De club en club, leyendo y construyendo

El primer club del que tuve noticia fue el del Pino Solitario, maravillosa saga de libros infantiles de aventuras cuyo autor, Malcolm Saville, describía, con conocimiento, la luz, el paisaje, la naturaleza y el clima de la región de Shropshire, Inglaterra. También entraba en las personalidades de las niñas y niños protagonistas, que con distintas edades me permitían identificarme y vivir sus andanzas, hasta el punto que mi estado de ánimo estaba condicionado por el momento concreto de la lectura. Uno de los rituales del club era reunirse al principio de las vacaciones junto a un enorme árbol, bajo el que habían enterrado una lata con las normas de su sociedad y los nombres de sus miembros. Esa ceremonia de sacar y volver a guardar bajo tierra aquellos documentos que serán eternos, añadía seriedad y compromiso a aquel grupo valiente. Qué placer, aquellas páginas, que repetí hasta casi gastarlas y aún entrada mi adolescencia. Y digo lo de placer en sentido amplio, porque también recuerdo haber pasado repetidas veces por la escena en que Tom alzaba por la cintura a Jenny y la abrazaba en un momento de afecto íntimo que algo agradable removía en mí.

Después de ese, han sido muchos los clubs que han llegado a mi vida o de los que he sabido, para bien o para mal. De deporte, de opinión, de vacaciones, nocturnos, de Roma, el Pickwick de Dickens, náuticos, de fans...

Siempre me gustó la palabra club. Tiene algo de exótica y es breve. Quizás ya queda un poco antigua y por eso me gusta más.

No me olvido de los clubs de lectura, y lo que implican de reflexión y amistad. De uno de ellos les quería hablar. Hace unos días, en CineCiutat, tuve la suerte de poder ver el documental titulado «Cien libros juntas». No duden en ir corriendo a verlo. El boca a boca funciona. A mí me lo aconsejó mi amigo Miquel Àngel Lladó y quizás valdría la pena ampliar su permanencia en cartelera, que por ahora está fijada hasta el día 8 de este mes, así que dense prisa.

Podría decirles que es una reflexión sobre una serie de libros leídos por las componentes del grupo, todo mujeres, durante 10 años, guiadas por la directora del film, Marga Melià. Pero es mucho más.

Son cinco las protagonistas de la película, que representan a la generación que ha llevado a cabo la mayor revolución social del tiempo que nos ha tocado vivir. Tienen entre 65 y 75 años y hablan con naturalidad de sus vidas, cómo han superado un obstáculo tras otro sin grandes aspavientos. Alguna cuenta cómo le sorprendió la menstruación con 11 años sin que nadie antes le hubiera dicho qué porras era aquello. Reflexionan entre bromas sobre hacerse mayores, el feminismo, la compañía, la amistad, la vida y la muerte, el respeto, saber escuchar, el goce, divorcios, miedos, las ganas de continuar siempre...

Esa es la generación de mujeres que han montado las asambleas de estudiantes, las de padres y las de la escalera. Las que no quieren estar sometidas a nadie y tampoco a los hijos, cuando la vejez quizás las haga más dependientes. Son las que han dado vida, la han cuidado y la han vivido y quieren seguir haciéndolo en la libertad por la que tanto han trabajado.

Salí muy contenta de que el foco se hubiera fijado en lo que se tenía que fijar. Estas son las mujeres que merecen homenajes. Las que han luchado el día a día. Representan la normalidad de las conquistas pacíficas sin ruido. Disfruté de ellas y de la música, maravillosa, compuesta por Mercè Pons. Y de la fotografía e imagen de Agustí Torres y Xisco Martorell, sensible y de calidad. Un trabajo de equipo que merece un recorrido de premios. El mío ya se lo otorgo.

Salí contenta pero pensativa. Creo que a la generación de esas mujeres, que es la mía, aún nos queda algo por hacer en el camino de la mejora democrática. Decía antes que casi hemos puesto en marcha todos los foros de participación en aquellos grupos en los que estábamos, junto a los hombres, por supuesto. Pero hay una barrera que deberíamos romper. Sé, por experiencia, que esa capacidad democrática de influir participando es prácticamente inexistente en las residencias de personas mayores, centros de día, servicios de ayuda domiciliaria y en muchos aspectos sanitarios. Y es un déficit que debería corregirse. Mientras lo logramos, las mujeres y hombres que empezamos nuestras lecturas con Enid Blyton y Malcolm Saville seguiremos leyendo juntas, juntos o a solas, y seguiremos construyendo.