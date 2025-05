A raíz del 11S que desmoralizó al imperio americano, George Bush reunió en la Casa Blanca a los responsables de los grandes estudios cinematográficos. Hollywood es inigualable en la fabulación de catástrofes, y esa creatividad se aprovechó para analizar las nuevas calamidades que podían abatirse sobre Estados Unidos. Con todo, en dos décadas no se ha registrado un atentado similar al desplome de las Torres Gemelas, los cataclismos tienden a la originalidad.

La adaptación española de la lección estadounidense garantiza que la próxima catástrofe no será un apagón. En el futuro inmediato se concentrarán esfuerzos técnicos y económicos para mejorar una red que se creía inexpugnable. Sin embargo, la inventiva de los desastres siempre pilla desprevenidos a quienes, como la presidenta de Red Eléctrica, habían rechazado siquiera la hipótesis de una caída generalizada de la corriente en España.

La exministra Beatriz Corredor no ha de dimitir por el apagón, es conveniente que deje el cargo porque aseguró que el apagón nunca se produciría, aunque fuera en la tribuna de dudosa fiabilidad de Susanna Griso. Refugiarse en que «no hay riesgo cero», como hace ahora la responsable de las redes eléctricas, es encomiable antes del desastre pero una excusa reprobable a posteriori que no se subsana apartándola con brusquedad de la cadena de mando. A estas alturas, los políticos profesionales deberían estar adiestrados para evitar manifestaciones del tipo de «el ‘Titanic’ es insumergible».

Predicar es la tónica habitual tras un desastre. Se exige a la población que solo atienda a los expertos, para escuchar a continuación con arrobo los análisis políticos de Richard Gere. En cuanto a los famosos especialistas, pueden coincidir incluso en nombre y apellidos con los cerebros privilegiados que situaron a la covid en el mercado de Wuhan, cuando a poca distancia funcionaba un laboratorio que manejaba coronavirus intensificados con financiación estadounidense pero sin medidas de seguridad apropiadas.

Es preferible atender a las personas razonables que a los expertos, siempre bajo el criterio de que si algo no se entiende, es porque está mal explicado. El sano escepticismo se acentúa al ver que los maestros energéticos muestran sesgos más peculiares que el flujo de electrones. En cualquier realidad española hay madridistas y barcelonistas, pero los catedráticos cantan a coro que «es imprudente y precipitado culpar a las eléctricas de lo ocurrido». Todos militan en el mismo club.

Bienvenidos al mundo de la electricidad, donde al conflicto de intereses lo llaman confluencia de intereses. Al igual que sucede con los artículos científicos, cada intervención de un experto debería ir precedida de una relación de sus vínculos pasados, presentes y futuros. No porque se trate de seres falibles ni mucho menos ladinos, sino porque son humanos. Sin estas prevenciones, las mismas que se ausentaron con estrépito en el gran apagón, el debate se limita a embarrar lo suficientemente la red de hipótesis para avalar que nunca se averigüe qué sucedió el pasado lunes.

En este siglo se van amontonando metódicamente las catástrofes que no podían ocurrir, todas ellas ligadas a la superpoblación del planeta. Esta confirmación no ha implicado un ataque de modestia, al contemplar cómo el orgullo digital se desmoronaba frente a la pujanza inoxidable de las dos corrientes, agua y electricidad. La rehabilitación inesperada de los cómicos ‘kits de supervivencia’ no conlleva la sustitución de un miedo por otro, se limita a establecer el peso de las verdades elementales. Las redes sociales, financieras y energéticas circulan por canales privatizados, y encima se obliga a la población a creer que el bien común figura en la lista de prioridades de empresas gobernadas por Zuckerberg o Musk, que se retan a pelearse en una jaula. Es más fácil creer en el Papa de Roma.

Es fácil apostar a que plantas solares, nucleares o hidroeléctricas serán exoneradas por los expertos, en ciclos informativos de cincuenta hercios por segundo. Al igual que ocurrió con la covid, se aguardará a que la audiencia se aburra de las conferencias de ingeniería, para distraerse con culebrones más jugosos. El enigma de los virus eléctrico y biológico quedará a medio resolver, preservar los cargos importa más a los políticos implicados que descifrar la verdad. No existe ningún riesgo de que un heredero español de Ronald Reagan encargue al insobornable Richard Feynman la averiguación de las causas de la catástrofe del transbordador espacial ‘Challenger’. Tal vez aquí se limitaría a encontrar un WhatsApp con un muy castizo «tranquilos, que no pasa nada, esa caída es normal».

En el terreno del protocolo de catástrofes, España tampoco está imitando los comportamientos más felices de Estados Unidos. En su balance de final de año, la responsable de la seguridad policial de Nueva York resaltó que 2001 había sido un ejercicio pletórico de éxitos, salvo un día que coincidía con el 11S. Pues bien, los gobernantes españoles también se jactan de que una catástrofe eléctrica en cincuenta años demuestra que el sistema funciona a la perfección. Que Dios pille a los consumidores confesados.