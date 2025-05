Cuando hace ya unos años –cincuenta, más o menos- Félix Pons nos explicaba en la Facultad de Derecho los fundamentos del derecho administrativo, se refería (entre otros muchos temas) al ejercicio de las potestades discrecionales por parte de la Administración y al modo en que los tribunales podían llevar a cabo el control de ese ejercicio, para conseguir que la actuación de aquella se ajustara al ordenamiento jurídico.

En esa línea, como enseñaba brillantemente el profesor Eduardo García de Enterría en su Curso de Derecho Administrativo (desde su primera edición del año 1974, publicada junto al profesor Tomás-Ramón Fernández, en la editorial Civitas-Revista de Occidente), una de las técnicas usadas para el control de las potestades discrecionales de la Administración, era la relativa al control de los hechos determinantes. Decía así ese texto: «Toda potestad discrecional se apoya en una realidad de hecho que funciona como presupuesto fáctico de la norma de cuya aplicación se trata. Este hecho ha de ser una realidad como tal hecho, y ocurre que la realidad es siempre una y solo una: no puede ser y no ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera y de otra».

Por tanto, de modo muy resumido, se venía a decir: bien está que quien ejerce el poder público tenga una amplia capacidad de apreciación y un amplio margen de actuación, con la finalidad de que pueda atender al interés general de la manera más adecuada posible, pero, en cualquier caso, sus actos han de estar basados en la previa existencia de la realidad material a la que dicen responder. Es decir, si la Administración ha de actuar para resolver determinado problema, lo primero que ha de comprobarse es si es verdad que existe tal problema. Pues, en otro caso, se estaría ejerciendo una potestad de forma desviada, no respondiendo al interés público.

Ahora, al leer algunas de las noticias que nos llegan del modo en que está actuando la Administración norteamericana, me he acordado de esa técnica de control, que supongo que también deben aplicar los tribunales de justicia de Estados Unidos.

Así, parece ser que la política de deportaciones emprendida por la Casa Blanca se acoge a una legislación del año 1798 (nada menos), para detener y deportar en tiempos de guerra a los ciudadanos y nacidos en un país hostil. Esa legislación solo ha sido invocada en 1812, con ocasión de la guerra contra Inglaterra, y durante las dos guerras mundiales del siglo pasado. Nada que ver, pues, con la actualidad.

Y me refiero a los hechos determinantes, porque es evidente que, para que pueda ser de aplicación esa norma, aprobada poco después de la fundación de los Estados Unidos, la primera condición es que nos hallemos en tiempos de guerra. Lo cual, por muchas vueltas que se le dé y por muy preocupante que pueda ser la situación en aquel país, no responde en absoluto a la realidad actual. Dicho de otra manera, no hay tal guerra, y, en consecuencia, la actuación de la Administración no puede acogerse a esa norma. Falta, así, el hecho determinante, que permitiría a la Administración adoptar medidas de ese tipo.

Veremos qué dicen los tribunales en estos supuestos, pues, muchas de esas decisiones han sido impugnadas y están pendientes de ser resueltas de modo definitivo.