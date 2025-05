L’engany com a forma política

El Consell de Mallorca, presidit per Ll. Galmés (PP), sempre que Vox li ho permet, anuncia una Llei de Mobilitat amb el pretès objectiu de limitar els vehicles de no residents i introduir mesures per descongestionar l’illa. Una proposta, en principi, necessària. Mallorca pateix una saturació crònica i una dependència excessiva del vehicle privat. Si fos un cos humà, podríem dir que pateix hipertensió, obesitat i una greu addicció al cotxe.

Les solucions exigeixen una mirada a llarg termini i l’impuls sostingut, i multiplicat, de mesures que prioritzin el transport públic i la sostenibilitat. Aquí és on trobam el primer entrebanc. Temem que la nova llei sigui només una operació cosmètica per salvar la imatge del Consell davant la imminent temporada turística, mentre continuen sense invertir ni un euro en la promoció dels modes nets de mobilitat. El PP interpreta la seva tonada clàssica: aturar i retrocedir. L’objectiu? Arribar a les eleccions de 2027 sense haver impulsat cap canvi significatiu. Són conscients de la seva dependència d’un soci que nega l’emergència climàtica i escup qualsevol proposta de futur. No se la voldran jugar.

Mentrestant, el creixement de la xarxa tramviària i ferroviària a la Badia de Palma i a Llevant, la renovació de flota a l’EMT o la més que necessària ampliació de serveis —inclòs el nocturn— a la xarxa TIB i tren, romanen aturats. La mobilitat pública necessita inversió, ambició i visió política. Galmés i Prohens, miops tots dos en termes mediambientals, s’han limitat a reasfaltar compulsivament i afegir més carrils, tot aturant iniciatives transformadores. La seva estratègia és clara: seguir fent forats al cinturó en lloc de posar el pacient —l’illa— a dieta. Una dieta rica en alternatives sostenibles que redueixin la dependència del cotxe.

Els socialistes de Mallorca hem presentat una bateria de propostes. Som conscients de la nostra responsabilitat i volem mantenir viu el contracte ciutadà amb què ens presentàrem a les eleccions de 2023, refermat en els nostres recents congressos autonòmic i insular. Apostam per una mobilitat més humana —i humanista—, on el vianant, la bicicleta i el transport públic siguin els veritables protagonistes. En conseqüència, ens oposam a aquesta política de pedaç, que reivindica el formigó i abandona el futur.

Estam davant una oportunitat històrica. Si aquesta llei acaba sent una màscara per justificar la paràlisi, si s’aprofita només per implantar una agenda ultra i depredadora del territori, estarem perdent molt més que el temps. Ja vivim una legislatura que també hipoteca el nostre futur amb camps fotovoltaics que depreden sòl agrari, regularització de xalets il·legals, especulació urbanística a Palma i destrucció del sòl rústic són símptomes d’un mateix model: l’abús disfressat de gestió.

Durant les darreres setmanes, el Consell de Mallorca ha viscut situacions insòlites. Ens referim a les votacions negatives de Vox contra iniciatives impulsades pel mateix Executiu del qual forma part. Coneguts pels seus exabruptes en favor del Franquisme o l’extermini figurat (?) de l’adversari polític, van tornar a posar en el punt de mira del seu odi les ajudes a la cultura, en aquest cas, les que es concedeixen a les llibreries de Mallorca. Nostàlgics, o millor dit, hereus declarats de qui cremava llibres en els temps foscos dels totalitarismes d’ultradreta, es varen oposar a una mesura del mateix Galmés simultaniejant això sí els seus sous com a consellers i portaveus. Una cosa són les idees; una altra, molt diferent, és viure de gorra.

Del famós «un solo cuerpo», expressió amb què Galmés volia justificar la complicitat amb Vox, resta ja només un grotesc record. El que es constata ara és que qui tria l’extrema dreta com a companya de viatge no només s’aixeca compixat… sinó que acaba deixant aquest cos, en aquest cas el Consell, mutilat i en plena descomposició.

Ens demanam quin és, realment, el rumb de Galmés i el seu govern disfuncional. Seran capaços de tirar endavant una llei amb el suport d’un soci que nega l’evidència científica? Tornarem a presenciar votacions vergonyoses on es menyspreïn els Drets Humans, la Memòria Democràtica i la cooperació internacional? Acabarà la Llei de Mobilitat tancada dins un calaix de la taula sempre buida de Galmés? Per part nostra, altura de mires i mà estesa. Estam disposats a pactar mesures serioses i valentes. Però el nostre suport no serà mai un xec en blanc per un greenwashing nascut per apaivagar les veus més crítiques contra el govern de PP-Vox. Mentrestant, les carreteres i el transport públic de Mallorca continuen col·lapsats. Fins quan?