‘Siento feelings’: canción de primavera

La palabra normalización –o si lo prefieren, normalització– es una palabra fea, que revela una cierta incomodidad con la vida tal cual es. Suena a Plan Quinquenal sin esperanza, o a condena de todo lo que sus promotores consideren ajeno. Y no es, repito, una palabra bonita: es una palabra tan fea como excluyente. ¿Dónde está la línea que separa lo normal de lo que no lo es? ¿Y qué enriquece más a una sociedad: la homogeneidad o la diferencia?

Sigamos con las palabras. La belleza de las palabras es uno de sus dones. Su posibilidad de comunicación, otro. Con las palabras se hace música. Con las palabras nos entendemos, cuando deseamos hacerlo y nos amamos cuando el destino lo impone. Con la etimología de las palabras y su relación entre diferentes lenguas construimos modos de felicidad; la felicidad del saber, que nos lleva a lugares tan insospechados como placenteros. En fin, no haré la lista de todo lo bueno que podemos hacer con las palabras porque sería inacabable. En los últimos años muchas de ellas se las tatúan unos y otras en la piel: también esto –nos guste o no tan bárbara costumbre– es otra muestra del poder, real y simbólico, que encierran las palabras.

Soy de los que piensa que el bilingüismo es una fortuna que deberíamos agradecer todos los días. Que los poetas velan por las palabras de la tribu y que son los poetas los verdaderos sacerdotes de las lenguas. Los poetas reciben la herencia de Pentecostés y los poetas modulan su –o sus– lengua(s) con las herramientas del arte. Son el fuego que conserva, mientras los trovadores saben llegar a las personas, de manera que el frecuente elitismo de los poetas –y no lo digo en sentido crítico, ni mucho menos– lo impide a veces.

Si pienso en una verdadera normalització lingüística en Mallorca, no me vienen a la mente ninguna de las instituciones que viven de ella y tampoco sus doctrinarios, ni las declaraciones victimistas, que fomentan lo que critican. Lo que me viene es el nombre de Antònia Font. Ellos, sobre todos los demás, ellos, son los que mejor han convertido la lengua coloquial en lengua musical y en cultura pop. Y han recordado que es de todos, con la mejor naturalidad del mundo, reforzando la idea de una forma –amable y civilizada– de vivirnos. Sin imposiciones y con alegría añadida.

Hasta que llegó el grupo Tequila de Argentina, digamos que el pop-rock en castellano lo tenía difícil; en cambio en catalán sonaba estupendamente. Diré dos nombres que siempre me gustaron –sigo escuchándolos: Pau Riba y Jaume Sisa–, que enriquecieron la educación sentimental de mi generación (de los que quisieron: otros preferían a Llach et alii). Pero fueron los Antònia Font, años más tarde –el liderazgo intelectual de Oliver, la cálida voz de Pau Debon, el talento de Jaume Manresa… –, quienes instalaron con éxito y potencia inusitadas, el mallorquín o catalán de Mallorca en la educación sentimental y musical de adolescentes, jóvenes y no tanto. Y lo hicieron desde el arte. Sus canciones Alegria y Sense tu se convirtieron en himnos y he asistido a bodas bilingües –o sea, lo habitual– y cuando han sonado las canciones de Antònia Font ha sido como haberle dado al interruptor de una felicidad cómplice: allí cantaba con gran entusiasmo todo el mundo –castellanoparlantes y catalanoparlantes–y todos participaban del mismo sentimiento. Y en ese sentimiento estaba también la pertenencia. Si esto no es normalització lingüística de la buena, nada lo es. Hasta yo –en fin– me vi en una ocasión sobre una silla y ¡ondeando una servilleta! al ritmo de Sense tu cuando entraron los novios en el banquete y ustedes disculpen.

Hace tres semanas que Joan Miquel Oliver ha sacado al mercado un disco en solitario, con la canción Siento feelings como mascarón de proa. Si no la han escuchado todavía conéctense a youtube, que no se arrepentirán. Siento feelings, repito: la descubrí aquí en Diario de Mallorca. Es una verdadera delicia, con alguna herencia de Battiato al fondo y una mujer –Stefania Lusini su nombre– que alterna estrofas y lenguas con el propio Oliver y no sólo enamora, sino que azuza y nos recuerda esos enamoramientos primaverales, cuando la luz es inmejorable y la ropa coge el camino de la máxima ligereza. Todo desde una alegría tranquila, el sentido del humor y el estar acorde con la vida, tan propios de otras letras de Joan Miquel Oliver. Y en tres lenguas mediterráneas que se entrelazan: catalán, italiano y castellano, cómplices también gracias al compositor. Podría ser la canción del verano; de momento es sin duda la de la primavera. Al menos de la mía.