Construyendo seguridades en el 1º de Mayo

El Primero de Mayo es siempre una fecha señalada en el calendario sindical, es un día de reivindicación, donde se hacen visibles los principales conflictos y los retos que tenemos por delante.

Vivimos tiempos nuevos y complejos, en los que la sucesión de acontecimientos va a una velocidad difícil de digerir para un análisis certero, donde las decisiones más globales, en aquello que hace referencia a la geopolítica y la geoestrategia, tienen una repercusión casi inmediata en las economías nacionales y locales y, por tanto, en las vidas y en los bolsillos de los ciudadanos.

En este sentido, hemos visto como los anuncios de la Administración Trump sobre su política arancelaria desestabilizó los mercados y se rebajaron las previsiones de crecimiento de todos los países por la escalada inflacionaria que esto podía suponer.

La velocidad a la que se suceden los acontecimientos no debería impedir que veamos que el objetivo del crecimiento de las autocracias no es solo un nuevo arreón de las políticas neoliberales. Aquí, una vez más, se pretende finiquitar los consensos alcanzados después de la segunda guerra mundial para garantizar la paz y la seguridad, en definitiva, destruir el estado de bienestar construido desde entonces y acabar con los valores que los sustentan.

Es por ello que se abre el debate sobre la seguridad cuando lo que realmente se cuestionan son las políticas fiscales que sostienen el estado de bienestar. De hecho, nos quieren hacer creer que únicamente se trata de aranceles para los productos estadounidenses, pero en realidad se refieren a medidas que van contra la seguridad alimentaria o farmacéutica, que son mucho más garantistas aquí en Europa que en Estados Unidos.

Por lo anterior, no deberíamos cometer el error de pensar que la seguridad es solo defensa. La seguridad que necesitamos es cohesionar más la Unión Europea para garantizar la independencia de sus sectores estratégicos. La pandemia o la guerra de Ucrania deberían haber puesto ya en marcha en una estrategia de inversiones en estos sectores.

La clase trabajadora requiere espacios de seguridad y el sindicato los tiene que garantizar desde lo global hasta lo local. Lo vemos y lo vivimos cada día en nuestra comunidad. Ya no basta, aun siendo imprescindible, la negociación colectiva -en la que hemos alcanzado grandes avances en los últimos años y en la que seguiremos reivindicando fuertes subidas salariales- para poder hacer frente al coste de la vida. También es necesario seguir reivindicando mejoras en derechos como la reducción de jornada. Estos progresos, siendo condición necesaria no es suficiente para garantizar la seguridad de las trabajadoras y trabajadores, ya que requieren ser complementados con política públicas que el sindicato no dudará en exigir.

Estas políticas deben asegurar el bienestar de las personas trabajadoras. Para ello, en nuestra comunidad hay dos elementos, muy relacionados entre sí, que deberían centrar toda nuestra atención y focalizar los esfuerzos: el primero es transformar nuestro modelo turístico para que siga garantizando empleo generando bienestar para el conjunto de la sociedad y el segundo es asegurar el derecho de acceso a una vivienda a precio asequible. Frente a todo esto, no deberíamos olvidar que serán necesarias políticas fiscales que doten de los recursos suficientes a las arcas públicas para poder alcanzar estos retos.

En esta batalla el movimiento sindical debe reclamar altura de miras a los que gobiernan hoy y a los que pueden gobernar mañana. Este futuro solo será alcanzable dejando al margen a la extrema derecha que quiere destruir nuestras seguridades. Esto lo haremos todos juntos: los sindicatos, la sociedad civil y los partidos democráticos.