Mejor la acción

Es bueno saber perder, este Barça es genial pero para nada perfecto. Dormirse en los últimos minutos ante los veteranos del Inter es algo muy temerario. El joven crack Yamal no falló, el guardameta Sommer lo paraba todo, incluso lo imparable. Está muy bien saber perder, era una de las máximas en nuestro barrio de Son Espanyolet cuando no se llamaban ‘patxangas’ y eran derbis entre zonas del mismo o contra el barrio más cercano. También nuestro profe Cifre en cuarto de la E. G. B. nos enseñó a controlar incluso cuando te roban impunemente una final, muchos compañeros se acuerdan, mi querida madre me dejó jugar hasta con gripe.

Ver el espectáculo de algunos o escucharlo es demencial en esa interminable mercadería de lamentos y quejas. El tercer gol de los italianos fue fruto del exceso de confianza, Fratessi pondría la rúbrica final con un clásico gol de libro habiendo observado todo el ángulo libre. No hay dolor cuando se juega un partidazo histórico y el más inteligente se lo lleva, las genialidades no son para nada suficientes y es así casi en todo.

Grupo de niños de Son Espanyolet una tarde de domingo. / A.V.

Hablan mucho y mal aquellos que poco han jugado, del mismo modo que la violencia la nutren los mismos que ni saben tocar el balón ni nunca lo han probado. En nuestro barrio en los setenta nos juntábamos a veces medio centenar de chavales de todas las edades, las niñas aquellos años no se habían acercado al balón salvo algunas excepciones que solían ser genialidades aisladas, todo eran ideas preconcebidas en aquellos días. Hoy alegremente en el mismo barrio cuando se improvisa un partido juega todo el mundo, y por supuesto las chicas también, los papás y alguna mamá, y como es tradición en Son Espanyolet, o se respeta el turno, se triangula o terminamos todos juntos jugando un mismo partido aunque seamos diez en cada pequeño campo de la pista de futbito. Mi generación jugábamos muchas veces en medio de la calle en la cuesta que sube a la Juaneda, justo delante de las palmeras, pues se oía de lejos venir un coche más o menos cada veinte minutos o más. Batallitas… como el recuerdo de aquel coleguita nuestro que sus padres escapaban del dictador Somoza y nos ilustraba mientras jugábamos, ese fútbol que une a las gentes de toda condición, preferíamos la calle a Oliver y Benji. La acción a la teoría. Siempre.

En esas fabulosas tardes que, sin quedar ni conocerse todo el mundo se encuentra, nadie queda fuera. Británicos, ecuatorianos, alemanes, rusos, africanos, niños de habla castellana y niños catalanoparlantes y el fútbol limando cualquier rencilla para que todo el mundo juegue y se exprese en su idioma. Por descontado que el mérito es de ese fabuloso reino de la infancia tan ingenuo y noble, tan sano y pragmático que ni un solo día he presenciado conflicto alguno ni en aquellos años ni en estos días. Esas personitas que comienzan sus futuros no pierden el tiempo y las jerarquías van de tocar mejor el balón o de hacer mejores pases coincidiendo padres, hijos e incluso algún nieto. Me aburren profundamente los partidos en la tele y los millonarios corriendo salvo en unos cuantos encuentros que marcan historia y que es cuando realmente trabajan, por eso con los más pequeños y pequeñas nos perdemos en las pistas cuando hay ganas de balón. De crío ya prefería la calle a la tele. Además, puedes constatar que el mundo no se acaba y sigue girando gracias a las generaciones que suben y que en principio no han sido contaminadas y tienen el deporte y la amistad como principio. Pasen y lo comprueben. No hay árbitros, no hay demasiadas normas más que las reglas del juego y el respeto y el cuidado de no dañar a los más pequeños. Un auténtico ejemplo para la humanidad en un mundo en guerra, el del fútbol, pero sobre todo el de la calle que es el que une a las gentes.