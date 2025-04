Església mallorquina: fent camí cap a l’holograma?

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull / B. Ramon

«La família atravessa una crisi cultural profunda». Francesc. 266è Pontífex romà.

El període Sinodal 2021-2024 que organitzà el recentment finat Papa - probablement, un dels seus majors llegats - va ser enfocat cap a «Comunió, Participació i Missió». No sé si l’església mallorquina s’ha plantejat reunir-se, amb un objectiu més ambiciós però no menys necessari: els problemes que viu la societat que l’envolta i les respostes que hi pot donar la institució. Sense aspirar a que aquest article sigui un catecisme, heus ací unes mostres del que podria ser útil per a la resta de la societat mallorquina.

La dona: el seu paper en els catòlics del futur. No com a gestora a la Cúria - felicitar el bisbe Sebastià Taltavull per la iniciativa de donar responsabilitat institucional a algunes dones - sinó com a part activa de la comunitat. Es voldria saber si és veritat que els prelats illencs s’estimen més tancar llocs de culte - com està ocorreguent ara mateix - o ésser substituïts per la tecnologia… abans que veure una dama cantar missa.

Joventut: seria assenyat que el clergat local es demanàs pels motius del franc allunyament entre els menors de quaranta-cinc anys i els dictats eclesiàstics. El perquè no hi ha més interacció que - amb molta sort - el baptisme. Les primeres comunions són cada pic més escasses.

El celibat. Un dels altre motius de l’evident crisi de vocacions és l’obligació celibatària que obliga el sacerdoci catòlic. Seria notable que els capellans mallorquins es sincerassin sobre aquest afer. I opinassin sense por.

La vivenda: com viu el conjunt de religiosos mallorquins la qüestió de la vivenda a Mallorca, que afecta al conjunt del seu ramat? Hi ha qui diu que el patrimoni aconseguit pel Bisbat via donacions col·lectives no s’hauria de vendre amb finalitats gentrificadores i/o terciàries. Sinó per a gestionar-hi vivendes socials. Sense anar més lluny: l’Església anglicana d’Anglaterra - s’ha de precisar - ha resolt cedir nombrosos temples als commons: a canvi de la seva restauració, s’acordà la dessacralització dels béns per a convertir-los en socials. D’altres - els que menys - han estat venuts com a vivenda.

Pèrdua - o no - d’identitat pròpia. Se’n tem, l’Església catòlica mallorquina dels canvis demogràfics a les seves parròquies? Variacions que poden arribar a afectar la influència de la parla i cultura locals. Constituiria un document interessant el saber quin posicionament en té el prelat illenc sobre aquest tema.

Religió i massificació: en tenen consciència de la darrera, els religiosos mallorquins? Més ben dit: són conscients del que poden pensar al respecte una part dels seus fidels? També seria escaient saber seu el parer sobre el Turisme d’avui en dia. Que és una part fonamental de la vida diària, econòmica i social de quasi tots els catòlics practicants a Mallorca.

Intel·ligència Artificial: han analitzat els preveres illencs els desafiaments morals i ètics que pot arribar a significar la IA? Davant la crisi de vocacions, no seria forassenyat pensar en un holograma d’un rector dient un Pare Nostre. Davant una altra imatge virtual - aquesta, representant les bancades dels fidels - escoltant-lo. Si és que abans no s’obre la carrera eclesiàstica al sexe femení.

Són desafiaments importants. Dignes d’un debat seriós. A ser possible, sense interferències ni opacitats. Que també puguin resoldre certes preguntes domèstiques. Tals com la de si els capellans mallorquins s’estimen mútuament. I si, fruit d’aquest fraternal apreci, serien capaços de proposar al Vaticà una terna de religiosos mallorquins - que no necessàriament residents a Mallorca - com a nou titular del Palau Episcopal de Ciutat. Que, des de la mort del bisbe Miralles i Sbert ( 1947 ) no se’n té coneixença.

Una altra cosa és que la gent d’Església de la illa trobàs un forat a les seves apretades agendes per a reunir-se. O, senzillament, trobin que les necessitats dels seus parroquians no són de la seva incumbència. Que també podria ser.

Nota de l’autor: una onada de misticisme envaeix les redaccions de mig món. Fins a la seva anihilació a mans de la Intel·ligència Artificial, llocs poblats per periodistes. Com a norma general, éssers mal pagats, més aviat tendent a l’ateisme i escèptics per natura. Ben curiós llegir cròniques d’esquerranosos corresponsals exercint de vaticanòlegs. Donant enormes mostres de dol.