Supongo que el lenguaje, como todo en esta vida, pasa por sus vicisitudes y sus pequeñas tragedias cotidianas, más o menos discretas. Evoluciona, muta, se retuerce, se adapta como esa amiga que cambia de acento cada vez que viaja más de 100 km desde su casa. Y así, entre cambios, licencias poéticas y auténticos atentados lingüísticos, vamos aceptando que el idioma es un ser con vida propia.

Con este runrún, la noche del sábado me devolvió a casa después de haberme topado con una escena digna de análisis sociolingüístico. Escuché a la salida de un bar a una mujer decir que le había costado salir del local porque «había un armario rapero en la puerta», que, al parecer, le había dificultado salir a la calle. A partir de ahí, mi trayecto en coche se convirtió en una odisea mental: mis ojos clavados en el asfalto, mi mente inmersa en una espiral de preguntas sin respuesta. ¿Era aquello una genialidad involuntaria? ¿Una metáfora oculta digna de una clase de literatura posmoderna? ¿O simplemente una víctima más de las nuevas formas del castellano pospandémico?

Mientras me perdía en estos pensamientos, me vinieron a la mente otro tipo de joyas del habla contemporánea: el clásico «haiga», el lírico «ayer cantemos» o incluso el poético «vinistes». ¿Estaban estas expresiones en la misma categoría que el ‘armario rapero’? ¿O acaso esta última era un destello de creatividad bajo otros efectos? Pensarán que estos últimos ejemplos no son comparables a la cuestión del ‘armario rapero’, pero como a veces parece que todo vale, cuesta distinguir si la carencia se manifiesta a través de una falta al lenguaje (gramatical u ortográfica) o a través de una licencia en apariencia creativa y sin faltas, pero incongruente.

Claro, uno no puede olvidar que el lenguaje cambia constantemente. Un día no existen el rap, los selfies ni los influencers, y al siguiente forman parte de nuestra dieta verbal. Y en esta metamorfosis permanente, los chats, los memes, los audios a doble velocidad y la inteligencia artificial han venido a ponerle ritmo y filtros a todo. ¿Quién quiere una oración subordinada si puedes decirlo con una carita sonriente o una llama bailando?

Puede que aquello escuchado fuera producto de esa evolución, quizás la expresión ya estaba rodando por la web. Porque pensar que es fruto de alguna ignorancia supina es algo que me cuesta. Difícil creer que alguien no sepa lo que es un armario ropero. Y como todo vale, el ser vivo del lenguaje evoluciona por su cuenta y la noche confunde a la par que nos hace más chisposos con una copa, me decanto más bien por la segunda opción: la del ingenio con nocturnidad y alevosía. Puede que el portero, además de tener un tamaño considerable, llevara una camiseta de baloncesto tres tallas más grande, los pantalones holgados debajo de la cintura, una gorra ladeada al estilo 2003... Quién sabe.

O puede que no. A mí no me pareció ver a alguien así, sino sólo a un hombre musculado con camiseta negra ceñida, de manga corta y mascando chicle. Y entonces era ella quien quizás no sabía distinguir a un rapero de un hombre que no lo es, o no conocía simplemente lo que es un armario ropero. Me asalta la duda: si sabría lo que es un armario empotrado. Puede que su respuesta me hubiera sorprendido.