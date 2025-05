Retraso judicial inadmisible en casos de abusos a menores

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en la plaza del Mercat, en Palma. / Manu Mielniezuk

Es conocido que el retraso de la Justicia en Balears llega a extremos alarmantes. Esta semana hemos conocido dos casos en los que la tardanza en celebrarse el juicio es especialmente indignante por afectar a menores en causas de abusos sexuales. Un docente mallorquín está acusado de abusar reiteradamente de una niña de seis años entre 2012 y 2014, cuando era su alumna en un centro ibicenco. El caso se ha conocido ahora, cuando ha trascendido la petición fiscal de doce años de cárcel, aunque ni siquiera se sabe aún la fecha del juicio. Si se celebra este año, habrán pasado trece años desde que se iniciaron los abusos y once desde que acabaron, lo que significa que la víctima tendrá que revivir el infierno infantil cuando ya haya sobrepasado la mayoría de edad. El segundo caso es el de otro profesor mallorquín acusado de abusar de cinco alumnas de entre 14 y 16 años en un instituto ibicenco, además de delitos de corrupción de menores, coacciones, exhibicionismo y embaucamiento durante el curso 2020-21. El juicio no se celebrará hasta dentro de más de tres años: el 26 de septiembre de 2028. Es decir, habrán transcurrido más de siete años desde los hechos denunciados por estas adolescentes que ya serán para entonces jóvenes adultas, que lo último que necesitan es remover aquella dolorosa etapa y volver a poner sus vidas patas arriba. En ambos casos, se investigan hechos muy graves en etapas críticas para la formación de la persona, como son la infancia y la adolescencia. Al posible trauma padecido en ese periodo tan sensible se suma el sufrimiento añadido de estar pendiente de la causa hasta su cierre. La dilación se convierte en un obstáculo más para la recuperación de quien ha pasado por semejantes experiencias. Con el paso del tiempo, la reacción lógica de cualquiera, y más si se trata de un niño o un adolescente, es intentar olvidar o borrar de la memoria unos hechos que tanto daño le han hecho, lo que tampoco ayuda en un procedimiento judicial. Resulta especialmente llamativo que un profesor acusado de comportamientos tan graves, siga en activo dando clases en Mallorca. Sin desvirtuar la presunción de inocencia, una mínima prudencia cautelar aconsejaría en estos supuestos alejar el contacto con alumnos.

La justicia que llega tarde nunca es justicia. Las dilaciones indebidas siempre acaban beneficiando a los culpables y nunca a las víctimas, porque los retrasos en los procedimientos se traducen en una reducción de las penas, sin que se incremente la indemnización para las víctimas por la prolongación de su calvario, de modo que acaban sometidas a una doble injusticia. La lentitud de la Justicia también perjudica a los acusados cuando son inocentes o salen absueltos, pero en este caso ellos sí tienen la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños sufridos por estas dilaciones. Estos dos asuntos conocidos en los últimos días ponen de manifiesto las graves carencias del sistema de justicia en Balears, pues ambos atañen la Audiencia Provincial de Palma. Las víctimas de esta falta de medios y de esta burocracia lenta hasta la exasperación son jóvenes mujeres que de momento sufren la pena de esperar demasiados años para que se señale juicio y padecen el dolor de revivir sin remedio lo que ellas querrían superar. Es lamentable e inadmisible.