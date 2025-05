Plutocràcia i filantropia

Quan anem pel carrer i trobem una persona que estirant la mà ens demana una ajuda per a menjar, tot d’una dubtem si donar una moneda o no, pensem que és com llençar els diners i que aquestes aniran al capdavall a comprar begudes alcohòliques o vet a saber que i, per tant, ens neguem a lliurar-la, ja que l’únic que aconseguim no és erradicar la mendicitat, sinó més aviat perpetuar-la. És de sobre conegut que hi ha màfies que es dediquen a la mendicitat i col·loquen els suposats pobres en diversos llocs estratègics de la ciutat, els més concorreguts i, fins i tot, estudien les postures (de genolls, braços en creu, cap inclinat fins a tocar a terra, en cartell o sense) més adients a l’hora de pidolar i, a més, se’n serveixen dels infants per a provocar pena i compassió, la qual cosa, actualment està totalment prohibida, per tal de salvaguardar la infància. Alguns, sense determinar, fan de la indigència el seu programa de vida. Altres, ho passen realment fatal, s’han trobat aquí sense saber ben bé com han arribat a aquesta situació precària i una vegada a dins, és complicat sortir-ne. Davant d’aquesta inestabilitat que veus al teu voltant, un conegut meu va decidir que tota persona que trobes pel carrer i li demanés una almoina li donaria sense qüestionar-se res —qui era ell per a decidir a qui donar o no o per quins set sous s’havia trobat amb aquestes circumstàncies—, però va ser per poc temps, perquè eren tantes les persones que demanaven, que no va tenir prou diners per a portar-lo a terme regularment. Mai com ara he vist tantes persones dormint al carrer, a l’hivern a l’entresol d’un banc o a l’entrada d’un pàrquing, arrecerats de les inclemències del moment, a l’estiu en una cantonada o en l’ampit d’un finestral d’un aparador, usant com a tapament uns cartons qualssevol i malgirbats. I llavors sorgeixen els moralistes que fan bandera del mercat de la caritat i treuen les seves conclusions: cal ajudar als que s’esforcen i discriminar els ganduls, borratxos i indignes. És la moral protestant de la qual parlava Max Weber que havia fet possible l’auge del sistema econòmic capitalista. Aquí no tenen cabuda els escrúpols morals en un ideari que atribueix a la sort o a la providència divina la posició de privilegi o de misèria que ocupen en el món. Si ets ric, per què haig de tenir mala consciència?, ja que soc ric per la gràcia de Déu. I després els nostres polítics a mansalva parlen de la societat del benestar. On està aquesta societat ideal? Només cal que donem un cop d’ull al que està passant baix els ponts de la via de cintura a Palma, per citar-ne el més representatiu. Realment se’m fa difícil veure-la al meu voltant la utòpica social del benestar, més aviat veig injustícia, preocupació, angoixa, un futur incert i crispació arreu, provocada per la precarietat social de les nostres vides. Ens prenen el pèl, es mercadeja amb la caritat, cants de sirena que no fan altra cosa que seduir-nos i enganyar-nos per després devorar-nos. S’ataca els símptomes, però no anem a l’arrel del problema, les causes que provoquen la pobresa i la mateixa marginació. És clar, com diu la filòsofa catalana Emília Olivé, si comparem el sou base d’una treballadora a mitja jornada del grup empresarial Inditex i el de Marta Ortega (filla d’Amancio Ortega), es comprendrà de seguida les causes que provoquen tals diferències: mentre que el sou base d’una treballadora a mitja jornada és d’uns sis-cents euros al mes (uns vuit mil quatre-cents euros a l’any amb catorze pagues), el de la filla d’Amancio Ortega és d’un milió d’euros a l’any. Els beneficis que assoleix aquesta empresa són gràcies a la mà d’obra explotada en països com Pakistan, Índia, Bangladesh. Això d’apujar els sous no entra en els caps d’aquests empresaris, sembla més aviat una idea comunista i forassenyada. Aquests són els nous ‘carnegies’ de la nova era, una minoria adinerada que governa de facto el conjunt de la societat, una mena de plutocràcia (poder dels diners) disfressada de filantropia que més aviat esdevé pal·liativa, on l’únic paraigua ideològic és precisament la força dels diners. La seva lògica està carregada de cinisme, car les seves donacions altruistes —una mena d’eufemisme— es fan a través de fundacions pròpies que, al capdavall, són diners públics disfressats de generositat. Segons la ja esmentada Olivé, de la qual recomano el seu llibre Filantrocapitalisme. El mercat de la caritat, editat per Tigre de Paper i que va sortir l’octubre de 2024, acceptar que els rics tinguin cada vegada més poder de decisió en l’acció social, pel sol fet de posseir els diners per a fer-ho, és com admetre la seva ingerència política com a necessària i inevitable, mireu si no el cas d’Elon Musk en els Estats Units. Tal intromissió es fa mitjançant les donacions ‘altruistes’, que són premiades pels estats amb l’obtenció d’importants desgravacions d’impostos i beneficis fiscals a la majoria dels països que participen en l’economia del capitalisme global. Per exemple, de cada euro que es recapta en impostos, menys de quatre cèntims prové de les rendes de la riquesa, com la dels superrics i milmilionaris. La resta, com es pot suposar, l’aporta el conjunt de la ciutadania. Potser ens caldria posar una mica més d’atenció a Marx i una mica menys a qualsevol Musk o Bezos.