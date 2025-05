Qué he aprendido del apagón y un deseo

El apagón nos pilló yendo a disfrutar de una mariscada. Concretamente, en una calle del centro histórico de Santiago de Compostela y delante del escaparate de una sombrerería donde dudaba sobre si comprarme o no un sombrero de loneta estilo pescador de color amarillo e imaginaba el poco sex appeal que ese complemento aportaría a mi persona. «Hay un apagón en toda España y Portugal», dijo mi hija. ¿Dónde lo has escuchado? ¿No ves que todos los negocios están a oscuras? Vaya, parece que sí. Pese a todo, y porque creímos que era algo pasajero, decidimos continuar con la operación bacanal del percebe. Ilusas.

Ni percebes ni almejas ni nada de nada. Los restaurantes no servían comidas, los puestos del mercado recogían la mercancía y, por aquello de no pasar hambre, compré diez plátanos, que pesaron a ojo y cobraron en metálico a ídem. Por prudencia, decidimos ir al aeropuerto con tiempo. Los semáforos no funcionaban, había colas inmensas delante de las panaderías, los teléfonos perdían la conexión, la gente cargaba con garrafas de agua, la información era contradictoria, los datáfonos no funcionaban, los policías usaban sus silbatos, todos estábamos desorientados y en la radio recopilaban testimonios que describían situaciones desastrosas. Una hora antes de despegar, el vuelo se canceló. He aprendido algunas cosas desde entonces.

En un grupo grande el pánico se propaga a gran velocidad. Hay que saber abstraerse y elegir bien con quién queremos estar. «No saldremos de aquí hasta el próximo fin de semana. Los vuelos se han agotado. Sólo nos queda la opción de Madrid o Barcelona. La compañía pasará de nosotros. Es imposible alquilar un coche». Cuanto antes escapemos de los agujeros negros de la irracionalidad, mejor. De lo contrario, seremos abducidos.

A veces, nadie tiene la culpa y buscar culpables no nos hará más felices, pero sí seremos más miserables. Pobrecita la chica que salió a dar la cara y admitió que no sabía si el vuelo saldría al día siguiente. Qué pena el chaval que entregaba formularios para reclamar y a quien llamaron desgraciado varias veces y qué falta de empatía hacia la mujer que, sin tecnología ni medio alguno, intentaba encontrar un lugar donde alojar a 200 pasajeros.

Somos primarios, primates, muy vulnerables y esclavos de la tecnología.

No hay que opinar ni conjeturar sobre lo que no se sabe. Putin, un ciberataque, un castigo de Elon Musk, el cambio climático, Rusia invadiendo Polonia, una advertencia del Mosad. Hay que callar más.

¿Me quedo en el grupo, voy por libre, espero a ver qué dice la compañía, me busco otro vuelo, conduzco mil kilómetros? Si no sabes qué decisión tomar, no pasa nada si te sientas a pensar.

Jamás debí reírme de la comisaria europea Hadja Lahbib cuando explicó cómo hacer un kit de supervivencia.

Voy a descartar el «y si» de mi vida. Y si hay saqueos. Y si se acaba la comida. Y si no podemos salir jamás de aquí. Vete de mí, maldita expresión.

Voy a volver a contratar los servicios de las agencias de viajes. Paso de ir por libre. Paso del do it yourself.

Mi deseo: tener una casa con un trocito de tierra en donde plantar verduras y alimentar gallinas. Un lugar para estar y disfrutar de mis personas favoritas. Y, por supuesto, en Mallorca.