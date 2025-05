La batalla invisible por el cielo: ‘slots’, capacidad y el dilema de la demanda

En el corazón de nuestros aeropuertos más transitados se libra una batalla invisible, silenciosa y técnica, pero con enormes implicaciones para la economía, la sostenibilidad y la cohesión territorial. Hablamos de la gestión de las franjas horarias, conocidas en la jerga como slots. Un mecanismo que pocos ciudadanos conocen, pero que condiciona cuándo, cómo y hasta dónde se puede volar.

Los slots no son otra cosa que el permiso para despegar o aterrizar en un horario concreto. No crean capacidad. La capacidad aeroportuaria es limitada y finita, determinada por pistas, terminales, control aéreo y otros factores. Lo que los slots hacen es organizar esa capacidad y repartirla entre operadores para que el sistema funcione de manera ordenada y segura.

Pero ¿qué ocurre cuando la demanda supera con creces la capacidad disponible? Esa es la situación a la que se enfrentan desde hace años los grandes aeropuertos europeos y, cada vez más, los aeropuertos de destinos turísticos como los de Balears. En temporada alta, Palma de Mallorca se convierte en uno de los más transitados de España. No por casualidad, sino por el éxito de un modelo turístico que depende, casi en exclusiva, de la conectividad aérea.

Aquí surge el dilema: ¿cómo regular esa creciente demanda sin poner en riesgo la movilidad, la economía local ni el medio ambiente?

Algunas voces plantean la reducción de la capacidad operativa como vía para disminuir el impacto ambiental, evitar la saturación o ajustar el modelo de crecimiento. Pero esta medida, en apariencia técnica, tiene consecuencias profundas: menos vuelos, billetes más caros, menor competencia y, sobre todo, una pérdida real de conectividad para territorios que no tienen trenes de alta velocidad ni alternativas eficientes.

Reducir slots sin una alternativa clara ni una transición planificada es como cerrar carriles de una autopista en hora punta: se desborda el sistema, se dispara el coste y se castiga al usuario. Y en regiones como Balears, esa penalización afecta directamente al residente, al trabajador, al estudiante y a quien depende del avión para lo más básico.

Es evidente que no podemos seguir creciendo indefinidamente. Pero la solución no pasa solo por limitar. Pasa por repensar la movilidad, invertir en eficiencia aeroportuaria, fomentar flotas más sostenibles y diversificar los flujos turísticos. La gestión de los slots debe ser parte de esa estrategia, pero no su chivo expiatorio.

El debate sobre los slots no es técnico, es político. Y como tal, merece una discusión pública, transparente y con visión de futuro. Porque, en última instancia, no estamos hablando solo de aviones, sino de acceso, igualdad y derecho a la movilidad.