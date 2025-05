No quiero ver ese vídeo

Pocas semanas después del descubrimiento de los cadáveres del actor Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, se publicó un vídeo documentando el estado de su vivienda. Las imágenes iban acompañadas de apelativos como «lamentable», «desorden», «suciedad», «caos» o «presencia de heces y orina en el inodoro». El espectáculo era horrendo, aunque lo que a mí me parece reprobable es que ese vídeo se difundiera. Cuesta comprender por qué ser tan miserables con la intimidad y dignidad personales. Me molesta que pese más la enfermedad que la trayectoria. El lado oscuro frente a los logros, la personalidad o una vida vivida. Y no sólo pienso en la realidad de un famoso, también en la de cualquier hijo de vecino.

Gene Hackman, de 95 años, tenía alzheimer y murió unos días después de su mujer, de 65 años, que falleció a causa de un síndrome pulmonar por hantavirus. Es fácil imaginar la vida que llevaban. Ella ejercía de cuidadora de un hombre altamente dependiente y, cuando ella cayó, él no recordó cómo debía alimentarse, pedir ayuda o mantener su entorno en condiciones y, por ende, también cayó. Y nosotros fuimos testigos de las miserias que rodearon esa situación. ¿Qué necesidad? Ninguna.

Las imágenes de esa vivienda destartalada, por decir algo, no me han aportado nada. No han hecho que mi vida mejore lo más mínimo ni han alimentado mi espiritualidad o enriquecido mi intelecto. La verdad es que no quiero consumir contenidos que muestran el lado más oscuro de las personas. Un lado que, por cierto, todos compartimos o hemos compartido en algún momento y que deseamos mantener en privado. Paso de los vídeos en donde un famoso delira, tras consumir un hongo alucinógeno, o en donde una modelo llega borracha y tambaleándose a un hotel.

La enfermedad, en general, es dura. Degenerar es cruel y las dolencias mentales son devastadoras. Como sociedad deberíamos proteger esos momentos en los que la vulnerabilidad es extrema y mostrar más finezza moral. Porque un día es Gene Hackman y, aunque no lo creamos, otro día podemos ser nosotros. Aunque sólo sea por egoísmo, convendría una cierta resistencia ante la hiperexposición de nuestros momentos y estados más turbios.

Si a la decadencia física y mental, le añadimos la decrepitud del entorno, el impacto negativo se agrava. Tengo una cruzada personal en contra de cierto tipo de centros y residencias para mayores. Aquéllas con salones poco cuidados, paredes desconchadas, sillas con tapicería agujereada y olor a orín y desinfectante. Lugares en los que personas mayores y enfermas deben compartir una habitación horriblemente decorada con otras personas mayores y enfermas que no conocen y con las que, en su vida anterior, jamás habrían ido ni a la vuelta de la esquina. Aquellas instituciones donde las personas son despojadas de su pasado y pasan a ser sólo cuerpos transportados de habitación en habitación. Cuerpos alimentados con dietas equilibradas, pero carentes de atractivo y placer. Puede que yo acabe siendo una de ellas. Puede que tú también. Por la cuenta que nos trae, rebelémonos.

No hay imagen horrenda que pueda eclipsar a Gene Hackman interpretando la que, en mi opinión, fue su mejor película: Arde Mississippi. El agente Rupert Anderson impartía justicia poética y protegía a los más vulnerables. Pese a todo, nadie puede robarme ese recuerdo.