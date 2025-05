Muerto o fallecido

El Papa Francisco fue Pontífice Máximo, denominación procedente de Sumo Pontífice, Sumo Sacerdote de la antigua Roma, incorporada al extraordinario y profuso conjunto de títulos que ostentan los papas. El Pontífice, Sumo Sacerdote en la Antigua Roma, tenía como función dirigir a los sacerdotes encargados de defender la religión oficial y fomentar la devoción a los dioses reconocidos, tanto en la época de la República como durante el Imperio. Constantino I, emperador -306/337 d. C., al convertirse al cristianismo y declarar este culto religión oficial del Imperio, conservó para si el título de Pontífice Máximo por ser él la máxima autoridad de la Iglesia. Pontífice en latín significa constructor, -hacedor- de puentes o vía de enlace entre el universo terrenal y el mundo de los dioses. El ‘fallecimiento’, muerte de nuestro Pontífice, ha ‘resucitado’ una discusión sobre si, cuando alguien muere, se debe de utilizar el vocablo, ‘muerto’ o el término ‘fallecido’. En países europeos que tienen monarquía, cuando muere el rey, se grita «¡El rey ha muerto, viva el rey!». Creo que sería algo disonante decir, el «rey ha fallecido viva el rey». Es más, si acudimos al latín, fuente de nuestras lenguas, veremos que morir proviene del verbo mori y que fallecer, del verbo fallere que significa fallar, dejar de estar, ausentarse, por lo tanto, hablar de fallecidos cuando se trata de muertos es simplemente, en muchos casos, un eufemismo impropio. Fallecer es pasar, es una despedida, amable, o envuelta en papel couché, es intentar ser afables ante el dolor, mientras que morir no pretende disimular el hecho, es enfrentarse a un momento doloroso, sin rodeos y con una palabra firme, «ha muerto» y, si se intenta suavizar se incomoda el lenguaje, es ocultar su claridad, no se puede ser tan cuidadoso, empático y correcto, sin caer en la cursilería. No tiene sentido decir que la guerra entre Rusia y Ucrania está dejando miles de ‘fallecidos’ cuando lo que está ocurriendo es que la guerra está suponiendo que miles de personas mueran. Cuando se produce un accidente, algo que sucede frecuentemente, mueren personas, decir que fallecen podría resultar fuera de lugar, lo más probable es que, los muertos en estas desgracias no tuviesen interés en fallar, pasar o dejar de estar. Seguramente hasta el momento del incidente debían de tener buena salud y ganas de seguir viviendo, por ello sería mejor decir que murieron en un desgraciado accidente. Resulta raro que se hable en los telediarios, y se escriba en las crónicas de sucesos, que todos los miembros de una familia de Barcelona han fallecido como consecuencia de la caída de un helicóptero, en Nueva York, cuando lo que ocurrió es que han muerto todos en el accidente.

En Cataluña, cuando alguien muere, dicen en su óbito que "ha traspasado". se entiende, pues, que ha pasado a la eternidad

Decir ‘fallecido’ en lugar de ‘muerto’ es como poner un suéter de gasa a una palabra más dura. Hay que admitir que la voz ‘muerte’, aunque fuerte, es digna, y además tiene su belleza por honesta, no disfraza, mira de frente a un hecho que no se ha podido evitar, es un gesto de valentía, no intenta esconderlo, no quiere suavizar lo que causa ese dolor, sino reconocerlo y al mismo tiempo poner en evidencia la fragilidad de la vida. Si alguien dice que Jesús falleció en la cruz está desvirtuando un hecho sustancial de la religión cristiana, Jesús murió en la cruz. En Catalunya, cuando alguien muere, dicen que esa persona ha muerto y que con su óbito «ha traspasado» o «se ha producido el traspaso», se entiende, pues, que ha pasado de una dimensión, de la vida, a otro espacio, la eternidad. El lenguaje no tiene por qué ser neutral, debe de ser franco, el gran enemigo de la lengua es la insinceridad. Los ingleses, algunos de ellos bastante pedantes, suelen utilizar en la vida social, un lenguaje ‘políticamente correcto’. George Orwell, - 1903 / 1950- novelista, periodista crítico, autor de novelas distópicas, como Rebelión en la Granja o Subir a por aire, se muestra muy contrario al uso impreciso de la lengua, decía que, con esta forma de hablar y de escribir, se intenta hacer que las mentiras parezcan verdades, incluso se puede llegar a presentar el asesinato de forma respetable. En su ensayo Politis and the english language critica también el uso desmesurado de eufemismos y la moda de un lenguaje impreciso para encubrir verdades incomodas. Por estas y otras razones se empobrecen las lenguas.