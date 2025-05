Jane en Mallorca

Una señora que vivía en Nueva York se preguntó por qué hay barrios acogedores y otros que no lo son. En concreto, se preguntó: ¿qué características hacen que un barrio sea seguro y amable con las personas y cuáles producen el efecto contrario? La mayoría responderemos que eso se lograría con la presencia de más policías, con un aumento del civismo, con la instalación de cámaras de vigilancia o incluso obligando a todo el mundo a hacer un cursillo para ser mejor persona. Pero Jane Jacobs, que así se llamaba esa vecina de la Nueva York de los años sesenta, dio otras respuestas. Observó que los barrios que mejor funcionaban en cuanto a convivencia y seguridad eran aquellos en los que sus habitantes no se sentían ni ajenos ni desprotegidos, porque contaban con lo que ella llamó «ojos en la calle». Eran una especie de señal que generaban las personas que están y pertenecen a ese lugar, las ventanas que daban a la calle, los comercios del barrio, las aceras vivas, todos crean una vigilancia y protección que se percibe, dando lugar a un ecosistema que promueve la armonía.

Cuando Jane Jacobs hablaba de «seguridad», no se refería sólo a que no te robaran, sino a que un barrio con ojos en la calle ofrece una garantía a todos para que ocurran cosas propias de barrios amables. Esos ojos en la calle cuidan del niño que olvidó las llaves y quedó fuera de casa, del anciano que lleva demasiadas bolsas, de las vecinas que se cruzan y se saludan, de la gente que transita hacia y desde su trabajo. La seguridad de los ojos en la calle de Jane Jacobs garantizaba que estos escenarios fueran posibles. Si ella visitara Mallorca quizás nos diría que deberíamos devolver el protagonismo a las personas del barrio. Entre las medidas que podrían lograrlo, ella seguramente incluiría disminuir el número de carriles dedicados al tráfico y aumentar el tamaño de las aceras, que es donde ocurre la interacción vecinal. Hacer de los barrios lugares por los que den ganas de pasear, dar más espacio a la movilidad activa, porque ir a pie o en bici te conecta con tu gente y con las tiendas de tu entorno. Limitar por ley el número y tamaño de terrazas, que hoy en día casi todas vulneran la normativa de accesibilidad y bloquean la vida de los vecinos, convirtiendo barrios enteros en restaurantes al aire libre, y no precisamente para sus habitantes. A su vez, desde la administración, apoyar al pequeño negocio de barrio y desincentivar la construcción o crecimiento de los centros comerciales de extrarradio que multiplican el uso del automóvil.

Jane Jacobs se sorprendería de que en Mallorca existen infinidad de aspectos que nos alejan de ese lugar de encuentro que eran nuestros barrios y pueblos mediterráneos, para acercarnos cada vez más al modelo americano surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Es hora de acercarnos a los ejemplos de nuestro continente y abandonar algo que nos es ajeno.