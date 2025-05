La luz al final del túnel

Soy de esas personas que todavía escriben cartas, que envían paquetes. A mis hijos, sobre todo. Aunque hace muchos, pero que muchos años que se afeitan. Hay cosas que no cambian... Calendarios de adviento, postales de Navidad... El último envío, hace menos de un mes, era un arranque de kit se supervivencia: un pequeño hornillo y una lámpara de alcohol, un transistor y un cargador de teléfono a pilas. Y pilas, por supuesto. Por eso, a las primeras especulaciones de un hackeo internacional, mis hijos sumaron sus sospechas de que yo habría causado el apagón aunque fuera para poder pronunciar esas tres palabras que tanto gozamos las madres: “Te lo dije”.

No fui yo, ni al parecer, un hacker. Como en todo o casi todo parece que para llegar al responsable solo hay que seguir el rastro del dinero. Y hablando de dinero y de electricidad -que no estoy diciendo que guarden relación, dios me libre- Iberdrola obtuvo en 2024 un beneficio de 5.612 millones de euros. Un 17% más que el año anterior. Moco de pavo comparados con los 1.888 millones de Endesa, que siendo menos, representaron un 154% más de beneficios que el año anterior. Qué buen ojo tuvo el entonces presidente, José María Aznar, cuando remató las privatizaciones iniciadas por el anterior Felipe González -tiempos de bipartidismo y expolio- de la -atentos al acrónimo- Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima.

Pero sigamos el rastro del dinero. Actualmente Endesa es propiedad de inversores privados, pero en un 70 % de la eléctrica italiana ENEL -y aquí el acrónimo, de nuevo, importa: Ente Nazionale per l’Energia Elettrica-. Porque, ma com’è possibile questo! Acabó suponiendo un lucrante negocio para el Estado aunque fuera el Estado... italiano. Y tampoco guarda relación con que Aznar acabara como asesor con un sueldo de 200.000.

Pero estos días de oscuridad y acusaciones cruzadas sale a la luz Redeia, la empresa que gestiona la infraestructura eléctrica española a través de Red Eléctrica de España (REE), y que por seguir con esos números ajenos a cualquier gestión responsable de un interés general como es la luz, repartió en 2024 3,2 millones de euros en sueldos a sus 13 miembros del Consejo de Administración. Porque el Estado Español en la REE -atentos al acrónimo- al contrario que el italiano en ENEL, apenas controla el 20% de sus acciones a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El 80% restante está en garras privadas, algunas de los cuales les sorprenderán: Pontegadea Inversiones, propiedad de Amancio Ortega -ajá, el de las camisetas-, o el archipopular fondo buitre con sede en Nueva York, BlackRock.

Que con semejante panorama a mis cachorros se les pase por la cabeza que la mala malísima pudiera ser yo, no sé si me ofende o me halaga, pero mientras celebro que la catástrofe sirva para devolver al debate de la necesidad, ¡la urgencia! de controlar -o renacionalizar, sin complejos- el sector energético. Arrebatándoselo a cualquiera que priorice al interés general el lucro privado.

Y hasta aquí todo era prólogo, oscuro, siniestro y yo pasaba por aquí para traerles la luz al final del túnel. Me encontraba, como tantos, con el móvil en la mano a las 12:32 del lunes 28 de abril en mi mini apartamento en el centro de Madrid. Quedó por enviar un mensaje: “Un beso”. Ante la incertidumbre de cuánto pudiera durar el apagón fui a ver a las vecinas mayores y les sugerí que llenaran de agua alguna olla. Por si acaso. Cargué teléfonos, compartí radio, velas y café caliente y hasta rescaté a algún turista de los malditos pisos turísticos que se quedaron atrapados sin llave, porque funcionan por códigos en cerraduras eléctricas. La niña del quinto volvió del colegio andando más de media hora y trajo consigo a otros tres compañeros que no tenían cómo irse.

Corrían por los pasillos comunes, sacaron mesas, jugaban a cartas. En las calles de la nueva distopía se alternaban las colas kilométricas de las tiendas con escenas asombrosas: coches parados frente a rampas de aparcamientos inutilizados abiertos de par en par con la radio encendida y decenas de desconocidos sentados alrededor en sus sillas de comedor. Buenos samaritanos asistían en los cruces a los coches, como guardias de tráfico improvisados. Las plazas estaban a reventar, de turistas sin llave, por supuesto, pero interactuando con autóctonos, bebiendo, cantando, compartiendo. En los parques había niños asombrados porque jugaban y sus padres, sin acceso a la distracción de un teléfono… estaban pendientes de ellos. No vi los robos y violencia que los agoreros presagiaban en la radio, sino generosidad y empatía.

No voy a romantizar el apagón, más que por lo que pasó, por todo lo que podría haber pasado. Pero sí, ¡cómo no! quiero resaltar que hay una España que alumbra con fuerza en los momentos oscuros. Y no está en los gobiernos que privatizan, en los consejos de administración o en los fondos de inversiones, qué va… Está en las calles.