i seguretat. I quan les coses es varen posar lletges, l’única solució, fou la de fugir. Ara patim les conseqüències de tot plegat. Com és que allò que resulta obvi per a tothom, no ho és per alguns? Es tractaria de ser justos i equànimes. Quina visió tenen d’aquesta realitat? Bombardejos indiscriminats a la població civil amb milers de morts —ja portem més de seixanta mil—, crisi humanitària sense precedents en tots els sentits, soldats israelians sense cap mena de consciència i decòrum que es burlen dels gazians i llurs desgràcies a través de TikTok, i ara mateix, creu-t’ho, es mata a la població de fam, ni tan sols hi ha un mal sostre on aixoplugar-se dels míssils i drons. La major part de les vegades, això no arriba a l’opinió pública israeliana, hi ha censura mediàtica d’un govern que veu, com si fos una oportunitat única i que potser no es donarà mai més, conquerir tota Gaza i retenir els territoris ja guanyats, mentre es desplaça a la població palestina ves a saber on. Són desplaçats voluntaris, diuen, ningú els obliga a marxar. Una vegada més, un nou eufemisme emprat per les autoritats israelianes que sembla que se’n ‘foten’, diguem-lo amb aquest verb, dels drets humans i dels organismes internacionals. Amb certesa, pels qui no vulguin anar-se’n, es crearà un camp de refugiats controlats tothora per l’exèrcit. Ressalta a la vista que Israel vol fer-se seva a Gaza. No cal insistir més sobre això i altres temes afins, com la neteja ètnica, és més que evident. I mira que l’Estat espanyol volia comprar armes a aquest país que no respecta la legalitat internacional. Si algú o alguns no haguessin aixecat la llebre, gairebé segur que ara tindríem aquesta partida d’armes, i tan contents. De la mateixa manera que es demana de fer un bloqueig a tots els productes que vinguin dels Estats Units a causa dels aranzels, especialment a tots els cotxes de marca Tesla, també hauríem de fer un bloqueig a tots els productes que vinguin d’Israel. Per això, acuso els Estats europeus de l’oblit que s’està fent de Gaza. Anglaterra, França, Alemanya, Hongria, la mateixa Espanya i tantes altres no estan lliures de culpa, negocien acords amb un Estat que porta a terme crims contra la humanitat. Tenim una responsabilitat cap a Gaza i hem d’obligar a Israel, encara que sigui de manera coercitiva, a repensar el que estan fent. S’ha acabat de mirar cap a un altre costat, el temps ens constreny, com més tard reaccionem, serà pitjor. Els gazians ens necessiten. És urgent. No podem deixar que una massacre com aquesta resti impune. Acuso els Estats Units d’enviar armament avançat a Israel i convertir-lo en un Estat amic, quan sap que s’està destruint tot en Gaza, des de les infraestructures fins a les vides civils, que és encara pitjor. Només que fes una mica de pressió, només una sola telefonada, amb un cop de puny a la taula, amb un no res es podria posar fi a tot això. Quan realment es vol, es pot canviar la realitat. Digueu-me il·lús, innocent, somiar truites o el que vulgueu, però els Estats Units té aquesta capacitat, i ho sap; tanmateix, mira també cap a un altre indret. De fet, què podem esperar d’un president que es dedica a recrear-se a si mateix com si fos el papa de Roma?