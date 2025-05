Lunes distópico

El apagón del lunes en casi toda España disparó todas las alarmas. Muchos recuerdan el apagón de la ciudad de Nueva York de 1977. El 13 y 14 de julio de 1977 se cayó el sistema eléctrico de la ciudad dejándola totalmente a oscuras. Hubo desórdenes públicos, saqueos generalizados, inseguridad y pillaje. Aunque se produjo otro gran apagón en el noreste y medio este de EE UU en 2003 sin las graves consecuencias del primero, son éstas las que han quedado en la memoria y las que hicieron temer por lo que podía suceder. El lunes no hubo ni desórdenes, ni saqueos ni pillaje como en la dana de Valencia, pero los efectos del apagón en el sistema de transportes de la península y en el desarrollo de la vida cotidiana sí fueron generalizados. Miles de ciudadanos quedaron atrapados en sus trenes paralizados en tramos de sus recorridos; caos en las estaciones y en los aeropuertos; miles de viajeros durmiendo en el suelo, vuelos perdidos, multitudes atravesando a pie las ciudades volviendo a sus hogares como los zombis de la serie The Walking dead, centenares de atrapados en ascensores… Y consecuencias funestas para algunos ciudadanos que perdieron la vida por su dependencia de máquinas alimentadas por la energía eléctrica. Al margen de conflictos puntuales, la ciudadanía tuvo un comportamiento ejemplar para una situación que generó unas dosis elevadas de estrés en familias, mayores y dependientes. Los sistemas autónomos de energía en hospitales y aeropuertos funcionaron razonablemente.

Lo sucedido fue muy grave y alteró la vida de millones de personas. La caída de los sistemas de comunicación, teléfonos fijos y móviles, radios y televisiones. Se agotaron los transistores y las pilas para poder comunicarse con la familia, los hijos, los padres. Dejaron de funcionar los cajeros para conseguir dinero en efectivo y el pago con tarjeta en taxis, comercios, restaurantes, devino imposible. Fue la demostración en vivo y en directo de nuestra vulnerabilidad como resultado del elevado grado de nuestra dependencia de la tecnología. Las causas del apagón en el momento de pergeñar estas líneas no están del todo claras. Por lo que se ha sabido Redeia (Red Eléctrica) la empresa que gestiona la red eléctrica de alta tensión, avisó hace unos meses de problemas en el sistema de generación de energías renovables. En el sistema eléctrico la carga existente en un momento dado debe coincidir con la fuente energética y su capacidad para transmitir la potencia necesaria. Las fuentes de energías renovables, la fotovoltaica y la eólica carecen de la elasticidad de otras fuentes como las de ciclo combinado, hidráulicas o nucleares para mantener la estabilidad del sistema ante un eventual desacoplo entre fuente y demanda. Dado que más de un 60% de capacidad de generación procede de renovables (58% fotovoltaica, 13% eólica) se está sugiriendo que se debilita la estabilización del sistema en su conjunto. Si se produce un fallo en algún punto (se señala el sur oeste de la península, Extremadura) un día en el que el mercado esperaba satisfacer la demanda con un 75% de fotovoltaica y eólica, no hay capacidad de reacción y se produce el desacoplo automático para proteger el sistema. No es que hubieran desaparecido de repente 15 gigavatios, como dijo Sánchez, es que el sistema se ha desacopló para evitar males mayores como que se quemaran las estaciones transformadoras, en cuyo caso se hubieran necesitado días para normalizar el servicio. Elon Musk ya se ha pronunciado, y posiblemente de forma acertada, diciendo que en España falta un sistema voluminoso de baterías que aporte la energía necesaria para suplir la falta de elasticidad de las renovables.

La respuesta del Gobierno ante la gravedad de la crisis fue manifiestamente mejorable. Sánchez tardó casi seis horas en comparecer para no decir nada, como es costumbre. Con su conocido ventajismo sólo intentó esquivar sus responsabilidades en cualquier situación, derivándolas, como siempre, hacia otros actores. Ya lo hizo en la pandemia, también en la dana de Valencia. Hay que recordar sus propias declaraciones en 2021 y 2022: «No hay que hacer caso de los agoreros que anuncian apagones. No habrá apagones en ningún caso». Pues lo ha habido, y muy grave. Inmediatamente afirmó, con el cinismo acostumbrado, que no descartaba ninguna posibilidad (también la de un ciberataque). Y apuntó inmediatamente a Redeia, «una empresa privada» y a los operadores privados: Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía, Naturgy). Lo primero, Redeia es una empresa privada, sí, pero regulada, y con una participación del Estado de un 20% de sus acciones. Su presidenta, Beatriz Corredor, ha sido nombrada por Sánchez, con un sueldo de 500.000 euros; lo mismo que en Telefónica, donde con un 10% del capital nombró presidente a Murtra. Lo segundo, no se puede atisbar ninguna responsabilidad, al menos de momento, en los operadores privados. La responsabilidad de regular la actividad de los operadores privados es de Redeia, que es la que asume, en exclusiva, la competencia de la gestión de la red eléctrica de alta tensión.

Beatriz Corredor, la presidenta de Redeia, empresa encargada de la gestión de la red eléctrica de alta tensión, es licenciada en derecho, registradora de la propiedad y ministra de Vivienda con Zapatero. Se desconoce que tenga el más mínimo conocimiento de ingeniería eléctrica u otras ingenierías técnicas. Ha tardado 48 horas en comparecer sin ofrecer explicación alguna de las causas del apagón. Es otra de las tantas enchufadas en puestos escandalosamente retribuidos por Sánchez, sin más mérito que tener el carné del PSOE. En 2022 hizo unas declaraciones, tras las de Sánchez elogiando el sistema eléctrico español, afirmando que no habría en ningún caso ningún apagón en el futuro. Que todo era un bulo de Ayuso, la bestia negra del PSOE. Que el sistema eléctrico español era el mejor del mundo. Lo repitió el miércoles. Como la sanidad pública española, la mejor del mundo. Cuando la cita con un especialista se demora más de tres meses; no hablemos ya de las intervenciones quirúrgicas. Cuando no ha colapsado porque las clases medias y buen número de la clase trabajadora se paga seguros privados. La propaganda dura lo que tarda la realidad en desmentirla.