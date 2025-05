Luz científica y transparencia frente al apagón

Calles de Vigo sin luz. / .

Según los expertos, una fuerte perturbación ocurrió en alguno de los milisegundos antes del apagón, sacudiendo el sistema eléctrico y provocando un desajuste. Se ha explicado que un sistema eléctrico necesita mantener un delicado equilibrio entre la producción y el consumo de energía. Cuando se detecta un desequilibrio que amenaza esa estabilidad, entran en acción mecanismos de protección que pueden desconectar temporalmente el sistema para evitar daños y proteger intereses. Sin embargo, aún no se conoce con certeza qué originó la perturbación inicial. Lo que sí se ha confirmado es que, 5 segundos después, dejaron de inyectarse al sistema unos 15 gigavatios, el 60% de la energía que en ese momento se consumía en España. Aunque el sistema resistió un primer impacto, 2,5 segundos más tarde se produjo una segunda sacudida que provocó el colapso total.

No está muy claro por qué se han señalado algunas zonas de Extremadura y Andalucía de alta producción renovable como posibles focos iniciales del desacoplamiento, así como un exceso de celo preventivo por parte de las compañías operadoras y una posible mala programación del mix energético (combinación de varios tipos de fuentes de energía que aportan a la red) por parte de Red Eléctrica Española (REE). No obstante, los datos contrastables son escasos y, más que especular, lo que se requiere es una explicación precisa. Resulta imprescindible investigar en detalle qué variables operativas fallaron, cuál fue el desencadenante de la desconexión masiva y por qué no se logró compensar el sistema, por ejemplo, con fuentes de energía firme (gas, hidroeléctrica), que, aunque son más caras, los expertos explican que siempre deberían estar disponibles como respaldo a las fuentes no firmes (eólica, solar) que estén nutriendo a la red, reforzando la confiabilidad del sistema en cualquier momento, asegurando la continuidad del servicio.

Visto desde fuera, solo una investigación técnica, científica, rigurosa e independiente, con acceso completo a la información, podrá aportar respuestas fiables, quizás en cuestión de semanas. El Gobierno, con buen criterio, ha señalado que este es el camino, mostrando distancia tanto respecto a las empresas eléctricas como a REE. No se trata de señalar culpables prematuros, sino de esperar a los resultados. Lo que sí requería una explicación tranquilizadora inmediata y que ya está tardando demasiado, es sobre qué medidas se han dispuesto para evitar otro apagón. Queremos creer que ya se han tomado, aunque no se han explicado.

Si, como parece evidente, se dispone de más información de la que se ha hecho pública, aunque sea insuficiente para una explicación completa, cabe esperar que haya servido para introducir los ajustes suficientes que ya minimicen el riesgo de nuevos apagones. Algunos expertos apuntan que el mix energético actualmente dispuesto por REE es más adecuado a la demanda, siendo más caro que el del pasado día 28 de abril, debido a la contribución de energías firmes (como gas natural). Si nada hubiese cambiado, la probabilidad de un nuevo apagón seguiría siendo la misma que antes. Ahora, aunque el riesgo sea menor, lo percibimos con más intensidad. Por eso, sería deseable que REE explicase con claridad qué se ha corregido y por qué.

Resulta llamativo, pero ya poco sorprendente, que la contestación política haya derivado más hacia el oportunismo que hacia la crítica seria y la exigencia de un análisis riguroso de la información existente con todos los datos técnicos disponibles. Además, ha reaparecido el viejo dilema sobre la gestión pública o privada de los servicios. Incluso, a río revuelto, se ha intentado reactivar el debate sobre la energía nuclear y culpar a las renovables, especialmente la fotovoltaica, en contra del consenso técnico existente. Hay mucho espacio para el debate y, por ejemplo, se puede defender el papel de la energía nuclear como parte de un mix energético diversificado, pero sus costes y la percepción sobre posibles riesgos asociados la sitúan en desventaja. Sin embargo, no parece el momento adecuado para dirimir estos debates, desviando la atención de lo esencial: esclarecer qué provocó la perturbación inicial, por qué no se logró compensar y qué se ha hecho ya para que no vuelva a suceder.

Ante una crisis como esta, hay que considerar dos aspectos: cómo ha sido la respuesta y si se actuó correctamente en la prevención. En cuanto a la reacción, cabe destacar que el sistema logró recuperarse al 50% en solo 6 horas y en su totalidad en menos de 24h. La ciudadanía, los cuerpos de seguridad y los profesionales en todos los campos concernidos actuaron con ejemplaridad, y los protocolos de emergencia funcionaron, en general. Varias autonomías activaron el nivel 3 de emergencia, cediendo el mando al Estado. Todo bien, en general, sin estridencias. El sistema ha demostrado su robustez, a la altura de las sociedades más avanzadas.

En materia de prevención, persisten las dudas. Si el problema fue una sobrerreacción de los operadores, motivada quizá por los bajos precios de la energía en cada momento, debiera saberse y habrá que revisar el marco normativo. Si el sistema no logra integrar eficazmente el crecimiento (imprescindible e imparable) de las renovables, habrá que fortalecer su resiliencia. Y si hubo una mala planificación del mix energético, se deberán reconsiderar los criterios, y asumirse las responsabilidades.

Gestionar el riesgo implica diseñar medidas frente a amenazas potenciales, evaluando con rigor la magnitud del posible daño, la probabilidad de que ocurra y los mecanismos involucrados. Esa evaluación debe ir acompañada de una comunicación transparente y honesta. En democracia, ocultar información técnica bajo capas de ambigüedad debilita la confianza ciudadana. Además, debe tenerse en cuenta la percepción social del riesgo, que muchas veces no se corresponde con su dimensión real, sino que responde a factores como la cobertura mediática, la rareza del evento o el miedo colectivo. La buena respuesta habida en la sociedad y la demostrada capacidad tecnológica y profesional para restaurar eficazmente el suministro fortalecen nuestra confianza de cara al futuro.

No se trata de exigir explicaciones prematuras, ni de hacer críticas sin fundamento, ni de convertir el apagón en arma política. Tampoco de abrir debates precipitados sobre lo público y lo privado, lo nuclear y lo renovable, u otros temas colaterales. Lo que creo debe valorarse es si se han adoptado medidas suficientes para poder analizar con toda profundidad, lo ocurrido, incluyendo la identificación de los riesgos asumidos y su eventual justificación, técnica y económica, y estableciendo las bases para la mejora del sistema. Creemos que sí, convendrá vigilar que este proceso sea independiente, riguroso y basado en la evidencia científica y técnica disponible. Y, a partir de ahí, actuar en consecuencia, y comunicando con transparencia. Todo ello, sin dejar de lado las medidas inmediatas que, presumiblemente, ya están en marcha para evitar una repetición, pero no se han explicado. Urge esta información.

Con el ruido político y mediático cada vez más denso, entre lo último que necesitábamos estaba el apagón general. En nuestras islas, agradecemos al mar que nos rodea, fuente clave de un cierto grado de autonomía energética que en este caso ha sido suficiente. Tras la pandemia, la guerra en Ucrania, el volcán, la DANA, la muerte del Papa, y las sacudidas de Trump y sus millonetis... ahora, un apagón. Pero seguiremos adelante.