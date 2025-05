«¡Qué buen vasallo si tuviera buen señor!» (Del cantar del Mío Cid)

El 28 de abril a las 12:33 desaparecieron 15 megavatios del sistema español de distribución de electricidad, investigué en Google para saber cuánto era un gigavatio y el buscador dijo que un gigavatio equivalía a mil millones de vatios, no sé cuánto es eso, pero debe de ser mucho. Como consecuencia el país podría haberse sumido en una situación de anarquía, desapareció la electricidad, las telecomunicaciones, la industria tuvo que parar, las neveras, las lavadoras, las cocinas, los ascensores, los semáforos, en fin, desapareció ‘la Luz’. Fue muy grave. Estando en Madrid parecía que íbamos a sumirnos en un desastre. En la península Ibérica hubo, como corolario, ocho muertes y 50 millones de personas afectadas, todo apuntaba al caos. Recordé la novela de G.K. Chesterton, filósofo y escritor (Londres 1874- 1936), El hombre que fue jueves, en la que dos poetas hablan sobre el caos, uno piensa que el caos es una imbecilidad, que todo tiene que estar previsto y debe funcionar según lo dispuesto y otro piensa que es creativo, la verdad última del arte y de la vida. El hombre moderno está triste, deprimido, porque todo está previsto y la previsibilidad conduce a una aburrida rutina. El lunes 28 de abril fue singular, debía ser un lunes rutinario pero la calamidad sobrevenida lo convirtió en un día diferente, pasamos de la mentira a la oscuridad y a su vez a un lunes de la verdad, del civismo, de la templanza y a un lunes de solidaridad. Las catástrofes nos hacen a todos iguales y la solidaridad entre todos se impuso. Muchos ciudadanos fueron generosos, hicieron de guardias de tráfico, de bomberos, automovilistas de taxistas, y además fueron pacientes y mantuvieron la calma.

La presidenta de la empresa cuasi estatal Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, había dicho no hace mucho (no hay nada más castigado que la lengua) que «España tiene el mejor sistema eléctrico del mundo, no tiene riesgo de apagones, tenemos el sistema más seguro y avanzado». Después del apagón siguió insistiendo en su desconocimiento de la empresa que preside y añadió «el sistema eléctrico español es el más avanzado de Europa». ¡Vaya!, menos mal, pero si el sistema sigue dependiendo de ella el país tendrá que habituarse a vivir a oscuras. El Gobierno dijo y, lo ha repetido que «no sabe lo qué ha ocurrido», y añadió, «esto no volverá a ocurrir». Los ciudadanos de a pie pensamos que si no saben lo que ha sucedido es lógico pensar que si desconocen la causa, puede volver a pasar mañana otra vez. Y, además, han dicho que no nos debemos de preocupar. Bien, gracias, entonces, visto lo visto, no tenemos más remedio que preocuparnos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión europea, elogió el civismo de los ciudadanos, su solidaridad y la responsabilidad colectiva con las personas en dificultades; han dado una lección de apoyo mutuo y de serenidad. Y nos apuntamos a lo del kit de supervivencia en el que guardaremos una sobrasada y unas galletas de Inca.

La literatura medieval castellana del S. XI cuenta con un texto muy representativo de la época, El Cantar del Mío Cid, en él se elogian las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, personaje valeroso que luchó, en tiempos de la reconquista, para el rey Alfonso VI de Castilla, a la vez que combatía, también, al lado de los reyes moros, según conveniencia. Estos, los moros, reconociéndole su valor y sus méritos le llamaban Sidi, en árabe, que en castellano sería, Cid, «mi señor». El narrador del poema épico, que contiene más de mil trescientos versos, fue Abu I- Walid al Waqqashi, historiador, sabio y tolerante con otras religiones, elogió la nobleza y la valentía de Rodrigo Díaz de Vivar y lamentó que su rey, Alfonso, no fuese digno de tan excelente vasallo. «¡Qué buen vasallo si tuviera buen señor!», dice Al Waqqashi . Visto lo que ha ocurrido el 28 de abril, vista la actuación del Gobierno y visto el cívico comportamiento de los ciudadanos cabría añadir parodiando al Waqqashi en El Cantar del Mío Cid, ¡qué buenos ciudadanos si tuvieran buenos políticos!