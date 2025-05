Reflexions entorn de la taxa turística

Turistas en el centro de Palma. / B. Ramon

Una vegada més hem de parlar de la taxa turística, l’augment de la qual, com ja saben, s’ha ajornat al menys un any. Sembla que hi ha un cert consens de que en temporada alta tenim un excés de turistes, el que comporta un excés de població i, en definitiva, un conjunt d’inconvenients de tota casta per als residents, entre d’altres la manca d’habitatge i les dificultats de trànsit i mobilitat. També s’ha de dir que aquesta realitat que es produeix a l’estiu en grau considerable, fins a cert punt, s’allarga també a les temporades mitja i baixa, tot això recolzat per l’augment del turisme fora de la temporada alta.

En primer lloc hauríem d’establir un principi general suposadament acceptat per una part molt significativa de la població: Qualsevol mesura que pretengui disminuir el nombre de turistes ha d’aconseguir que en cap cas els ingressos turístics disminueixin. Per tant, la possible davallada dels diners gastats en temporada alta haurien d’esser compensats o més que compensats pels que s’ingressarien en altres èpoques de l’any o en un increment de la despesa mitjana en temporada alta. Perquè això darrer sigui possible, la disminució dels turistes hauria de recaure majoritàriament en el turisme que menys gasta.

Evidentment no podem confiar en que aquesta davallada tingui lloc per motius «naturals». Aquests anys ha proliferat la recerca sobre els efectes de la pujada de la temperatura ambient a l’estiu, que manifesten que Balears estaria entre les zones mes afectades d’Europa. No obstant això, no minvarà la massificació turística a curt termini i, per un altre costat, no semblen molt acurades les investigacions que prediuen que el llindar de resistència dels turistes a aquesta calor sigui tan intensa com per arribar a predir que el turisme a Balears pot arribar a decréixer un 25% en els propers 50 o 60 anys. En definitiva, la possible gran davallada del turisme en els mesos de calor intens no es compensaria per la molt probable pujada de turistes que es pot produir fora de la temporada alta.

La lluita contra la massificació requereix adoptar certes mesures de política turística. Aquí només farem esment a la taxa turística que, en el cas de parlar d’una mesura en contra del costos socials produïts per la massificació turística, ens permetria parlar d’una ecotaxa. ¿Quines característiques hauria de tenir per poder assolir potencialment aquest objectiu al mateix temps que, al menys, no disminueixin el total d’ingressos turístics? En principi això passaria per una disminució dels turistes de menor despesa. Si això succeís, tindríem un efecte secundari beneficiós: ja fa temps vàrem demostrar que els beneficis que aporten els turistes que menys gasten, no compensen els costos socials que provoquen. Això sense comptar, per dificultats de valoració, les molèsties que alguns d’aquests turistes ocasionen, com per exemple, els aldarulls nocturns provocats pels qui venen en viatges escolars.

Perquè s’assoleixi aquest objectiu: quin hauria d’ésser el valor de la taxa turística? Avui a Balears es de 1 a 4 euros. Per tant si es pretén afectar als turistes de menys despesa no cal dir que seria al menys superior a 1 euros/dia, que es el que es paga als hotels d’inferior categoria. En un recent congrés sobre turisme a Viena alguns experts es lamentaven del poc que es paga als seus països. Per exemple a Praga, d’indubtable massificació, és de 2 euros/dia par a tothom. No obstant, es difícil esbrinar quina hauria de ser la taxa per desincentivar la vinguda de turistes de menys despesa. És evident que això requereix un estudi seriós del grau de sensibilitat als preus en aquest col·lectiu de visitants. De tota manera sembla clar que la taxa hauria ser igual per a tothom.

D’altra banda, el més probable és que la recaptació per aquest impost augmentarà si pugen les tarifes, i així una gran part s’hauria de dedicar a l’objectiu de reduir fonamentalment aquest tipus de turisme i no a finalitats més allunyades. En aquest sentit, encara que l’increment dels preus que es pot generar, en pujar la taxa, no tingui efectes en la disminució del nombre de turistes arribats, es produirà una millora evident en els ingressos públics, la qual cosa pot generar una despesa dedicada a reduir l’oferta turística per uns altres mitjans. Això pot fer incentivant el canvi d’ús a residencial, d’establiments turístics obsolets, per ajudar a millorar la situació de la manca d’habitatge, i també a adquirir establiments per esponjar urbanísticament una zona turística, a més d’altres mesures que millorin les infraestructures del sector.