Galmés: el femater de Mallorca

La decisió de Llorenç Galmés d’autoritzar la importació de residus per ser cremats a Mallorca ens ha ajudat a definir l’actual president del Consell. Ja sabíem que la seva capacitat d’influència dins el seu partit era escassa, per no dir nul·la. Ara, hem confirmat les nostres sospites i, ben igual que fa dos anys, ha acotat el cap davant els qui vertaderament comanden dins ca seva. Va ser el primer a pactar amb l’extrema dreta. Era un mandat irrenunciable, una imposició. Així li ho varen fer saber i així ho va complir. El seu pacte de sang amb l’extrema dreta, obrint-los les portes del Consell, era condició sine qua non per obtenir un rèdit major: que na Marga Prohens fos investida presidenta amb els vots de Vox.

A punt d’arribar a l’equador de la legislatura, amb els pressuposts pendents d’aprovar i la mirada posada en el que diuen les enquestes, el PP ja ha activat el mode electoral. Ara, com fa tres dècades, el seu triomf a les Illes Balears dependrà dels resultats a Ibiza i Formentera. És per això, que des del Consolat no han dubtat a tornar a fer servir Galmés com a moneda de canvi. En aquesta ocasió, el preu pagarà la pena: ell assumirà tota responsabilitat i a canvi el PP eivissenc es presentarà victoriós davant l’electorat exhibint l’èxit en la resolució d’un problema històric. Serà una campanya publicitària perfecta, tot confiant a obtenir uns resultats a les Pitiüses que compensin la minva de suport electoral a Mallorca.

El problema, però, és que els interessos electorals i partidistes del PP condemnaran Mallorca, una vegada més, a pagar un preu massa alt. De fet, Galmés encara no ha explicat els detalls d’un acord que hipoteca el nostre futur i que amaga massa secrets. A ell, però, tant li fa. Ha vengut a divertir-se i només li preocupa sortir guapo a les fotos, anar de fires, inaugurar el que sigui, presidir processons i, sobretot, aprofitar qualsevol excusa per fer un viatge. Si el preu a pagar és dir que si a tot, ell dirà que sí.

Ara, però, el seu ego, la seva incompetència, però sobretot la seva irresponsabilitat han esdevengut un problema seriós. Importar els residus d’Ibiza i Formentera no només el converteix en còmplice d’un atemptat mediambiental (ja que la seva decisió comportarà incrementar la incineració de residus a Mallorca amb el consegüent perjudici mediambiental que la ciutadania mallorquina), si no que suposarà incrementar el trànsit pesant a determinades carreteres. De fet, els camions arribaran en vaixell a Mallorca, però després hauran d’arribar fins a la planta de son Reus i això comportarà situar damunt la xarxa viària de Mallorca, ja saturada de per si, 21.900 camions carregats de fems cada any. A tot això caldrà afegir la contaminació provocada amb aquests centenars de viatges de camió i vaixell cada any, que podríem situar en unes 100 tones de combustible i unes 265 tones de CO2₂en el cas dels camions, i en unes 1.100 tones de combustible i 3.500 tones de CO2₂en el cas dels vaixells. És una barbaritat sense precedents en plena lluita per combatre el canvi climàtic.

La importació dels fems també suposarà mantenir els dos forns antics de la planta de son Reus, l’amortització dels quals estava prevista per enguany. De fet, les previsions recollides en el Pla Director de Residus apunten al fet que el tancament estava condicionat a una menor generació de residus. Ara si, gràcies al tàndem Prohens-Galmés, incrementam el volum que arriba a Mallorca serà impossible materialitzar el tancament d’aquests forns que continuaran cremant i, per tant, augmentant la contaminació i allunyant Mallorca del compliment dels objectius de sostenibilitat». Tot mentre continuam sense saber que passarà amb les tones de cendres i escòries que generarà la combustió de tots aquests residus.

I encara hi ha més: respecte a l’anunci de rebaixar la taxa que el Consell diu que aplicarà gràcies a l’aportació de 50 milions per part del Govern de les Illes Balears, basta llegir la lletra petita de l’acord i descobrir que serà una aportació plurianual. Així, i tenint en compte que en dos anys el Consell ja ha injectat 62 milions i només ha aconseguit congelar la tarifa, ara resultarà poc factible tirar endavant la davallada.

Els dubtes, però, van més enllà. Quina tarifa pagarà Ibiza? La mateixa que la gent de Mallorca que ha fet els deures si ha anat reduint els residus? De moment sabem que a Mallorca pagarem per partida doble: la part proporcional que abonarà el govern i el cost de cremar els residus d’Ibiza i Formentera.

Tot per gentilesa del PP i del seu dòcil executor. Senyor Galmés, val la pena condemnar Mallorca a costa de mantenir el càrrec? Ja li dic jo que no.