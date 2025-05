¿Feltrinelli en Mallorca?

Libro.

Hace bastantes lustros que los representantes de aquel Gremi de entonces tenían pactada una moratoria con Jaume Matas para así evitar, a modo de cártel, el desembarco de ciertas marcas libreras que finalmente con desorden llegaron casi todas al mismo tiempo al finalizar los efectos de aquel convenio, por describirlo de algún modo. La hipertrofia en el sector es considerable, incluso marcas que en su día encontraron un vacío legal en la Constitución se van consolidando y parasitando un sector al que ya le era muy complicado nutrirse. Las lectoras y lectores nacemos, crecemos y a veces nos reproducimos, pero también desaparecemos. El cambio generacional y con las nuevas/viejas tendencias ya bastaban para desestabilizarlo todo. El mejor alcalde de Palma, que no se lo cree nadie, vaya fiasco, ya colocó en cada entrada de la ciudad dos gigantes almacenes que han cambiado aunque lo nieguen, hasta el curso de la cabalgata de reyes. El pequeño comercio despachaba hasta las tantas a su paso, hoy el pequeño cierra pronto al no haber mucho que cortar en la tarde del 5 de enero. Dos multinacionales más, antes y después de la pandemia, llegaron, precisamente una de ellas llevaba cuarto de siglo esperando tener luz verde y hoy ya todo entra de golpe para competir con Roures aterrizando grandes grupos en busca de su espacio.

Servidor coloca su biblioteca más por emociones y sentimientos que por un orden más concreto, Roberto Calasso también lo defiende. Sepan ustedes que Jorge Herralde estuvo a punto de vender Anagrama al grupo Planeta pero finalmente lo compró la marca fundada por Giangiacomo Feltrinelli. Los grandes no luchan por el pastel, están en liza sobre una pasta circular en la ensaimada cultural más compleja que puedas encontrar. Los pequeños independientes viven cambios constantes, algunos cumpliendo o sobrepasando su medio siglo y con la desaparición de un tejido social y comercial que se va sustituyendo por otros mercados. Bernat Ruiz lo dejó muy claro en su valoración, no baja el índice de lectura, pero se va diversificando la demanda en otros idiomas que no son ni catalán ni castellano, la población se va internacionalizando y el modelo de librería.

Una de las primeras publicaciones que Feltrinelli llevó a cabo a la hora de coger la gestión de Anagrama fue recuperar El Gatopardo de Lampedusa, toda una declaración de principios y de calidad editorial. El fundador era hijo de uno de los hombres más ricos de Italia con cierta pose revolucionaria y que tuvo sus enemigos en la Unión Soviética al editar El doctor Givago de Pasternak. Murió al probar una bomba colocada en una torre eléctrica cerca de Milán en 1972. Su hijo Carlo argumenta que también le enseñó a sacar las escamas al pescado, a hacer carne a la brasa, conducir rápido y a caminar por la nieve. Añadiendo que no solamente hay manzanas o peras… hay frutas con néctar en el desierto, of course! Lo podemos entender todos aquellos libreros que hemos visto que cuando no quedan manzanas o peras (o no pasas por el tubo de trabajar con ellas) puedes vender naranjas y limones, así está el percal, tanto que a Lampedusa si no lo recomiendas con cierto ímpetu muchos jóvenes ni saben de qué hablas aunque ellos mismos nutran ese ritmo gatopardiano del cual se quejan.

Se le tildó de principal agente castrista de Europa a uno de los más grandes editores italianos, un auténtico mito que puede que esté llegando a Mallorca a través de un portal precioso. Sí, los sucesores del editor de Kerouac, Borges, D. Lessing… de un catálogo en el que convivían con el Libro rojo de Mao, de vez en cuando hay que editar algún bodrio, los mismos que se sitúan en la línea en la que, según Gaby Wood (The Observer) colisionan libros y bombas. ¿Es probable la entrada de una cadena de más de cien librerías en Europa y de su Fondazione? Un rum-rum que sería un lujo en la isla de la calma donde el corralito se sigue estrechando. La llegada de internet para los que viven de la música y en la música con vocación, supuso un cambio de paradigma, para nada su desaparición. En nuestro mundo librero vamos a ver que supone todo este rumor en un sector eternamente convulso en el buen rollo constante. Je t’aime… moi non plus.