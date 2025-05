Un aeroport de merda

La zona comercial remodelada de l'aeroport de Palma. / R. Sanz

Aena és la meitat més u de l’Estat i la meitat menys u de capital privat. Per tant, és lícit afirmar que Pedro Sánchez i Óscar Puente estan transformant Son Sant Joan en un aeroport agressiu per als clients, passatgers, viatgers. Més i més ciment. Menys i menys verd. Més nervis i manco jardí. Una merda d’aeroport. Els gestors consideren que els espais que umplen de formigó són útils. En canvi, on es veu un arbre, és una zona perduda, inútil. Cap d’ells ha llegit, ni en fa comptes, el preciós assaig de Nuccio Ordine (1958–2023) La utilitat de l’inútil. Al llibret es recull aquesta frase de l’escriptor francès Théophile Gautier (1811–1872): «Si se suprimissin les flors, el món no patiria materialment. Qui desitjaria, no obstant això, que ja no hi hagués flors?». La resposta és Aena.

Tornarem al llibre. Abans cal fer memòria. En els anys noranta es planificà i executà el que tocaria ser avui Son Sant Joan. L’arquitecte Pere Nicolau donà forma al projecte. Explicava que havia de ser part de la ciutat. Per aconseguir-ho, dissenyà un entorn ple de jardins i llacs. Un camí per a vianants i ciclistes enllaçaria aquesta immensa zona verda amb Can Pastilla. Tots podríem passejar per un indret acollidor per a mallorquins i viatgers. L’aparcament quedaria envoltat d’un edifici amb vegetació vertical. Existí un solàrium amb gandules de teca a la zona de sortides. Es tractava de donar un adeu amable als turistes que havien gaudit de l’illa. Nicolau exemplificava la idea amb una dada de Schiphol, l’aeroport d’Amsterdam. Contava que a les instal·lacions s’elaborava el millor pa de la capital holandesa i que molts veïns anaven a aquest forn a comprar-ne.

La realitat fou distinta. Ni la zona verda ni els jardins verticals s’executaren mai. El solàrium es tancà perquè si els viatgers tenen minuts o hores d’espera, han de gastar a les botigues, restaurants i altres escurabutxaques. La resta resulta inútil pels successius administradors aeroportuaris de l’Estat.

Davant les crítiques a la magnitud de l’aeroport dels noranta, Nicolau emprava una metàfora: «La societat mallorquina hi posa el vent, nosaltres les veles». Evidentment, Èol bufa ara amb molta més força que fa trenta anys. El ciment guanya espai a la natura arreu de l’illa. Tot es ven. Qualsevol possibilitat de negoci ha de tenir les portes obertes de pinte en ample. No importen les conseqüències. La construcció no cerca cobrir les necessitats d’habitatge per als residents sinó les especulatives. La totalitat del territori ha de ser útil. En el pitjor sentit. Ametllers, pinars i roques són inútils.

Aquesta és la dèria dels promotors de les noves, eternes i molestes obres que s’executen a Son Sant Joan. Es construeixen noves portes d’embarcament, però hipòcritament es nega que es vulgui augmentar el nombre de moviments. S’habiliten amb urgència més espais comercials perquè Palma continuï essent el més rendible dels aeroports espanyols i ajudi a tapar els forats econòmics d’instal·lacions deficitàries i de vegades irracionals. Com l’aeroport que Rodríguez Zapatero regalà a Lleó. O els que es troben a menys de cent quilòmetres els uns dels altres. Com els tres gallecs o bascos. Però probablement el més significatiu del rumb escollit a Palma és la supressió del pinaret entre l’edifici terminal i l’aparcament. Aena considera inútil el més útil. Era el darrer signe que Son Sant Joan no aspirava a ser només una factoria d’expedició de mercaderia humana, sinó un somriure per a viatgers. Una targeta amable de benvinguda pelr als que arriben i de comiat per als qui parteixen. Ja no hi ha pins ni gespa.

Creuen que estan construint un aeroport més pràctic. Van errats. Tornant a Ordine, «no és fàcil entendre, en un món com el nostre dominat per l’homo oeconomicus, la utilitat de l’inútil i, sobretot, la inutilitat de les coses útils». O com escriví Eugène Ionesco (1909–1994), «si no es comprèn la utilitat de l’inútil, no es comprèn l’art». Estam construint un Son Sant Joan sense cor, sense humanitat. Inútil perquè aspira a ser falsament útil.