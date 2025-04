¡Viva la reina!

Entre las cosas buenas que hay en España (muchas, pese a lo que digan algunos) se encuentra Sofía de Grecia, un lujo de reina. No hace falta ser monárquico para tener cariño y respeto hacia esta señora que, además, es vecina nuestra.

La reina emérita ha recibido recientemente dos muestras de cariño popular. Fue vitoreada y aplaudida con ocasión del Réquiem solidario del Projecte Home, en Palma, y en La Madrugá de Sevilla.

La madre del Rey Felipe tiene 86 años, muy bien llevados. Lleva una vida discreta, pero representa a la Casa Real en algunos escogidos actos. En su agenda privada también frecuenta eventos de carácter cultural, religioso, popular y social. Hace años que no se la ve por los toros.

Es una persona humilde y educada. No recuerdo que haya sido protagonista de ningún incidente en público, salvo aquella Pascua en la Catedral de Palma por un quítame allá unas fotos.

Siempre ha sabido estar; ha cumplido los protocolos; y se ha esforzado en consolidar y engrandecer la monarquía.

Es una estrella que ha brillado por sí sola, pero ha estado vinculada (y limitada) por otros astros, como su marido, el Rey Juan Carlos; su hijo; su nuera, la reina Letizia; y sus hijas, las infantas Cristina y Elena.

Por eso es imposible hablar de ella sin deslindarla de su familia. La vamos a evaluar con sus allegados, aunque en todas las combinaciones sale ganando.

Ha llegado la hora de los tópicos, pero en los lugares comunes a menudo se halla la verdad. Juan Carlos I podía haber asumido el papel de monarca autoritario que le diseñó Francisco Franco. Pudo haber sido un jefe de Estado todopoderoso y haber gobernado tras maquillar ligeramente la Dictadura. Escogió la Democracia, algo vital en su hoja de servicios. Así se lo debe agradecer la Historia. En su vida personal fue (y sigue siendo) un egoísta, inmoral y farsante. Su esposa, a efectos nominales, padeció (y sigue sufriendo) esas bajezas del emérito.

En otras circunstancias doña Sofía se habría divorciado hace décadas. No lo hizo; no lo hará. Ella asumió un rol de reina consorte, madre del futuro heredero, y armazón de la Familia Real.

Precisamente su voluntad de hierro frente a las humillaciones de su pareja le ha granjeado, entre otras virtudes, el cariño de muchos españoles. El pueblo, si es que existe dicho concepto, está con esta entrañable soberana. Por el contrario, su marido hace años que perdió, por su mala cabeza, la estima de millones de ciudadanos.

No podemos hacer esta reflexión sin compararla con la actual reina. La experiodista no cae muy bien a algunos simpatizantes de la corona. Y ya no hablemos a los republicanos. Letizia Ortiz asume un papel mucho más activo que su predecesora en cuanto a organización interna de la Casa Real e imagen de la institución.

Sofía, quizás, se limitó a plegarse a las directrices del rey, interviniendo más desde la sombra. Me da que la mujer de Felipe VI es «la que manda en casa». Los expertos hablan de que la antigua presentadora de telediarios lo está haciendo bien. Capea los temporales causados por su suegro; afianza a su marido y prepara el reinado de su hija Leonor. No es tarea fácil.

A mí me gusta más la exprincesa griega, la culta, educada, elegante y cariñosa abuela que a todos nos gustaría tener.