Paseo al atardecer

En este clima inquieto de Valencia, los atardeceres suelen vivirse como regalos de serenidad y quietud. Muchos días, aprovecho el momento y me bajo al antiguo cauce del Turia, ahora convertido en una mezcla de jardín y de paseo fascinante. Miro a mi alrededor y encuentro motivos de sonrisas y de sorpresa. De sonrisa porque parezco estar sumergido en un circo de caminantes, de deportistas, de partidos de todo tipo, y todas estas realidades en un clima dominado por la alegría, todo ello muy valenciano. En general, esos paseos suelen ser muy semejantes entre sí, pero ayer mismo todo fue diferente y en cierta medida desconcertante. Sonrisa y sorpresa: apenas el gentío de días anteriores, tal vez porque hacía un viento molesto, pero también porque la ciudad todavía no se ha repuesto de tantas noticias como le han sobrevenido en los últimos tiempos, tal vez, días. Y esta situación me ha condicionado. Se lo cuento.

De pronto, muy al comienzo de mi paseo, me encontré ante la tumba de Francisco, relampagueante de un blanco purísimo. Se trataba de una experiencia sensorial inquietante porque la experimentaba con un realismo inusitado: una especie de blancura deslumbrante con una cruz pectoral y su nombre. Nada más. Y ahí estaba quien fuera mi líder preferido entre tanta mediocridad como nos visita cada jornada. Quedé quieto, atenazado por esa visión interior, me paré y senté en un banco del camino. Parecía mentira pero era cierto: el hombre había marchado y me encontraba muy solo, casi abandonado. Además, pienso que apenas escuchaba el ruido ambiental, como en un rapto de silencio e intimidad. Y así, sumergido en esta situación tan íntima, dejé el banco y caminé un largo rato, ensimismado en la imagen blanquísima hacia la que parecía caminar sin apenas pretenderlo. Desde la muerte de Francisco, no me había pasado nada semejante. Y supe con absoluta certeza que ese hombre seguía vivo en un sinuoso misterio. Era del todo lógico.

Seguí caminando y me encontré ante un mazo de rosas rojas y moradas, que ponían un golpe de belleza sencilla en el ambiente caminante. Estaban ahí, quietas, entregadas a ser vistas y admiradas, casi conscientes de que lo merecían. Y me dije que ser como esas rosas sería una maravilla: estar en el ahí de la vida, claramente entregado a producir momentos de contemplación en los demás. Coloreándoles la vida, sin más. Y pensé, además, en que tras esas maravillas, como siempre, habían manos cariñosas e inteligentes que las habían preparado para estar ahí, perfectamente ahí y no en otro lugar. Y recuerdo que pensé que algo semejante había sido la vida de Francisco: puesto en nuestro ahí para producirnos sentido de la belleza de la creación y de la urgencia de la justicia necesaria para que tanta belleza no se sintiera frustrada. Todo esto en unas pocas rosas rojas y moradas. En el ahí del caminante. En una quietud infinita.

Al cabo, recuperé el paseo ciudadano y el ruido, los coches, la gente y cierta alegría ambiental, me devolvían a la realidad de la ciudad bullanguera y feliz. Algo había de «dana», pero Valencia tiene una capacidad de autoregeneración misteriosa. Al llegar a casa, llevaba en la mochila todas estas experiencias y me sentía feliz… pero también algo tristón: el hecho irrefutable es que Francisco se había marchado a otra dimensión. Yo quería abrazarlo, pero las rosas rojas y moradas me lo impedían: el camino hasta él estaba lleno de esas flores, que producían una sensación casi mágica de belleza, que, llevaba por nombre «esperanza». Cuando me di cuenta, estaba sentado en el sillón de mi habitación, todo normal, todo repetitivo. Pero todo diferente. Sin pretenderlo, había caminado con el hombre que me dejara días atrás con una sensación de orfandad invencible.

Esta ciudad es levantina hasta el tuétano. La gente y sus espacios parecen no contagiarse ni de la tristeza ni de las angustias inevitables. Y sin embargo, el dolor la ha golpeado con dureza y la ha hecho comprender que puede morirse de satisfacción mientras pasean sus habitantes por ese maravilloso cauce. Sobre todo si, de repente, te encuentras con Francisco, rodeado de rosas rojas y moradas.

La vida es una permanente sorpresa. Y por esta razón, merece que la vivamos. Es así.