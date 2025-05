Gobierno balear «coherente y riguroso», y aquí no hay quien viva

Hasta dónde y hasta cuándo quienes gobiernan (un suponer) en las Islas Adyacentes a las Españas abundarán en agrandar las proporciones del disparate que está cursando sin frenos, «sin bridas y sin estribos». Más de 100 mil plazas turísticas que deberían ser progresivamente eliminadas quedan consolidadas desde ayer porque así lo han decidido Vox y su sumiso socio del PP, que nominalmente desempeña la presidencia de la Comunidad Autónoma balear con una tal Marga Prohens habilitada para bautizos, comuniones, bodas y funerales. Los cruceros, 27 en una semana, 60 mil viajeros, hacen inviable deambular por Palma, donde el alquiler turístico, fortificado por el Gobierno Vox de y el subalterno PP, hace estragos imposibilitando alquilar una vivienda a precios razonables. Qué broma es la que nos están endilgando. La perpetra «un Gobierno riguroso y coherente», según afirma el portavoz parlamentario del PP, Sebastián Sagreras, que no ceja en el empeño de demostrar que puede llegarse muy lejos, hasta el infinito, en la sandez política. La ecotasa, ay la ecotasa, la que debía incrementarse en verano, la bienquerida ecotasa, arrumbada, a la espera de que Vox la finiquite. Reiterémoslo: ¿Qué suerte de irresponsables se han instalado en los mandos de las instituciones políticas mallorquinas? ¿Es posible que no se enteren del descalabro que está en ciernes de consumarse? ¿Se han percatado de que Mallorca es una isla que no puede estirarse, que no hay forma de comerle espacio al mar? Aquí todo transcurre por los habituales cauces, los que permiten afirmar que no se trata de decrecer sino de no crecer desmesuradamente. Y dos huevos duros señora Prohens, señora Cañadas, señor Costa y jocosa compañía. Y dos huevos duros. Sucede que en Palma hay bares que a los mallorquines nos niegan la posibilidad de sentarse en su terraza, reservada exclusivamente para los turistas. Quedamos a la espera de que a quien corresponda cumpla con su obligación sancionadora. Pero señora Prohens, presidenta ejecutiva (otro suponer) de la Comunidad Autónoma y del Gobierno balear, ¿hasta dónde y hasta cuándo, transcurridos dos años de la legislatura, dejará que se cisquen unos cuantos en el futuro de todos? Si no hace caso al hotelero Gabriel Escarrer, que del asunto algo sabe, que, como usted, es contrario a la ecotasa, porque un hotelero ya se sabe cómo se calza, tenga el pasmo de caer en la cuenta de que aquí no hay quien viva, que no es ideología comunista, apropiado eslogan para la señora Manuela Cañadas, la que dirige a la señora Marga Prohens al sumidero, demandar freno y un poco de marcha atrás. Eso sí, lo aprobado ayer en la Cámara legislativa por la dupla Vox-PP es ejercicio de rigurosa coherencia. Y dos huevos duros.

Acotación entre burlona y sonrojante.- La secretaria general del PSIB (PSOE en elecciones) y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, anuncia que deja «las puertas abiertas» a presentarse en 2027 a las elecciones autonómicas. La señora Armengol «no renuncia a nada». Por Dios, pero si conocíamos sobradamente su disposición. Estuvo ocho años presidiendo como manso cordero ante los poderosos la Comunidad Autónoma balear. No solventó nada de nada; dejó que la enfermedad progresara, que ahora se manifiesta con pico de fiebre altísima para estupefacción de su sucesora en el Consulado del Mar. Señora Armengol, presidenta Armengol, conocemos cuáles son sus intenciones políticas, no es pertinente que anuncie que deja las puertas abiertas. Cuando (menuda carambola) fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados, lo que a la señora Prohens le provocó disgusto del que no se ha recuperado, las puertas del retorno se le abrieron de par en par. Quedamos a la espera de si le otorgan paso franco para descalabrarla en 2027.