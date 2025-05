Volem acollir!

Manifestación organizada por la plataforma Les Balears Acollim en septiembre de 2017. / Pere Joan Oliver Orell

Probablement, la majoria de nosaltres recorda a Aylan, aquell infant sirià de tres anys que, el setembre de 2015, va aparèixer mort a les costes turques, fugint de la guerra de Síria. Aquí, a ca nostra i a altres ciutats de l’Estat, va néixer un moviment de solidaritat amb les persones refugiades de Síria, sota el lema «Welcome refugees». D’això fa deu anys, però més recentment, a les Illes Balears s’acolliren més de 3.000 persones fugint de la guerra d’Ucraïna.

Per molt que hi hagi qui ens vulgui fer creure amb discursos de por i d’odi que nosaltres no estem preparats per acollir, que no estem preparats per rebre i acompanyar els infants i adolescents que arriben a les nostres costes en barcasses precàries cercant un lloc on viure, on construir el seu projecte o on trobar-se amb els seus familiars.

El Consell de Mallorca, a través de l’IMAS, té la competència de protecció dels infants i l’exerceix de diferents maneres. Una d’elles és amb llars d’acollida per a infants i adolescents que es troben en situació de desemparament, així com amb el programa de famílies acollidores, entre d’altres. Entre aquests infants en situació de desemparament es troben els infants i adolescents migrants sols. És obligació de l’IMAS acollir-los, acompanyar-los, vetllar pel seu benestar, vetllar per la seva bona acollida en la comunitat i posar en marxa tots els recursos necessaris perquè això sigui possible.

En comptes d’això, des de la presidència del Consell s’ha optat per reclamar al Govern d’Espanya la presència de Frontex a les costes de les Illes, i així evitar l’arribada de persones a través de les costes, sense tenir en compte com, en diverses ocasions s’ha denunciat aquest organisme per pràctiques que vulneren els drets de les persones, com ara deportacions col·lectives o la no assistència a embarcacions en perill.

Des de Més per Mallorca, entenem que aquesta no és la resposta adequada, perquè té el perill d’incrementar les morts en el Mediterrani, per això les nostres propostes han anat en el sentit de permetre’ns ser una terra d’acollida, sigui per quedar-s’hi o com a terra de pas. Per això, s’han de facilitar als ajuntaments els recursos necessaris per garantir la convivència. El Consell de Mallorca ha de crear una xarxa d’acollida interinstitucional que impliqui tant els ajuntaments com les entitats socials i veïnals.

El Consell de Mallorca ha de dissenyar una estratègia comunitària amb tots els municipis i les entitats que treballen en infància per dissenyar i planificar l’acollida d’infants migrants sols i acompanyar amb personal especialitzat i recursos els municipis on s’estableixi algun centre d’acollida, per tal que, des de l’ajuntament, juntament amb les entitats socials dels municipis i els veïns i veïnes, es puguin impulsar les accions i les activitats per fer una bona acollida i fomentar la convivència al municipi.

Mallorca, com a comunitat, pot ser un exemple de convivència, d’acollida i de respecte, on les diferències no siguin vistes com una amenaça, sinó com una oportunitat per enriquir-nos junts. Construir una comunitat de convivència no significa només ajudar els altres, sinó també aprendre i créixer amb ells. Això no s’improvisa, això s’aconsegueix amb polítiques actives: garantint l’accés universal als serveis bàsics, amb polítiques actives d’habitatge per a totes les persones; l’impuls de la formació i l’accés a la cultura i la llengua catalana; la promoció de la diversitat cultural; el treball amb entitats socials; afavorint mecanismes de participació activa de les persones migrants; vetllant per evitar l’explotació laboral de les persones migrants.

En definitiva, les polítiques del Consell en aquesta qüestió han d’anar tant en garantir una acollida immediata digna, com en acompanyar la integració a llarg termini. Per això, cal el treball conjunt amb les altres administracions, sobretot amb els municipis i les organitzacions socials. Mallorca, els mallorquins i mallorquines, hàgim nascut on hàgim nascut i tinguem el color de pell que tinguem, som gent que acull. Mallorca, des de fa dècades, ha estat una illa que ha acollit persones de tots els racons del món. Des de les onades d’immigrants que van arribar als anys seixanta fins a l’acollida de persones refugiades de la guerra dels Balcans, sempre hem mostrat el nostre compromís amb la solidaritat. Aquesta tradició no hauria de ser qüestionada.