És temps d’Europa

Aquest 9 de maig es compleixen 75 anys de la Declaració de Schuman. Una declaració que va donar les primeres passes cap a la Unió Europea que coneixem avui. Un projecte que va molt més enllà d’una comunitat econòmica, una unió de valors.

Uns valors que han evolucionat per anar abraçant qüestions més enllà de la democràcia, la pau i la solidaritat. 75 anys després, podem dir que la nostra Unió compta amb un fort eix social i, en conseqüència, fa front unida als grans reptes de l’actualitat. Entre aquests reptes, el dret a un habitatge digne és protagonista, per a la nostra ciutadania i per a les socialistes.

Per aquest motiu, la solució passa per més i millor Europa. Això és, assegurar uns pressupostos europeus més socials i resilients, que prioritzin les inversions en educació, sanitat, protecció social i transició verda; així com també reforçar la nostra seguretat i capacitat de defensa: només així podrem protegir la nostra ciutadania. La crisi de la covid va ser la prova del fet que les receptes de l’austericidi de la dreta no només van fracassar en protegir a les persones, sinó que van aprofundir les desigualtats deixant uns serveis públics debilitats. Ara sabem, per experiència, que una Europa més social i coordinada és més resilient a les crisis.

Però no només la pandèmia ho ha evidenciat. L’actual context geopolític, marcat per les notícies falses i els discursos d’odi i por impulsats per la internacional feixista i trumpista, reafirma que només la integració europea pot protegir el nostre model de pau social i progrés. Som en un moment clau per redefinir la nostra autonomia estratègica, posant al centre la justícia social i la sostenibilitat. Aquest és l’horitzó pel qual lluitem cada dia les socialistes, des del Parlament Europeu i totes les institucions.

En matèria de drets humans, el nostre suport respecte a Ucraïna i Palestina és clara. De la mateixa manera que també hem reforçat el compromís amb les persones més vulnerables i amb les llibertats col·lectives. Tanmateix, a diversos Estats membres, les dretes amenacen aquests drets, especialment pel que fa a la seguretat de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+. Espanya ha de seguir sent referent de democràcia, igualtat i convivència a Europa. No podem permetre que el Partit popular segueixi amb la seva estratègia d’oposició destructiva que perjudica sempre els interessos i les necessitats de la nostra ciutadania.

D’altra banda, la transició justa i l’ocupació de qualitat són pilars fonamentals en les polítiques recents de la UE. Les socialistes europees defensem la protecció dels treballadors davant processos de canvi, el dret a formació contínua i la seva participació en la presa de decisions. Millorar les condicions laborals significa millorar la vida de la classe treballadora. Sempre ho hem tingut clar: cal apujar salaris per adaptar-los al cost de la vida, reduir la jornada laboral afavorint la conciliació i dignificar les condicions laborals de les persones en pràctiques.

Aquest 9 de maig, que coincideix amb el 80 aniversari del final de la Segona Guerra Mundial, no es tracta només de reivindicar el nostre llegat, sinó de mirar endavant. Els valors que van donar sentit al naixement de la UE s’han d’adaptar als reptes actuals i s’han de defensar amb determinació. Per això hem de reivindicar una Europa valenta, justa i solidària. Una Europa que protegeixi, que cuidi, i que no deixi a ningú enrere. Perquè el projecte europeu només té futur si el sostenim amb convicció.