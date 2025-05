Ni universidades chiringuito ni asfixia normativa

La fachada de la sede de Adema en el campus de Son Rossinyol. / ADEMA

El plan del Gobierno de Pedro Sánchezde endurecer las exigencias para crear nuevas universidades privadas ha abierto un nuevo frente político y un escenario incierto para dos proyectos que pretenden desarrollarse en Mallorca, uno impulsado por Adema, muy avanzado, y otro por la CEU San Pablo, en fase más incipiente. Un campus de minas acaba de estallar en el enconado debate izquierda-derecha y público-privado, cuando el asunto resulta bastante más complejo y transversal. El texto, en fase de borrador, fija entre otras cosas la obligación de lograr 4.500 alumnos en cinco años, garantizar el alojamiento de al menos el 10% de los matriculados, actividad investigadora, programas de movilidad y condiciones para el profesorado. Donde la ministra socialista Diana Morant ve la firme voluntad de frenar la expansión de “universidades chiringuito” que son “básicamente un negocio con fondos de inversión detrás” sin la debida calidad, populares y peneuvistas observan un ímpetu recentralizador que invade sus competencias, choca con la Constitución y supone además una barrera a la creación de nuevos centros. Discrepan también del carácter de urgencia que imprime el Ejecutivo al decreto ante el inminente sorpaso de los centros privados (46 en la actualidad) frente a los públicos (50) y exigen reiniciar los trámites con el pertinente periodo de consulta y debate. Los doce gobiernos autonómicos en manos del PP, incluido el de Marga Prohens, y el País Vasco (PNV-PSOE) piden la retirada del decreto por el fondo y las formas. Un escenario que apunta un tortuoso camino para la convalidación en el Congreso.

La enseñanza superior, crucial para el desarrollo de un país, exige campus universitarios que investiguen y transfieran conocimiento con garantías, sin dejar de lado su función de ascensor social, una palanca en la que la universidad pública juega un papel estratégico que debe ser atendido. Por más necesario que resulte el combate a los pseudocentros, no puede derivar tampoco en un entorno normativo que asfixie la incorporación de proyectos solventes al sistema o que genere inseguridad jurídica. Diego González, promotor de la Universidad de Mallorca (UMAC) impulsada desde Adema, que cuenta con todos los permisos y está pendiente de un informe no vinculante, lamenta con razón que le hayan cambiado las reglas del juego en el tramo final, aunque confía en que sacará adelante los once grados, seis másteres y dos doctorados que se impartirían en Inca y el Coll d’en Rabassa; todos novedosos para la isla, salvo Medicina, que también ofrece la UIB. En este bronco contexto, el Govern de Prohens aprobó el pasado viernes la adscripción del Centro Universitario Beato Luis Belda, de Palma, a la universidad San Pablo CEU, de Madrid, para impartir seis títulos de grado, entre ellos también Medicina. Se trata de un primer paso, pendiente de informes y autorizaciones de otras instancias. De la misma manera que el conseller Antoni Vera plantea la necesidad de revisar la exigencia uniforme de un mínimo 4.500 alumnos a los nuevos proyectos porque no es lo mismo Palma que Madrid o Barcelona, cabe preguntarse por la viabilidad de tres centros impartiendo los costosos estudios de Medicina en la isla, por más que urge formar y retener a profesionales de este ámbito. Queda tarea por delante.